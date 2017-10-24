«Роснефть» выиграла суд на $185 млн у кипрской Swisspro Capital
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с кипрской Swisspro Capital $184,8 млн задолженности по контракту на поставку нефти, который был заключен в марте 2014 г., сообщает «Интерфакс».
Суд в августе привлек ВТБ к тяжбе как третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования и отклонил ходатайство Swisspro Capital в оставлении иска «Роснефти» без рассмотрения. Офшор мотивировал подачу ходатайства тем, что по условиям договора рассмотрение спора не подведомственно Арбитражному суду Москвы. По словам адвоката Swisspro Capital, иск должен рассматривать Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. Представитель «Роснефти» тогда возражал против этого заявления. По его словам, данное ходатайство должно было быть заявлено до перехода в основную стадию процесса, то есть не позднее 17 мая, когда было назначено основное слушание по делу. Суд прослушал аудиопротокол заседания от 17 мая, на котором представитель кипрской компании заявил, что «не признает иск в заявленном объеме». Заслушав позиции сторон, суд отказал в удовлетворении ходатайства Swisspro Capital.
В начале августа стороны говорили, что начали подготовку к мировому соглашению.
В 2013 г. группа «Ветэк» Сергея Курченко купила у «Лукойла» Одесский НПЗ, напоминает «Интерфакс». Позже «Ветэк» передала предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту, выданному банком в адрес Swisspro Capital Ltd (компания связана с Soprema Trading, с которой «Ветэк» планировал заключить договор на выполнение работ по переработке нефти и производству нефтепродуктов). У «Ветэк» остались долги перед «Роснефтью» (более $150 млн) и «Лукойлом» - за танкерные поставки нефти.