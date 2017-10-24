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Полтавченко опасается возникновения дефицита хлеба в Петербурге

Ведомости
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко написал письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу, в котором рассказал ему о затруднениях некоторых мукомольных предприятий города из-за дефицита вагонов. В своем послании Полтавченко пишет, что в связи с активным экспортом зерна ряд предприятий не могут получить вагоны для его перевозки. Об этом во вторник написала газета «Коммерсантъ».

Политик пишет, что тем временем основные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге. Полтавченко выразил в письме свои опасения по поводу того, что сложившаяся ситуация окажет влияние на снабжение мукомольных производств Петербурга, скажется на увеличении себестоимости зерна и может привести к дефициту хлебопекарной продукции.

Собеседник газеты в отрасли уточняет, что со сложностями с поставкой вагонов столкнулись Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), которые входят в «Аладушкин групп» Александра Аладушкина, а также в ГУП «Продовольственный фонд».

Представитель Дворковича Алия Самигуллина сказала изданию, что эта тема в настоящий момент прорабатывается в Минтрансе.

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Политика
Новости

Небензя назвал голосование совбеза ООН по Сирии срежиссированным спектаклем‍

РИА Новости
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что совбез ООН должен узнать больше информации о методах работы миссии ООН и ОЗХО, расследующей химатаки в Сирии, до процедуры продления мандата данного механизма.

По его словам, необходимо изучить соответствущий доклад миссии. «Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы», — пояснил он. Во время выступления на заседании совбеза ООН Небензя сказал, что «в противоположность тому, что утверждает посол Хейли», Россия не была ознакомлена с содержанием доклада миссии.

«После доклада, если им (России — ред.) не понравится доклад, они (Россия — ред.) могут решить наложить вето на продление мандата из-за того, что в докладе», — говорил британский дипломат, отмечая, что «никто из нас не знает содержания доклада».

24 октября Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

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Бизнес
Новости

Российский топливный союз попросил Путина навести порядок на оптовом топливном рынке

Интерфакс
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Российский топливный союз (РТС) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой навести порядок на рынках оптового моторного топлива страны «вплоть до введения на них контроля роста цен, аналогичного существующему в розничном сегменте». Письмо с этой просьбой РТС направил в администрацию президента во вторник, пишет «Интерфакс».

Как пишет РТС, на протяжении последних 6-7 лет ценообразование на оптовом и розничном рынках моторного топлива носит различный характер. Так, конкурентный розничный рынок отличается плавным изменением цен, и рост цен не превышает уровень инфляции. Вместе с тем цены «олигопольного оптового рынка подвержены влиянию таких факторов, как объемы производства, поставок на внутренний рынок, экспорта и продаж топлива на бирже, уровня товарных запасов, цен мирового рынка, курса рубля и некоторых других».

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Бизнес
Новости

Сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа» может стать недействительным с 27 октября

ТАСС/Ведомости
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Сертификат эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-авиа» перестанет быть действительным с 27 октября. Об этом рассказал во вторник ТАСС источник, близкий к авиакомпании.

В понедельник стало известно, что компания Aurora Investments Бориса Карлова совместно с «Ренессанс капиталом» и банками-кредиторами предложили Минтрансу план выхода авиакомпании из кризисной ситуации.

Во вторник министр транспорта Максим Соколов заявил, что ведомство готово внимательно рассмотреть этот план. По его словам, он его пока не видел, но в курсе переговоров с Карловым.

Соколов также добавил, что сейчас внешние кредиторы работают в части разрешения ситуации с «ВИМ-аива». Так, в настоящий момент все лизингодатели в плановом режиме разбирают самолеты, не ожидая процедуры банкротства. По мнению министра, это является позитивным сигналом.

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Технологии
Новости

В Instagram была запущена функция совместного прямого эфира

ТАСС
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В социальной сети Instagram была запущена функция совместного выхода в прямой эфир. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

Теперь пользователь может добавить в эфир любого, кто смотрит его трансляцию. После того как человек присоединится, экран будет разделен на два. Подключившийся пользователь появится в нижней части экрана.Возможность удалить гостя из прямого эфира имеется в любой момент. Он также может покинуть трансляцию самостоятельно.

