Бизнес

Новости

Сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа» может стать недействительным с 27 октября

Сертификат эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-авиа» перестанет быть действительным с 27 октября. Об этом рассказал во вторник ТАСС источник, близкий к авиакомпании.

В понедельник стало известно, что компания Aurora Investments Бориса Карлова совместно с «Ренессанс капиталом» и банками-кредиторами предложили Минтрансу план выхода авиакомпании из кризисной ситуации.

Во вторник министр транспорта Максим Соколов заявил, что ведомство готово внимательно рассмотреть этот план. По его словам, он его пока не видел, но в курсе переговоров с Карловым.

Соколов также добавил, что сейчас внешние кредиторы работают в части разрешения ситуации с «ВИМ-аива». Так, в настоящий момент все лизингодатели в плановом режиме разбирают самолеты, не ожидая процедуры банкротства. По мнению министра, это является позитивным сигналом.