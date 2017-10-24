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Минфин ожидает промежуточные дивиденды «Роснефтегаза» в 3 млрд рублей

Интерфакс
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Промежуточные дивиденды «Роснефтегаза» за девять месяцев могут составить 3 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Ранее он сообщил, что «Роснефтегаз» заплатил в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г. Исходя из размера дивидендов «Роснефти» за этот период и поправок в бюджет-2017 перечисленная сумма могла составить около 20,3 млрд руб.

В недавно внесенных правительством в Госдуму поправках в бюджет-2017 зафиксировано практически то же значение (20,4 млрд руб.) в качестве пороговой суммы, сверх которой поступающие в бюджет дивиденды «Роснефтегаза» направляются на финансирование проектов разработки самолета Ил-114 и двигателя ПД-35.

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Политика
Новости

Суд пересмотрит дело Алексея Пичугина

ТАСС
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Президиум Верховного суда России 8 ноября пересмотрит дело бывшего руководителя отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Пичугин отбывает пожизненное заключение. Его дело будет пересмотрено в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В июне 2017 г. Страсбургский суд присудил Пичугину более 15 000 евро компенсации. Это решение было принято по жалобе Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний в российских судах по его второму уголовному делу. Заявитель считает, что наиболее адекватной компенсацией нанесенного ему ущерба будет новый судебный процесс в России. В жалобе он потребовал выплаты в 100 евро за каждый день заключения, начиная с 6 августа 2007 г. до освобождения на время подготовки к новому процессу, плюс 13 000 евро компенсации нематериального ущерба.

В октябре 2012 г. Страсбургский суд признал, что были нарушены права Пичугина по статье 6 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Тогда суд постановил взыскать с государства в его пользу 9500 евро.

Пичугина судили по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу его судил суд присяжных и в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.

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Бизнес
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Посол США оценила потери Украины из-за «Северного потока – 2» в 3% ВВП

Ведомости
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Запуск газопровода «Северный поток - 2», по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины, снизит транзит через Украину и лишит ее $2,7 млрд в год, или 3% ВВП, заявила посол США в Киеве Мари Йованович. Ее заявление на конференции «Oil and gas 2017» цитирует УНИАН.

В 2009 г. Украина и «Газпром» договорились о транзите газа на срок до конца 2019 г. В «Газпроме» не раз заявляли о намерении снизить транзит газа через территорию Украины до 15 млрд куб. м в год с 2020 г. или вовсе его прекратить. Это будет возможно, когда Россия добьется согласования строительства и запуска газопровода «Северный поток - 2» по дну Балтийского моря и «Турецкого потока» - по дну Черного моря.

В 2017 г. фиксируются рекордные показатели транзита российского газа, напоминает УНИАН. «Укртрансгаз» сообщал, что за январь - август 2017 г. транзит вырос на 23% до 51,2 млрд куб. м.

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Бизнес
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Путин не ответил на вопросы инвесторов на форуме «Россия зовет!»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сегодня не стал отвечать на вопросы участников девятого ежегодного инвестфорума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Выступление президента на форуме длилось 17 минут, тогда как на прошлогоднем форуме Путин выступал около полутора часов, отвечая на вопросы инвесторов из зала.

Слишком много вопросов подряд было в последние время: энергетическая неделя, Валдай. Перегруз уже, объяснил «Ведомостям» высокопоставленный чиновник нежелание Путина отвечать на вопросы в этот раз.

После краткого выступления Путина присутствующие в зале начали расходиться.

В ходе своей речи Путин отметил рекордно низкую инфляцию - 2,7% - и то, что ВВП России растет четвертый квартал подряд. По его оценке, консервативный подход к бюджету в последние годы себя оправдал, но стране нужно двигаться вперед. «Важно, что российская экономика обретает новые качества, которых не было еще год назад. Во-первых, динамика. Динамика опирается на расширение внутреннего спроса - на увеличение и потребления, и инвестиций», - сказал, в частности, президент.

