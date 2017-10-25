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Власти Петербурга опровергли дефицит зерна в городе

Дефицита зерна в Санкт-Петербурге нет, но из-за нехватки вагонов отмечается неритмичность поставок, заявил ТАСС председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо (есть в распоряжении «Ведомостей») о том, что на российском рынке не хватает зерновозов для внутренних перевозок. В связи с экспортной активностью регионов вагоны для поставок зерна внутри страны могут быть предоставлены не ранее ноября 2017 г., следует из документа, что может привести в том числе к остановке перерабатывающих предприятий, поскольку сырье поступает не вовремя.

По словам Мейксина, дефицита зерна в Петербурге нет, власти города не видят проблем в ближайшем будущем, но решили заранее обратить «внимание правительства на сложившуюся ситуацию». У мукомольных предприятий Петербурга есть запас зерна на две-три недели, добавил он. Также в продовольственном фонде города сформирован постоянный резерв, и существует запас Росрезерва.

РЖД принимает меры, чтобы вывезти весь объем предъявляемого к перевозке груза, сообщил представитель компании. «Погрузка зерна и продуктов перемола из Санкт-Петербурга в сентябре 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,6%, с начала года рост погрузки составляет почти 46%, - сообщили в компании. - При этом необходимо отметить, что право распоряжения грузовыми вагонами, их подачи под погрузку тех или иных грузов и определения арендных ставок принадлежит их собственникам или операторам».