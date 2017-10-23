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Анонс «Ведомостей» на 24 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

жизнь в Новогиреево может резко измениться: более 70 пятиэтажек вошли в программу реновации (приложение «Ведомости.Недвижимость»);

через 3-5 лет в России можно ожидать развития коливингов – новых общежитий (приложение «Ведомости.Недвижимость»);

Петр Павленский переоценил свои возможности.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Сергей Собянин рассказал в интервью, откуда большие деньги в бюджете Москвы и сколько столица отдает в федеральную казну

и статью на полосе «Комментарии»: как поживает женское население России в сравнении с жизнью мужского населения страны.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».