Обновление в тестовом режиме появилось еще в августе. В России при этом оно стало доступно 24 октября.

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 25 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

работодатели готовы платить 400 000 руб. в месяц специалистам по блокчейну;

«Яндекс» становится все популярнее у пользователей;

британские пенсионеры просаживают пенсию на казино и машины.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Александр Попофф, возглавляющий L'Oreal в Восточной Европе, рассказал в интервью о бизнесе в России

и статью на полосе «Комментарии»: столетие Октябрьской революции страна встречает оглушительным молчанием.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Политика
Новости

Родственник Грица рассказал о его попытках встретиться с Фельгенгауэр перед нападением

Ведомости
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Алексей Гейлер - дальний родственник 48-летнего Бориса Грица, напавшего на заместителя главного редактора, ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, - дал интервью ВВС. Он рассказал о том, что за несколько дней до случившегося Гриц пытался узнать домашний адрес журналистки. По словам Гейлера, в Москве у Грица один родственник - он. «У него вообще в жизни есть только я и мама в Израиле», - отметил мужчина.

Гейлер рассказал, что Гриц за пять дней до случившегося попросил его о встрече. «Мы договорились встретиться у метро «1905 года». Мы там встретились. Он меня попросил: давай оставим наши телефоны в машине, выйдем поговорим», - рассказал он. По его словам, ему стало любопытно, о чем хочет с ним поговорить Гриц. «Тут началась клиника. Он мне в красках описывал то же, что сказал на допросе», - сказал он. Гриц говорил ему, что он не знаком с ней лично. «Нет, это все на уровне телепатии, мне мама в детстве открыла портал телепатический, и с тех пор очень к этому восприимчив», - пояснял ему Гриц. Напавший на журналистку считал, что Фельгенгауэр обладает телепатическими сверхспособностями, проникает в его душу и сознание.

Гриц говорил, что пытался связаться с ней через Facebook, жаловался, что она его игнорирует. «Мол, как только он едет в ту сторону, где она находится, она телепатически чувствует его приближение и уезжает в другую сторону. Ее тут же встречают родственники и куда-то увозят от меня. Я говорю: «А зачем тебе ее адрес?» Он говорит: «Просто хочу с ней встретиться и поговорить», - пересказал разговор Гейлер.

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Бизнес
Новости

На поддержку «ВИМ-авиа» потрачено 600 млн рублей

ТАСС
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что на перевозку пассажиров и поддержку авиакомпании «ВИМ-авиа» потрачено уже около 600 млн руб. Об этом он рассказал во время выступления на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

По его словам, эти средства были потрачены «на вывоз пассажиров, расчеты за аэропортовое обслуживание, операционную деятельность авиакомпании».

В конце сентября «ВИМ-авиа» заявила об окончании выполнения чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

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Политика
Новости

The Bell рассказал о причине санкционных страхов «дальнего круга» Путина

Ведомости
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У бизнесменов «дальнего круга» Путина Олега Дерипаски, Романа Абрамовича, Алишера Усманова и акционеров «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом наибольшие шансы попасть под санкции США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), пишет The Bell. Этот закон, а в особенности неопределенность, связанная с ним, беспокоит многих участников российского списка Forbes, пишет издание.

Претензии к Дерипаске могут быть связаны с бывшим руководителем штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, к «Альфа-груп» - с якобы вмешательством в американские выборы, пишет ресурс.

По закону, который Трамп подписал 2 августа, к началу февраля 2018 г. минфин США, офис директора Национальной разведки и госсекретарь должны представить в конгресс отчет о российских олигархах и должностных лицах, задействованных во внешней политике. В числе прочего предписано оценить их отношения с президентом России Владимиром Путиным, размер состояния, зарубежные активы и потенциальное воздействие санкций против этих людей на экономику России.

The Bell отмечает, что речь о вторичных санкциях - то есть распространяющихся на деятельность «олигархов» в третьих странах и таким образом несущих огромные риски для бизнеса. «Достаточно было хоть раз оказаться в СМИ, например, в рейтинге крупных господрядчиков, и теперь ты уже не можешь спать спокойно», - сказал изданию помощник одного из бизнесменов.