Путин рассказал, что власти страны планируют в 2019 г. снизить ненефтегазовый дефицит с нынешних 8,5% до 5,9%, «а общий дефицит федерального бюджета окажется меньше 1%».

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Бизнес
Новости

Организаторы ЧМ-2018 разорвали контракты с компанией, которую связывали с семьей Блаттера

Ведомости
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Оргкомитет чемпионата мира 2018 г. по футболу разорвал контракт на обслуживание VIP-лож во время турнира с компанией Match Hospitality AG, которую связывают с семьей бывшего президента FIFA Зеппа Блаттера, сообщает РБК. Компания была официальным продавцом так называемых пакетов гостеприимства — дорогих VIP-пакетов на игры чемпионата мира. Источник, близкий к оргкомитету ЧМ-2018, уточнил РБК, что с Match Hospitality разорван контракт на обслуживание зон VIP и VVIP. Нового подрядчика выберут по конкурсу. Причина разрыва контракта не названа.

Политической подоплеки в расторжении контракта нет, заявил «Р-спорту» руководитель оргкомитета Алексей Сорокин. Он назвал это совместным решением двух хозяйствующих субъектов.

По сведениям РБК, Match Hospitality сохранит заключенные напрямую c FIFA контракты на продажу VIP-пакетов на игры российского чемпионата мира по футболу. Продажи пакетов начались с 6 июня. Покупатели могли выбрать билеты на конкретную команду, либо на матчи в определенном городе, либо на определенной стадии турнира. За $2,8 млн можно было купить ложи на все игры, которые пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также в Санкт-Петербурге, то есть в том числе на матчи обоих полуфиналов и финала чемпионата.

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Политика
Новости

В Кремле считают неправильным искать политику в нападении на Фельгенгауэр

Интерфакс/Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие журналистке Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр, пожелал ей скорейшего выздоровления и призвал не искать дополнительных мотивов в действиях напавшего на нее «безумца». Как передает «Интерфакс», это он заявил на брифинге 24 октября. Ведущая и заместитель главного редактора радиостанции получила ножевое ранение в шею в помещении редакции днем 23 октября. Журналисты попросили чиновника прокомментировать мнения о том, что нападение могло быть связано с ростом агрессии в обществе и ужесточением критики в адрес независимых СМИ.

«Мы сожалеем и сочувствуем самой Татьяне, ее родным и близким, всему коллективу "Эха Москвы" в связи с тем, что она подверглась нападению безумца», – сказал Песков. В Кремле «искренне желают Татьяне скорейшего выздоровления», добавил он. Подобные трагические случаи, по его словам, вызывают глубочайшее сожаление.

«Действия безумца – есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет абсолютно нелогично и неверно», – сказал пресс-секретарь президента. В Кремле считают неправильным пытаться связывать «этот трагический случай» «с какими-то другими субстанциями».

Пескову напомнили о том, что на одном из федеральных каналов несколько дней назад был продемонстрирован материал, который затрагивал деятельность «Эха Москвы» и Татьяны Фельгенгауэр. На вопрос, могут ли материалы такого характера провоцировать нападение на журналистов, Песков ответил, что у журналистки своя точка зрения, кто-то может быть с ней не согласен и критиковать ее. «В данном случае мы с уважением относимся и к той и к другой точке зрения, не являемся участниками этой дискуссии», – заявил он.

Утром 24 октября главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире радиостанции, что людей убивает атмосфера ненависти и травли журналистов. Он призвал следствие допросить тех, кто в последнее время высказывал угрозы в отношении работников СМИ. В этой связи он напомнил одно высказывание в адрес ведущих «Эха», передает «Интерфакс». «Как там было сказано, "кто заткнет их поганые рты?" – сказал Венедиктов. – Промахнулись. Попали в горло. Это что такое? Я думаю, следствию было бы правильно допросить этих людей, которые про это говорили».

Венедиктов убежден, что сумасшествие не возникает на пустом месте, так как люди живут не в безвоздушном пространстве. Для примера он выразил мнение, что «Бориса Немцова убил не только тот негодяй, который стрелял, но и атмосфера ненависти и натравливания».

