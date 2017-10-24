Минфин ожидает промежуточные дивиденды «Роснефтегаза» в 3 млрд рублей

Политика

Новости

В Кремле считают неправильным искать политику в нападении на Фельгенгауэр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие журналистке Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр, пожелал ей скорейшего выздоровления и призвал не искать дополнительных мотивов в действиях напавшего на нее «безумца». Как передает «Интерфакс», это он заявил на брифинге 24 октября. Ведущая и заместитель главного редактора радиостанции получила ножевое ранение в шею в помещении редакции днем 23 октября. Журналисты попросили чиновника прокомментировать мнения о том, что нападение могло быть связано с ростом агрессии в обществе и ужесточением критики в адрес независимых СМИ.

«Мы сожалеем и сочувствуем самой Татьяне, ее родным и близким, всему коллективу "Эха Москвы" в связи с тем, что она подверглась нападению безумца», – сказал Песков. В Кремле «искренне желают Татьяне скорейшего выздоровления», добавил он. Подобные трагические случаи, по его словам, вызывают глубочайшее сожаление.

«Действия безумца – есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет абсолютно нелогично и неверно», – сказал пресс-секретарь президента. В Кремле считают неправильным пытаться связывать «этот трагический случай» «с какими-то другими субстанциями».

Пескову напомнили о том, что на одном из федеральных каналов несколько дней назад был продемонстрирован материал, который затрагивал деятельность «Эха Москвы» и Татьяны Фельгенгауэр. На вопрос, могут ли материалы такого характера провоцировать нападение на журналистов, Песков ответил, что у журналистки своя точка зрения, кто-то может быть с ней не согласен и критиковать ее. «В данном случае мы с уважением относимся и к той и к другой точке зрения, не являемся участниками этой дискуссии», – заявил он.

Утром 24 октября главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире радиостанции, что людей убивает атмосфера ненависти и травли журналистов. Он призвал следствие допросить тех, кто в последнее время высказывал угрозы в отношении работников СМИ. В этой связи он напомнил одно высказывание в адрес ведущих «Эха», передает «Интерфакс». «Как там было сказано, "кто заткнет их поганые рты?" – сказал Венедиктов. – Промахнулись. Попали в горло. Это что такое? Я думаю, следствию было бы правильно допросить этих людей, которые про это говорили».

Венедиктов убежден, что сумасшествие не возникает на пустом месте, так как люди живут не в безвоздушном пространстве. Для примера он выразил мнение, что «Бориса Немцова убил не только тот негодяй, который стрелял, но и атмосфера ненависти и натравливания».

Гражданин России и Израиля Борис Гриц был задержан в редакции «Эха» после нападения. Пресненский суд 24 октября арестовал его на две недели. Следователь в суде заявила, что вину он признал частично и говорил, что не хотел убивать журналистку. По его утверждению, она его преследовала телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза. Фельгенгауэр подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии НИИ им. Склифосовского. Днем ранее ей сделали операцию. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.