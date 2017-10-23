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Лицензию «ВИМ-авиа» могут приостановить в ближайшие дни

Лицензия авиакомпании «ВИМ-авиа» может быть временно остановлена до конца текущей недели. Об этом ТАСС рассказали источники, близкие к компании. Один из собеседников агентства отметил, что сертификат эксплуатанта отозван не будет.

Ранее СМИ писали, что бывший управляющий инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов претендует на покупку авиакомпании. В 2000-е гг. он собирался создать в России лоукостер, но проект не был запущен. По данным РБК, Карлов планирует инвестировать в авиакомпанию при условии господдержки.

Также, по сведениям СМИ, интерес к «ВИМ-авиа» проявлял и экс-акционер «Аэрофлота», бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

В настоящий момент у «ВИМ-авиа» нет средств на полеты, она совершает только единичные рейсы (финансируется из роялти «Аэрофлота»), однако банкротом она пока не стала.