Гражданин России и Израиля Борис Гриц был задержан в редакции «Эха» после нападения. Пресненский суд 24 октября арестовал его на две недели. Следователь в суде заявила, что вину он признал частично и говорил, что не хотел убивать журналистку. По его утверждению, она его преследовала телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза. Фельгенгауэр подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии НИИ им. Склифосовского. Днем ранее ей сделали операцию. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

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Технологии
Новости

«Почта России» опровергла задержку в доставке Telegram запроса ФСБ

Ведомости
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«Почта России» опровергла несвоевременную доставку запроса ФСБ гендиректору Telegram.

Ранее в понедельник адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram, сообщил, что 2 июля ФСБ попросила Telegram предоставить данные о переписке пользователей до 19 июля. «Но «Почта России» доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает», – отмечал он. В документе, который он выложил в сообщении, указано, что заказное письмо от ФСБ на имя гендиректора Telegram поступило на почту 14 июля, а было вручено адресату 21 июля.

«Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру», – говорится в сообщении «Почты России». Там подчеркнули, что отправление было сдано в отделение почтовой связи 14 июля, «покинуло пределы» России 18 июля, на территорию Великобритании поступило 19 июля, а 21 июля было вручено адресату. «Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки – за семь дней», – сообщили в компании.

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров считает требования ФСБ о предоставлении данных противоречащими Конституции и отметил, что они нереализуемы технически.

10 самых безопасных мессенджеров

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Бизнес
Новости

«Роснефть» выиграла суд на $185 млн у кипрской Swisspro Capital

Интерфакс
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с кипрской Swisspro Capital $184,8 млн задолженности по контракту на поставку нефти, который был заключен в марте 2014 г., сообщает «Интерфакс».

Суд в августе привлек ВТБ к тяжбе как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, и отклонил ходатайство Swisspro Capital в оставлении иска «Роснефти» без рассмотрения. Офшор мотивировал подачу ходатайства тем, что по условиям договора рассмотрение спора не подведомственно Арбитражному суду Москвы. По словам адвоката Swisspro Capital, иск должен рассматривать Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. Представитель «Роснефти» тогда возражал против этого заявления. По его словам, данное ходатайство должно было быть заявлено до перехода в основную стадию процесса, т. е. не позднее 17 мая, когда было назначено основное слушание по делу. Суд прослушал аудиопротокол заседания от 17 мая, на котором представитель кипрской компании заявил, что «не признает иск в заявленном объеме». Заслушав позиции сторон, суд отказал в удовлетворении ходатайства Swisspro Capital.

В начале августа стороны говорили, что начали подготовку к мировому соглашению.

В 2013 г. группа «Ветэк» Сергея Курченко купила у «Лукойла» Одесский НПЗ, напоминает «Интерфакс». Позже «Ветэк» передал предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту, выданному банком в адрес Swisspro Capital Ltd (компания связана с Soprema Trading, с которой «Ветэк» планировал заключить договор на выполнение работ по переработке нефти и производству нефтепродуктов). У «Ветэка» остались долги перед «Роснефтью» (более $150 млн) и «Лукойлом» – за танкерные поставки нефти.

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Технологии
Новости

Путин поручил законодательно прописать регулирование ICO

Интерфакс
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Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 июля 2018 г. обеспечить регулирование ICO, следует из материалов на сайте Кремля.

Регулирование предполагается ввести по аналогии с тем, как оно осуществляется при первичном размещении ценных бумаг.

