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Посольство России предупредило о запрете курить на 20 пляжах Таиланда

Посольство России в Таиланде предупредило соотечественников, что с 1 ноября будет запрещено курить на 20 пляжах в различных провинциях королевства. За нарушение запрета предполагается крупный штраф или тюремное заключение на срок до года, говорится на сайте дипмиссии. Запрет на курение введен ради защиты окружающей среды. Департамент морских и береговых ресурсов разрешит курить в специально оборудованных местах.

В сообщении приводится полный перечень пляжей, где нельзя будет курить.

В этот же день посольство напомнило, что с 11 октября в Таиланде запрещено запускать незарегистрированные беспилотники. Собственникам дронов дается 90 дней для их регистрации. Это можно сделать в центральном и региональных представительствах Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда, в Управлении гражданской авиации и в полиции.

Таиланд является одним из самых популярных направлений у российских туристов в Юго-Восточной Азии, напоминает ТАСС. В 2016 г. в королевстве побывали 1,08 млн россиян. За первые семь месяцев 2017 г. турпоток в Таиланд из России вырос на 29%.