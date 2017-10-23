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Бизнес
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Китайский партнер РФПИ может вложить в «Транснефть» $300 млн

Интерфакс
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China Investment Corporation (CIC), партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по Российско-китайскому инвестфонду (РКИФ), может вложить сотни миллионов долларов в акции «Транснефти».

По данным источника «Интерфакса», эти планы изложены в письме министра экономического развития России Максима Орешкина на имя председателя госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэна, направленном на прошлой неделе. Орешкин пишет, что Минэкономразвития приветствует инвестиции, и просит оказать содействие CIC для скорейшего завершения сделки.

В письме сообщается, что китайская корпорация и РФПИ обсуждают прямые инвестиции в «Транснефть» на сумму до $300 млн. Сделка находится в высокой степени готовности, отмечает министр со ссылкой на информацию РФПИ.

О каких акциях идет речь, в документе не уточняется. На данный момент для инвесторов доступны только привилегированные акции (100% голосующих - у государства), однако ранее РФПИ предложил конвертировать префы «Транснефти» в обыкновенные акции. Владельцы привилегированных акций получают 10% от прибыли и не меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию.

Конвертация привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные в перспективе возможна, говорил этим летом президент компании Николай Токарев.

CIC уже инвестировала в «Транснефть» через РКИФ, который весной этого года приобрел пакет префов в составе консорциума, в который также вошли НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и УК «Газпромбанк - управление активами». Пакет был приобретен у фонда UCP. Из данных, которые раскрывал Газпромбанк, следовало, что РКИФ принадлежит 1,49% привилегированных акций «Транснефти», еще 0,43% у РФПИ.

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Бизнес
Новости

ТАСС анонсировал приостановление сертификата эксплуатанта «ВИМ-авиа» до конца недели

ТАСС/Ведомости
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Лицензия авиакомпании «ВИМ-авиа» может быть временно остановлена до конца текущей недели. Об этом ТАСС рассказали источники, близкие к компании.

При этом один из собеседников агентства отметил, что сертификат эксплуатанта отозван не будет.

Ранее СМИ писали, что бывший управляющий инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов претендует на покупку авиакомпании. В 2000-е гг. он собирался создать в России лоукостер, но проект не был запущен. По данным РБК, Карлов планирует инвестировать в авиакомпанию при условии господдержки.

Также, по сведениям СМИ, интерес к «ВИМ-авиа» проявлял и экс-акционер «Аэрофлота», бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

В настоящий момент у «ВИМ-авиа» нет средств на полеты, она совершает только единичные рейсы (финансируется из роялти «Аэрофлота»), однако банкротом она пока не стала.

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Финансы
Новости

Sberbank CIB сокращает численность сотрудников кипрского офиса

ТАСС
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Sberbank CIB сокращает численность сотрудников и объем операций кипрского офиса, передает ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Сотрудники будут переведены в лондонский и швейцарский офисы. По словам одного из источников, ранее офис на Кипре планировали закрыть из-за новых требований для финансовых рынков стран ЕС. Новая директива MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive) вступит в силу в январе. «Да, это обсуждалось, но принято решение офис сохранить», - сказал другой источник, отметив, что на данный момент в офисе на Кипре работают около 15 человек. «Скорее всего, несколько человек там останутся», - уточнил он.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что «существенных изменений в работе SIB Cyprus Limited из-за новых требований MiFID нет».

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Экономика
Новости

Катарский фондовый индекс упал до шестилетнего минимума

Интерфакс
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Основной фондовый индекс Катара QE Index за торги понедельника снизился на 0,5% до 8117,41 пункта. Как сообщает «Интерфакс», это минимальное значение с августа 2011 г. Рынок акций падает с начала июня, когда о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а затем их примеру последовали еще несколько мусульманских стран. Катар они обвиняют в поддержке терроризма, финансовой и информационной. С начала дипломатической блокады QE Index снизился на 18%, с начала года - на 25% в долларовом эквиваленте и на 22,2% в национальной валюте.

Урегулировать дипломатический кризис пока не удается. Саудовская Аравия пока не готова к диалогу с Катаром, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после беседы с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом.

Бойкотирующие Катар страны прекратили с ним торговые и транспортные контакты. По оценкам Moody's Investors Service, в июне-июле Катар был вынужден влить $40 млрд в поддержку экономики и финансовой системы из-за дипломатического кризиса.

Инвестиционное управление Катара (QIA) может продать значительный объем активов из своего портфеля объемом свыше $320 млрд, чтобы поддержать экономику страны.

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Политика
Новости

12 участников акции Навального подали иск в ЕСПЧ

Интерфакс/Ведомости
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12 участников несанкционированной акции в Москве, которые были задержаны 26 марта, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится с сообщении правозащитного центра «Мемориал».

Юристы центра обратились в ЕСПЧ с жалобой от имени 12 заявителей, которые утверждают, что при их задержании был нарушен ряд статей. В частности, они жалуются на нарушение статей 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Обратившиеся принимали участие в акции, организованной оппозиционером Алексеем Навальным, в столице в марте и были задержаны.

