Шишханов покинет совет директоров «Русснефти»

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Главный судмедэксперт Подмосковья уволен после скандала с ДТП с «пьяным мальчиком»

Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно уволен после скандала с ДТП в Балашихе. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Министерство здравоохранения Подмосковья приняло такое решение после скандала с результататми экспертизой тела шестилетнего мальчика, выводы которой указывали на наличие в крови ребенка высокой дозы алкоголя.

15 июня подмосковный главк МВД возбудил уголовное дело по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, за рулем которого находилась 31-летняя Ольга Алисова, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (район Балашихи). Ей было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Сразу после ДТП обвиняемая заявила, что мальчик был пьян. После первой экспертизы эксперты обнаружили в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод. Однако после комплексной судебной экспертизы 18 экспертов высокого уровня следствие пришло к выводу, что вывод врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова о состоянии ребенка в момент ДТП был необоснованным.

В сентябре началось разбирательство этого дела по существу. Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. Она признала свою вину лишь частично, заявив, что не видела ребенка и не могла предотвратить ДТП.