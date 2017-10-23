Минтранс не получал план выхода из кризиса «ВИМ-авиа»

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Путин подписал указ о приеме в гражданство России с принесением присяги

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник первый указ о приеме в гражданство России, который содержит требование о принесении новыми гражданами присяги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, гражданами России станут 62 человека, а также их дети. Они «приобретают гражданство России со дня принесения каждым из них Присяги гражданина Российской Федерации». Это требование не касается детей, не достигших 18 лет: они станут гражданами после принесения присяги их родителями. Присяга должна приноситься лично, в торжественной обстановке перед гербом и флагом, в присутствии представителя соответствующего полномочного органа, ведающего делами о гражданстве.

В июле текст законопроекта о получении и отмене гражданства был утвержден в Госдуме. Депутаты отобрали три проекта, на основании которых утвердили основной: в нем граждане клянутся соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость и быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

В сентябре Министерство внутренних дел (МВД) определило порядок принесения присяги лицами, вступающими в гражданство России. В соответствии с документом, который подготовило министерство, принесение присяги организуют территориальный орган МВД, дипломатическое представительство или консульское учреждение, где было принято заявление лица о приеме в гражданство. Приносить присягу можно будет в помещениях этих органов, а также в помещениях иных госорганов и органов местного самоуправления, исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства».

По сведениям МВД, в 2016 г. в российское гражданство были приняты около 200 000 иностранных граждан и лиц без гражданства, а за восемь месяцев 2017 г. — еще более 120 000 человек.