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Бизнес
Новости

Аэропорт «Шереметьево» включен в перечень стратегических предприятий

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин включил аэропорт «Шереметьево», расположенный в Московском регионе, в список стратегических предприятий и акционерных обществ. Копия указа № 505 от 23 октября размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в список стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, «утвержденный указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009».

Аэропорт «Шереметьево» на данный момент является крупнейшим российским аэропортом согласно объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций и площади аэровокзального комплекса. Его маршрутная сеть составляет свыше 200 направлений. По итогам прошлого года пассажиропоток «Шереметьево» вырос на 7,6% и составил 33,65 млн пассажиров.

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Политика
Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор по делу о крушении самолета президента Total

ТАСС/Ведомости
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Мосгорсуд оставил без изменения приговор двум сотрудникам аэропорта «Внуково», амнистированным ранее по делу о крушении самолета Falcon авиакомпании Unijet, передает ТАСС.

«Жалобу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции - без изменения», - огласила решение судья. Жалобу подавала потерпевшая сторона.

На заседании прокуратура и защита осужденных просили судью оставить приговор без изменений. В свою очередь истцы просили передать иск в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Ранее инженер аэродромной службы «Внуково» Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко были признаны виновными по делу об авиакатастрофе в аэропорту. В результате нарушения правил безопасности в ночь на 21 октября 2014 г. разбился самолет авиакомпании Unijet. На его борту находились президент Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Самолет потерпел крушение после столкновения со снегоуборочной машиной. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Леденев и Мартыненко были приговорены к 3,5 года и четырем годам колонии общего режима соответственно.

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Политика
Новости

Суд объявил в розыск экс-президента Российской федерации баскетбола

Интерфакс/Ведомости
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Бывший президент Российской федерации баскетбола Юлия Аникеева объявлена в розыск. Такое решение огласила в понедельник судья Чертановского суда Москвы Юлия Черникова.

В постановлении суда говорится, что Аникеева была уведомлена о времени оглашения приговора, но в суд она не пришла. Ранее в понедельник суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд постановил, что Аникеева вместе с подельниками, «действуя умышленно», в период с февраля 2014 г. по август 2015 г. с помощью подконтрольных ей и ее сообщникам бизнесменов похитила в составе группы лиц по предварительному сговору денежные средства РФБ в размере около 44 млн руб. Свою вину экс-президент РФБ не признала и попросила оправдательного вердикта.

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Бизнес
Новости

Саудовская Аравия готова предложить инвесторам больше 5% Aramco

Интерфакс
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Саудовская Аравия в следующем году, возможно, предложит иностранным инвесторам более 5% государственного нефтегазового гиганта Saudi Aramco, заявил арабской службе CNBC принц аль-Валид ибн Талал. По его словам, «ничто не запрещает нам [предложить] еще 5% в следующем году, в зависимости от обстоятельств».

Саудовская Аравия планирует провести IPO 5% Aramco на сумму $100 млрд на мировых торговых площадках. В сентябре Financial Times сообщила, что Aramco может отложить IPO и продать часть акций напрямую инвесторам, в том числе китайским госинвестфондам.

Ранее гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер подтвердил CNBC сроки IPO. «Мы всегда говорили, что размещение пройдет в 2018 г., более точно - во второй половине года», - сказал он. Никаких новых деталей он не сообщил, сославшись на правила разглашения информации.

Политика
Новости

Венедиктов попросит «Газпром-медиа» усилить охрану на «Эхе Москвы»

Ведомости
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов планирует попросить акционеров холдинга «Газпром-медиа», в который входит радиостанция, об усилении мер безопасности в редакции «Эха». Как сообщает «Интерфакс», он сказал это журналистам после нападения на своего заместителя и ведущую эфира Татьяну Фельгенгауэр.

По словам Венедиктова, радиостанция работает в штатном режиме, сотрудники очень опечалены случившимся.

Ведущий передачи «Суть событий» – журналист и издатель Сергей Пархоменко напомнил о прошлых нападениях на журналистов радиостанции на выходе из здания, а также о нападениях на журналистку Юлию Латынину. Вопрос об усилении охраны на радиостанции, по его словам, много раз поднимался, но «Газпром-медиа» для его решения ничего не сделал. Он также обвинил гендиректора «Эха» Екатерину Павлову в бездействии.

В понедельник мужчина, предварительно иностранный гражданин, брызнул газом из баллончика в охранника при входе в офисное здание, где располагается редакция «Эха». Он поднялся на 14-й этаж, прошел мимо охранника в редакции и напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею, ее отвезли в Институт им. Склифосовского и отправили на операцию. Напавший бы задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следственный комитет выясняет мотивы нападения. По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь, сообщило ГУ МВД Москвы. Заместитель главреда радиостанции Сергей Бунтман сказал «Фонтанке.ру», что Фельгенгауэр не была знакома с напавшим.

