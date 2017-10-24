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Полтавченко опасается возникновения дефицита хлеба в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко написал письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу, в котором рассказал ему о затруднениях некоторых мукомольных предприятий города из-за дефицита вагонов. В своем послании Полтавченко пишет, что в связи с активным экспортом зерна ряд предприятий не могут получить вагоны для его перевозки. Об этом во вторник написала газета «Коммерсантъ».

Политик пишет, что тем временем основные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге. Полтавченко выразил в письме свои опасения по поводу того, что сложившаяся ситуация окажет влияние на снабжение мукомольных производств Петербурга, скажется на увеличении себестоимости зерна и может привести к дефициту хлебопекарной продукции.

Собеседник газеты в отрасли уточняет, что со сложностями с поставкой вагонов столкнулись Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), которые входят в «Аладушкин групп» Александра Аладушкина, а также в ГУП «Продовольственный фонд».

Представитель Дворковича Алия Самигуллина сказала изданию, что эта тема в настоящий момент прорабатывается в Минтрансе.