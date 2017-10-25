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Владелец «Ливиза» приговорен еще к 8,5 годам колонии

Экс-сенатор от Ненецкого АО, владелец ликеро-водочного завода ЗАО «Ливиз» Александр Сабадаш приговорен Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга к 8,5 годам колонии, сообщает РАПСИ. Он был признан виновным в мошенническом хищении 190 млн руб. у банка «Таврический».

Предправления банка «Таврический» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша были признаны соучастниками Сабадаша и приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. «Всем осужденным назначены штрафы по 100 000 руб., гражданский иск банка на сумму причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме», - уточнили в надзором ведомстве.

Из материалов дела следует, что с июня по декабрь 2013 г. осужденные заключили с подконтрольной Сабадашу фирмой кредитные договоры, по которым они получили 190 млн руб. При этом была нарушена процедура согласования и выдачи кредитов. «В дальнейшем соучастники перевели похищенные деньги на счета других подконтрольных Сабадашу юридических лиц, находящихся за пределами Российской Федерации», - сообщили в прокуратуре.

В 2015 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был обвинен в покушении на мошенничество, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК). Тогда следователи установили, что подконтрольная Сабадашу фирма «ЭС-Контрактстрой» пыталась получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. В фиктивных документах объем проведенных работ оценивался в 12,5 млрд руб., но по мнению следователей на деле составил 5,4 млрд руб.