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Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Испанское правительство и власти Каталонии думают над своими дальнейшими шагами. Эта неделя будет важной для решения политического кризиса в регионе после того, как Мадрид решил временно взять власть под свой контроль читать на WSJ.com читать на FT.com

Правящая коалиция одержала убедительную победу на парламентских выборах в Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ намерен впервые внести изменения в конституцию страны. При нынешней конституции участие военных сил Японии в конфликтах может быть незаконным читать на WSJ.com читать на FT.com

Пекин пытается добиться возвращения в Китай бизнесмена Гуо Вэньгуя, который бежал в США и оттуда обвиняет китайских высокопоставленных чиновников и магнатов в коррупции. У американских властей и ФБР есть разногласия по поводу того, какую позицию занять в этой ситуации читать на WSJ.com

Крупный план

Спустя 100 лет после Октябрьской революции 1917 г. у жителей России по-прежнему расходятся мнения о ее значении для страны. FT пообщалась с представителями различных слоев российского общества, чтобы узнать их мнение о революции читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ в ближайшее время должен приступить к сворачиванию программы денежного стимулирования экономики. Но это окажет влияние также на страны за пределами еврозоны, у которых курсы валют зависят от евро. К ним относятся, например, Швейцария и даже некоторые страны Африки читать на WSJ.com

Даже небольшое сокращение программы покупки активов ЕЦБ может поспособствовать дальнейшему укреплению евро. Но это будет невыгодно центробанку, пытающемуся ускорить инфляцию в еврозоне читать на FT.com

ЕЦБ собирается постепенно ужесточать денежную политику, но ожидается, что рост зарплат в еврозоне останется медленным в ближайшие месяцы читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что поддерживает создание четвертой ступени для ставки подоходного налога. Ранее его критиковали за то, что налоговая реформа будет выгодна прежде всего состоятельным американцам читать на FT.com

Индустрия

Китайская Sinochem хочет приобрести за $4 млрд долю в чилийском добытчике лития SQM. Этот металл необходим для создания аккумуляторов электромобилей читать на FT.com

Автомобили

Tesla договорилась о строительстве своего завода в зоне свободной торговли в Шанхае. Это позволит ей сократить производственные издержки и легче экспортировать электромобили в остальные китайские регионы читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Суверенный фонд Катара ведет переговоры о покупке акций российской En+, которая проведет IPO в ноябре. Оно будет первым для российских компаний в Лондоне с 2014 г. читать на FT.com читать на FT.com

Акционеры производителей сланцевой нефти в США устали преследовать рост бизнеса «любой ценой». Теперь они больше заинтересованы в доходности своих инвестиций читать на FT.com

Желание администрации Дональда Трампа больше использовать уголь и атомную энергию для электрогенерации вызвало недовольство как у защитников окружающей среды, так и у нефтегазовых компаний, хотя их интересы часто различаются читать на WSJ.com

Финансы

Активы на развивающихся рынках, в том числе их курсы валют, растут в этом году, показывает индекс JPMorgan Emerging Markets Currency. Но если брать реальный эффективный валютный курс, измеряющий курсы валюты к валютам торговых партнеров с учетом инфляции, то он покажет ослабление валют развивающихся стран в этом году читать на FT.com

Джордан Белфорт, про которого был снят фильм «Волк с Уолл-стрит», предупредил инвесторов о рисках ICO, которые стали популярными. По его словам, этот способ привлечения финансирования является «крупнейшим мошенничеством в истории» читать на FT.com

Высокая волатильность криптовалют привлекает высокочастотных трейдеров читать на FT.com

В поисках высокой доходности инвесторы вкладывают деньги в обеспеченные кредитные обязательства (CLO). Их объем уже достиг рекордного уровня в этом году несмотря на риски, связанные с этими ценными бумагами читать на WSJ.com

Крупные инвестбанки думают заниматься торговлей ценными бумагами на Азиатско-Тихоокеанских рынках в Гонконге, а не в Лондоне на фоне Brexit читать на FT.com

Технологии

Amazon откроет центр разработки искусственного интеллекта в Кибердолине в Германии читать на FT.com

Хоакин Кандела, который отвечает за прикладное машинное обучение в Facebook, рассказал о том, как работает алгоритм отображения постов в новостной ленте социальной сети читать на WSJ.com

Медиабизнес

Ранее в октябре Google заявила, что поможет онлайн-изданиям находить новых подписчиков. Как рассказал теперь ее вице-президент по новостным продуктам Ричард Гинграс, Google рассчитывает получать до 30% выручки за каждого нового подписчика, привлеченного с ее помощью читать на FT.com

Потребительский рынок

Nike хочет больше автоматизировать производство обуви. Но из-за этого развивающиеся страны рискуют потерять рабочие места читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Политика
Новости

Послом России во Франции назначен Алексей Мешков

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин назначил послом во Франции Алексея Мешкова, тем самым освободив от должности Александра Орлова. Копия указа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным послом России во Французской республике», — говорится в документе.

Помимо этого президент также назначил Мешкова послом России в Монако.

До назначения Мешков занимал пост замминистра иностранных дел России с декабря 2012 г. С 2004 по 2012 гг. он был послом России в Италии и республике Сан-Марино.

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