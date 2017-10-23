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Медведев поддержал законопроект об оплате коммунальных услуг в обход управляющих компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство законопроект о прямом - в обход управляющих компаний - перечислении гражданами средств за коммунальные услуги организациям-поставщикам.

О разработке такого документа Медведеву на встрече с вице-премьерами доложил зампред правительства Дмитрий Козак. «Законопроект предусматривает возможность прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим организациям, с тем чтобы управляющие компании не могли просто распоряжаться или прикасаться к этим деньгам», - заявил вице-премьер.

Медведев сказал, что этот законопроект нужно продвигать. «Потому что в ряде случаев это звено [управляющая компания] излишнее абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры? Подготовьте окончательно [проект закона] к внесению на заседание правительства», - обратился к Козаку премьер.

По словам Козака, задолженность за коммунальные ресурсы в стране растет, причем УК с задолженностью тратят деньги на посторонние цели. «Есть факты, когда управляющая компания, имея огромные задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью - 30 млн руб. на благотворительные цели перечисляет», - сказал Козак. По его словам, в 2016 г. было выявлено 97 организаций с нарушениями в этой сфере.

«По этим случаям <…> нужно, чтобы везде проверки прошли», - отреагировал Медведев. «Эти управляющие компании, видимо, забывают, что они оперируют деньгами граждан - это же не их деньги и не кредитные деньги, как правило», - заметил премьер.