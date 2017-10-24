«Роснефть» выиграла суд на $185 млн у кипрской Swisspro Capital

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Обвиняемый в покушении на Фельгенгауэр арестован на два месяца

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Бориса Грица, который обвиняется в покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Это сообщает ТАСС. Расследование взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В суде следователь сообщила, что задержанный частично признал вину. «Он заявил, что нанес журналистке телесные повреждения, однако пояснил, что не имел умысла на убийство», – цитирует ее «Интерфакс». Ранее СКР сообщал, что на допросе после задержания Гриц говорил, что журналистка, заместитель главного редактора «Эха», на протяжении долгого времени преследовала его телепатически и не отступалась, несмотря на его просьбы. Следствие собиралось назначить ему психиатрическую экспертизу.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил в эфире «Эха», что сумасшествие не возникает на пустом месте и что людей убивает атмосфера ненависти и науськивания на журналистов. Он призвал следствие допросить тех, кто в последнее время высказывал угрозы в отношении работников СМИ. В этой связи он напомнил одно высказывание в адрес ведущих «Эха», передает «Интерфакс». «Как там было сказано, "кто заткнет их поганые рты?" – сказал Венедиктов. – Промахнулись. Попали в горло. Это что такое? Я думаю, следствию было бы правильно допросить этих людей, которые про это говорили».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, напротив, убежден, что «действия безумца – это действия безумца» и неправильно было бы их увязывать с чем-то еще.

Гриц был задержан в офисе редакции «Эха Москвы» днем в понедельник. Около 12.40–12.45 мск он прошел в здание на Новом Арбате, где находится радиостанция, брызнув в лицо охранника газом из баллончика. Затем он поднялся на 14-й этаж, прошел в помещения редакции и ударил Фельгенгауэр ножом. Его помог задержать охранник, дежуривший в редакции. Пострадавшую увезли в НИИ им. Склифосовского и в тот же день прооперировали. Утром директор института Сергей Петриков заявил, что она находится в отделении интенсивной терапии на аппарате вентиляции легких, находится в сознании, голосовые связки не задеты.

Утром во вторник пострадавшая передала через еще одну журналистку «Эха» – Ирину Воробьеву записку со словами благодарности за поддержку. Она сообщила, что впервые за 16 лет работы на радио выспалась, и выразила уверенность, что все с ней будет хорошо. Воробьева уточнила в Twitter, что к Фельгенгауэр пока никого не пускают, в том числе родственников.

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