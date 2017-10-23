Китайский партнер РФПИ может вложить в «Транснефть» $300 млн

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 октября 2017 года

Политика

Испанское правительство и власти Каталонии думают над своими дальнейшими шагами. Эта неделя будет важной для решения политического кризиса в регионе после того, как Мадрид решил временно взять власть под свой контроль читать на WSJ.com читать на FT.com

Правящая коалиция одержала убедительную победу на парламентских выборах в Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ намерен впервые внести изменения в конституцию страны. При нынешней конституции участие военных сил Японии в конфликтах может быть незаконным читать на WSJ.com читать на FT.com

Пекин пытается добиться возвращения в Китай бизнесмена Гуо Вэньгуя, который бежал в США и оттуда обвиняет китайских высокопоставленных чиновников и магнатов в коррупции. У американских властей и ФБР есть разногласия по поводу того, какую позицию занять в этой ситуации читать на WSJ.com

Крупный план

Спустя 100 лет после Октябрьской революции 1917 г. у жителей России по-прежнему расходятся мнения о ее значении для страны. FT пообщалась с представителями различных слоев российского общества, чтобы узнать их мнение о революции читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ в ближайшее время должен приступить к сворачиванию программы денежного стимулирования экономики. Но это окажет влияние также на страны за пределами еврозоны, у которых курсы валют зависят от евро. К ним относятся, например, Швейцария и даже некоторые страны Африки читать на WSJ.com

Даже небольшое сокращение программы покупки активов ЕЦБ может поспособствовать дальнейшему укреплению евро. Но это будет невыгодно центробанку, пытающемуся ускорить инфляцию в еврозоне читать на FT.com

ЕЦБ собирается постепенно ужесточать денежную политику, но ожидается, что рост зарплат в еврозоне останется медленным в ближайшие месяцы читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что поддерживает создание четвертой ступени для ставки подоходного налога. Ранее его критиковали за то, что налоговая реформа будет выгодна прежде всего состоятельным американцам читать на FT.com

Индустрия

Китайская Sinochem хочет приобрести за $4 млрд долю в чилийском добытчике лития SQM. Этот металл необходим для создания аккумуляторов электромобилей читать на FT.com

Автомобили

Tesla договорилась о строительстве своего завода в зоне свободной торговли в Шанхае. Это позволит ей сократить производственные издержки и легче экспортировать электромобили в остальные китайские регионы читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Суверенный фонд Катара ведет переговоры о покупке акций российской En+, которая проведет IPO в ноябре. Оно будет первым для российских компаний в Лондоне с 2014 г. читать на FT.com читать на FT.com

Акционеры производителей сланцевой нефти в США устали преследовать рост бизнеса «любой ценой». Теперь они больше заинтересованы в доходности своих инвестиций читать на FT.com

Желание администрации Дональда Трампа больше использовать уголь и атомную энергию для электрогенерации вызвало недовольство как у защитников окружающей среды, так и у нефтегазовых компаний, хотя их интересы часто различаются читать на WSJ.com

Финансы

Активы на развивающихся рынках, в том числе их курсы валют, растут в этом году, показывает индекс JPMorgan Emerging Markets Currency. Но если брать реальный эффективный валютный курс, измеряющий курсы валюты к валютам торговых партнеров с учетом инфляции, то он покажет ослабление валют развивающихся стран в этом году читать на FT.com

Джордан Белфорт, про которого был снят фильм «Волк с Уолл-стрит», предупредил инвесторов о рисках ICO, которые стали популярными. По его словам, этот способ привлечения финансирования является «крупнейшим мошенничеством в истории» читать на FT.com

Высокая волатильность криптовалют привлекает высокочастотных трейдеров читать на FT.com

В поисках высокой доходности инвесторы вкладывают деньги в обеспеченные кредитные обязательства (CLO). Их объем уже достиг рекордного уровня в этом году несмотря на риски, связанные с этими ценными бумагами читать на WSJ.com

Крупные инвестбанки думают заниматься торговлей ценными бумагами на Азиатско-Тихоокеанских рынках в Гонконге, а не в Лондоне на фоне Brexit читать на FT.com

Технологии

Amazon откроет центр разработки искусственного интеллекта в Кибердолине в Германии читать на FT.com

Хоакин Кандела, который отвечает за прикладное машинное обучение в Facebook, рассказал о том, как работает алгоритм отображения постов в новостной ленте социальной сети читать на WSJ.com

Медиабизнес

Ранее в октябре Google заявила, что поможет онлайн-изданиям находить новых подписчиков. Как рассказал теперь ее вице-президент по новостным продуктам Ричард Гинграс, Google рассчитывает получать до 30% выручки за каждого нового подписчика, привлеченного с ее помощью читать на FT.com

Потребительский рынок

Nike хочет больше автоматизировать производство обуви. Но из-за этого развивающиеся страны рискуют потерять рабочие места читать на FT.com

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