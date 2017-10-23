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Бизнес
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Лицензию «ВИМ-авиа» могут приостановить в ближайшие дни

ТАСС/Ведомости
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Лицензия авиакомпании «ВИМ-авиа» может быть временно остановлена до конца текущей недели. Об этом ТАСС рассказали источники, близкие к компании. Один из собеседников агентства отметил, что сертификат эксплуатанта отозван не будет.

Ранее СМИ писали, что бывший управляющий инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов претендует на покупку авиакомпании. В 2000-е гг. он собирался создать в России лоукостер, но проект не был запущен. По данным РБК, Карлов планирует инвестировать в авиакомпанию при условии господдержки.

Также, по сведениям СМИ, интерес к «ВИМ-авиа» проявлял и экс-акционер «Аэрофлота», бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

В настоящий момент у «ВИМ-авиа» нет средств на полеты, она совершает только единичные рейсы (финансируется из роялти «Аэрофлота»), однако банкротом она пока не стала.

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Недвижимость
Новости

В России заработал фонд защиты дольщиков

РИА Новости
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Фонд защиты прав дольщиков официально был зарегистрирован 20 октября в форме публично-правовой компании. Теперь все строительные компании, начинающие новые жилые проекты, должны будут отчислять в фонд 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве, сообщили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

В случае банкротства строительной компании за счет средств фонда будет выплачиваться возмещение дольщикам, либо финансироваться достройка дома. Счет фонда для приема взносов от строительных компаний открыт в АКБ «Российский капитал».

Ранее премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем фонда гендиректора АИЖК Александра Плутника.

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Авто
Новости

Минпромторг создаст в Мексике хаб по выпуску автомобилей российских брендов

ТАСС
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Министерство промышленности и торговли рассматривает вариант организации единой производственной базы в Мексике для выпуска автомобилей ряда российских брендов. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве отметили, что такой хаб мог бы иметь общую логистическую инфраструктуру, мощности для окраски и сборки машин, а также отдельные специализированные мощности для сварки кузовов.

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Политика
Новости

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

Интерфакс
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 г. «В перечень подобных лекарств на 2018 г. дополнительно включено 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых других», - пояснил Медведев. По его словам, также значительно увеличился перечень лекарств для льготных категорий граждан - «по 25 наименованиям».

Премьер утвердил список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 г. «Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны», - добавил он.

В свою очередь вице-премьер России Ольга Голодец во время заседания сказала, что внесенные в список лекарства должны принципиально изменить систему лечения пациентов.

Она уточнила, что 22 препарата - это противоопухолевые и гормональные препараты, а также «наркотические лекарственные препараты, применяемые в процессе лечения онкологических заболеваний».

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Финансы
Новости

Sberbank CIB сокращает численность сотрудников кипрского офиса

ТАСС
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Sberbank CIB сокращает численность сотрудников и объем операций кипрского офиса, передает ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Сотрудники будут переведены в лондонский и швейцарский офисы. По словам одного из источников, ранее офис на Кипре планировали закрыть из-за новых требований для финансовых рынков стран ЕС. Новая директива MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive) вступит в силу в январе. «Да, это обсуждалось, но принято решение офис сохранить», - сказал другой источник, отметив, что на данный момент в офисе на Кипре работают около 15 человек. «Скорее всего, несколько человек там останутся», - уточнил он.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что «существенных изменений в работе SIB Cyprus Limited из-за новых требований MiFID нет».

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Экономика
Новости

Катарский фондовый индекс упал до шестилетнего минимума

Интерфакс
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Основной фондовый индекс Катара QE Index за торги понедельника снизился на 0,5% до 8117,41 пункта. Как сообщает «Интерфакс», это минимальное значение с августа 2011 г. Рынок акций падает с начала июня, когда о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а затем их примеру последовали еще несколько мусульманских стран. Катар они обвиняют в поддержке терроризма, финансовой и информационной. С начала дипломатической блокады QE Index снизился на 18%, с начала года - на 25% в долларовом эквиваленте и на 22,2% в национальной валюте.

Урегулировать дипломатический кризис пока не удается. Саудовская Аравия пока не готова к диалогу с Катаром, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после беседы с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом.

Бойкотирующие Катар страны прекратили с ним торговые и транспортные контакты. По оценкам Moody's Investors Service, в июне-июле Катар был вынужден влить $40 млрд в поддержку экономики и финансовой системы из-за дипломатического кризиса.

Инвестиционное управление Катара (QIA) может продать значительный объем активов из своего портфеля объемом свыше $320 млрд, чтобы поддержать экономику страны.

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Бизнес
Новости

Китайский партнер РФПИ может вложить в «Транснефть» $300 млн

Интерфакс
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China Investment Corporation (CIC), партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по Российско-китайскому инвестфонду (РКИФ), может вложить сотни миллионов долларов в акции «Транснефти».

По данным источника «Интерфакса», эти планы изложены в письме министра экономического развития России Максима Орешкина на имя председателя госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэна, направленном на прошлой неделе. Орешкин пишет, что Минэкономразвития приветствует инвестиции, и просит оказать содействие CIC для скорейшего завершения сделки.