По словам одного из бизнесменов, в США с президентских выборов вакантна позиция координатора санкционной политики госдепартамента, и это усугубляет неопределенность. «Непонятно ничего: ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу», – перечислил собеседник The Bell. Выяснить это, по его словам, не могут даже местные лоббисты.

Консультанты участников Forbes признают, что обойти подобные санкции трудно, но пока самым надежным способом выглядит развод с женой с оформлением на нее активов. Издание указывает, что недавнее расставание Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой и получение 6,9% En+ Полиной Дерипаской может не иметь отношения к возможным новым санкциям.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» предложила ФАС установить несетевой тариф на поставки нефти в Китай

ТАСС/Ведомости
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«Роснефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с инициативой рассмотреть установление тарифа по участкам на транспортировку нефти до порта Козьмино и в направлении Китая вместо действующего сетевого тарифа. Письмо с соответствующим предложением поступило в ФАС, с его копией ознакомился ТАСС.

ФАС собирается провести совещание в связи с инициативой «Роснефти». Оно должно состояться 26 октября. Компания от комментариев агентству отказалась.

Ранее «Роснефть» обратилась в «Транснефть» за увеличением транзита нефти в Китай через Казахстан с 10 млн до 13 млн т. Газета «Коммерсантъ» писала, что увеличение может быть прописано или в новом контракте, или через расширение действующего с CNPC. Ресурсной базой увеличения поставок станут западносибирские месторождения «Роснефти», вероятнее всего Самотлор. В Москве ожидают, что CNPC согласится на предоплату увеличенных поставок.

Расширенный экспортный трафик в Китай пройдет через Казахстан, что предполагает снятие части объемов малосернистой западносибирской нефти с западного направления - возможно, с северных портов, например с Усть-Луги.

19 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания собирается поставить в этом году в Китай 40 млн т нефти.

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Недвижимость
Новости

Дом графа Шувалова за 200 млн рублей не нашел покупателя

Ведомости
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Cтоличные власти во второй раз выставили на торги знаменитый главный дом графа Шувалова на Покровке, но эта попытка снова не увенчалась успехом. На странице аукциона на инвестиционном портале мэрии указано, что на историческое здание не поступило «ни одной заявки от претендентов». Начальная стоимость памятника архитектуры – 189,3 млн руб.

Дом графа Ивана Ивановича Шувалова – отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом по ул. Покровка, д. 38А. Общая площадь здания – более 1360 кв. м, дом построен в 1890 г. К нему подключены водопровод, канализация, отопление, электричество.

Предыдущий раз департамент по конкурентной политике мэрии пытался продать здание летом этого года.

Здание входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX веков». Инвестор обязан провести восстановительные работы и приспособить дом под современное использование, говорится в конкурсной документации. На все виды работ отводится три года и три месяца.

Этот исторический объект сам по себе неплох и сохранился лучше, чем многие другие объекты, оценил здание Сергей Камлюк, генеральный директор инвестиционной компании Key capital. Правда, по его словам, с точки зрения инвестиций это не самый лучший вариант, если только его не приобретет ценитель истории. «Цена продажи 140 000 руб. за кв. м, но в реставрацию придется вложить еще как минимум 150 000-250 000 руб. за кв. м, а после оценки строительно-монтажных работ сумма может и увеличиться», – подсчитал Камлюк. Первый торговый этаж при повторной продаже может стоить 600 000-800 000 руб. за кв. м, уточнил эксперт.

«Поскольку на торги выставлен не весь особняк, а только его часть, предложение могло бы быть интересно либо девелоперам, которые имеют опыт реставрации исторических зданий, причем федерального значения, либо коммерческим структурам исключительно в административно-офисных целях», – приводятся на инвестиционном портале мэрии слова директора по маркетингу консалтинговой компании Welhome Андрея Хитрова.

Политика
Новости

Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в конфликте в Донбассе‍

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе еще не скоро закончится.

«К сожалению, война еще очень далека от завершения, хоть мы имеем свет в конце тоннеля», - передает его слова «Укринформ».

Порошенко также сказал, что еще два года назад выступил с идеей о введении миротворцев ООН на Донбасс.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин ранее говорил, что одобряет инициативу введения миротворцев ООН на территорию Украины. По его мнению, миротворцы должны заняться обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом они должны находиться только на линии разграничения, а не на других территориях страны.

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