Что такое ICO и как оно работает

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Политика
Новости

Обвиняемый в покушении на Фельгенгауэр арестован на два месяца

Ведомости
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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Бориса Грица, который обвиняется в покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Это сообщает ТАСС. Расследование взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В суде следователь сообщила, что задержанный частично признал вину. «Он заявил, что нанес журналистке телесные повреждения, однако пояснил, что не имел умысла на убийство», – цитирует ее «Интерфакс». Ранее СКР сообщал, что на допросе после задержания Гриц говорил, что журналистка, заместитель главного редактора «Эха», на протяжении долгого времени преследовала его телепатически и не отступалась, несмотря на его просьбы. Следствие собиралось назначить ему психиатрическую экспертизу.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил в эфире «Эха», что сумасшествие не возникает на пустом месте и что людей убивает атмосфера ненависти и науськивания на журналистов. Он призвал следствие допросить тех, кто в последнее время высказывал угрозы в отношении работников СМИ. В этой связи он напомнил одно высказывание в адрес ведущих «Эха», передает «Интерфакс». «Как там было сказано, "кто заткнет их поганые рты?" – сказал Венедиктов. – Промахнулись. Попали в горло. Это что такое? Я думаю, следствию было бы правильно допросить этих людей, которые про это говорили».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, напротив, убежден, что «действия безумца – это действия безумца» и неправильно было бы их увязывать с чем-то еще.

Гриц был задержан в офисе редакции «Эха Москвы» днем в понедельник. Около 12.40–12.45 мск он прошел в здание на Новом Арбате, где находится радиостанция, брызнув в лицо охранника газом из баллончика. Затем он поднялся на 14-й этаж, прошел в помещения редакции и ударил Фельгенгауэр ножом. Его помог задержать охранник, дежуривший в редакции. Пострадавшую увезли в НИИ им. Склифосовского и в тот же день прооперировали. Утром директор института Сергей Петриков заявил, что она находится в отделении интенсивной терапии на аппарате вентиляции легких, находится в сознании, голосовые связки не задеты.

Утром во вторник пострадавшая передала через еще одну журналистку «Эха» – Ирину Воробьеву записку со словами благодарности за поддержку. Она сообщила, что впервые за 16 лет работы на радио выспалась, и выразила уверенность, что все с ней будет хорошо. Воробьева уточнила в Twitter, что к Фельгенгауэр пока никого не пускают, кроме родственников.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Бизнес
Новости

Иностранные инвестиции в российскую нефтяную отрасль за годы санкций выросли до 37%

Ведомости
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За время действия санкций и кризиса с обвалом цен на нефть доля иностранных инвестиций в нефтяную отрасль России выросла с 25 до 37%. Это на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил министр энергетики России Александр Новак.

По прогнозу министра, решение о продлении договоренности об ограничении добычи нефти страны ОПЕК и не входящие в картель должны принять зимой, когда спрос на нефть традиционно падает. Пока продлевать соглашение рано, считает он. У участников договоренности есть все возможности для принятия правильных решений с точки зрения волатильности и достижения балансировки рынка. Настроения нефтедобывающих стран он оценил как оптимистичные и направленные на достижение баланса.

За последние девять месяцев выполнение сделки ОПЕК+ Новак оценил в 102%, при том что за восемь месяцев он оценивал его в 99%. Министр отметил, что страны ОПЕК выполнили свои условия на 100% без учета Ливии и Нигерии, а не входящие в ОПЕК страны – на 106%.

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Недвижимость
Новости

Орешкин оценил в полмиллиарда рублей в год экономию на переезде министерств в «Москва-сити»

Интерфакс/Ведомости
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Переезд нескольких министерств в «Москва-сити» в 2018 г. позволит экономить 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях, считает руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Его ведомство – одно из тех, кто запланировал переезд. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявление на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». После переезда Минэкономразвития окажется соседом ВТБ, добавил министр.

«Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, будем объединять все службы, которые являются обслуживающими, обеспечивающими: это и закупки, это обслуживание зданий, в перспективе – это кадры. Мы, например, работаем сейчас с Федеральным казначейством по централизации ведения бухгалтерии для государственных органов», – рассказал Орешкин.

Недавно об активной подготовке Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга к переезду из зданий в центре столицы в «Москва-сити» сообщил министр связи Николай Никифоров. По его словам, все ведомства передадут свои помещения в АИЖК и переедут в одно 50-этажное здание в деловом квартале. По его оценке, переезд возможен в 2018 г. В АИЖК сказали, что освобождающиеся здания могут быть выставлены на продажу.

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