В письме сообщается, что китайская корпорация и РФПИ обсуждают прямые инвестиции в «Транснефть» на сумму до $300 млн. Сделка находится в высокой степени готовности, отмечает министр со ссылкой на информацию РФПИ.

О каких акциях идет речь, в документе не уточняется. На данный момент для инвесторов доступны только привилегированные акции (100% голосующих - у государства), однако ранее РФПИ предложил конвертировать префы «Транснефти» в обыкновенные акции. Владельцы привилегированных акций получают 10% от прибыли и не меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию.

Конвертация привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные в перспективе возможна, говорил этим летом президент компании Николай Токарев.

CIC уже инвестировала в «Транснефть» через РКИФ, который весной этого года приобрел пакет префов в составе консорциума, в который также вошли НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и УК «Газпромбанк - управление активами». Пакет был приобретен у фонда UCP. Из данных, которые раскрывал Газпромбанк, следовало, что РКИФ принадлежит 1,49% привилегированных акций «Транснефти», еще 0,43% у РФПИ.

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Политика
Новости

12 участников акции Навального подали иск в ЕСПЧ

Интерфакс/Ведомости
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12 участников несанкционированной акции в Москве, которые были задержаны 26 марта, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится с сообщении правозащитного центра «Мемориал».

Юристы центра обратились в ЕСПЧ с жалобой от имени 12 заявителей, которые утверждают, что при их задержании был нарушен ряд статей. В частности, они жалуются на нарушение статей 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Обратившиеся принимали участие в акции, организованной оппозиционером Алексеем Навальным, в столице в марте и были задержаны.

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Бизнес
Новости

Аэропорт «Шереметьево» включен в перечень стратегических предприятий

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин включил аэропорт «Шереметьево», расположенный в Московском регионе, в список стратегических предприятий и акционерных обществ. Копия указа № 505 от 23 октября размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в список стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, «утвержденный указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009».

Аэропорт «Шереметьево» на данный момент является крупнейшим российским аэропортом согласно объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций и площади аэровокзального комплекса. Его маршрутная сеть составляет свыше 200 направлений. По итогам прошлого года пассажиропоток «Шереметьево» вырос на 7,6% и составил 33,65 млн пассажиров.

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Политика
Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор по делу о крушении самолета президента Total

ТАСС/Ведомости
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Мосгорсуд оставил без изменения приговор двум сотрудникам аэропорта «Внуково», амнистированным ранее по делу о крушении самолета Falcon авиакомпании Unijet, передает ТАСС.

«Жалобу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции - без изменения», - огласила решение судья. Жалобу подавала потерпевшая сторона.

На заседании прокуратура и защита осужденных просили судью оставить приговор без изменений. В свою очередь истцы просили передать иск в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Ранее инженер аэродромной службы «Внуково» Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко были признаны виновными по делу об авиакатастрофе в аэропорту. В результате нарушения правил безопасности в ночь на 21 октября 2014 г. разбился самолет авиакомпании Unijet. На его борту находились президент Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Самолет потерпел крушение после столкновения со снегоуборочной машиной. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Леденев и Мартыненко были приговорены к 3,5 года и четырем годам колонии общего режима соответственно.

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Политика
Новости

Суд объявил в розыск экс-президента Российской федерации баскетбола

Интерфакс/Ведомости
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Бывший президент Российской федерации баскетбола Юлия Аникеева объявлена в розыск. Такое решение огласила в понедельник судья Чертановского суда Москвы Юлия Черникова.

В постановлении суда говорится, что Аникеева была уведомлена о времени оглашения приговора, но в суд она не пришла. Ранее в понедельник суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд постановил, что Аникеева вместе с подельниками, «действуя умышленно», в период с февраля 2014 г. по август 2015 г. с помощью подконтрольных ей и ее сообщникам бизнесменов похитила в составе группы лиц по предварительному сговору денежные средства РФБ в размере около 44 млн руб. Свою вину экс-президент РФБ не признала и попросила оправдательного вердикта.

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Бизнес
Новости

Саудовская Аравия готова предложить инвесторам больше 5% Aramco

Интерфакс
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Саудовская Аравия в следующем году, возможно, предложит иностранным инвесторам более 5% государственного нефтегазового гиганта Saudi Aramco, заявил арабской службе CNBC принц аль-Валид ибн Талал. По его словам, «ничто не запрещает нам [предложить] еще 5% в следующем году, в зависимости от обстоятельств».

Саудовская Аравия планирует провести IPO 5% Aramco на сумму $100 млрд на мировых торговых площадках. В сентябре Financial Times сообщила, что Aramco может отложить IPO и продать часть акций напрямую инвесторам, в том числе китайским госинвестфондам.

Ранее гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер подтвердил CNBC сроки IPO. «Мы всегда говорили, что размещение пройдет в 2018 г., более точно - во второй половине года», - сказал он. Никаких новых деталей он не сообщил, сославшись на правила разглашения информации.

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