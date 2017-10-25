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Бизнес
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Чистая прибыль «Россетей» в январе – сентябре упала в 25 раз

Ведомости
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Чистая прибыль «Россетей» в январе - сентябре этого года по РСБУ составила 7,321 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на уровне 185,683 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка «Россетей» в отчетном периоде оценивается в 25,634 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода 2016 г.

«Получение чистой прибыли позволило увеличить стоимость чистых активов и привести данный показатель к уровню значительно выше уставного капитала. Так, чистые активы по итогам отчетного периода составили 388,7 млрд руб., что больше стоимости уставного капитала на 187,8 млрд руб.», - говорится в сообщении компании.

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Политика
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Саакашвили подал иск в суд против Миграционной службы Украины

ТАСС/Ведомости
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обжаловал в суде решение миграционной службы Украины о лишении его украинского гражданства, передает ТАСС.

«Мы сейчас обжалуем эту жалкую бумажку. Что нам скажут, непонятно, потому что реально ни одна норма не соблюдена, но мы подаем иск против их действий, чтоб они не сказали, что наш срок истек. Мы подаем иск против этой миграционной службы», - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

24 октября миграционная служба отказала Саакашвили в получении статуса беженца. В среду, адвокат политика сообщил, что Саакашвили намерен подать заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите государства.

В понедельник генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что после отказа Саакашвили в статусе беженца и лишении его гражданства Украины Киев может беспрепятственно экстрадировать или депортировать его из страны. Сам Саакашвили опасается экстрадиции в Грузию, так как против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.

Путешествие Михаила Саакашвили по Украине

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Стиль жизни
Новости

Армен Джигарханян выписан из больницы

Ведомости
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82-летний актер Армен Джигарханян выписан из больницы, передает «РИА «Новости» со ссылкой на справочную 57-й городской больницы.

Как рассказали в больнице, актер был выписан 24 октября, во вторник вечером. Он был госпитализирован 10 октября в состоянии средней тяжести.

Также стало известно, что Джигарханян написал в отделение полиции заявление о краже у него паспорта. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело. Паспорт был украден предположительно в театре, где работает актер.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи документа, однако не стали раскрывать личность потерпевшего. По информации МВД, заявление было подано 24 октября. «С 1 по 10 октября текущего года неустановленное лицо, находясь в помещении организации, где работает заявитель, тайно похитило паспорт гражданина России на его имя», — пояснил источник, добавив, что дело возбуждено по ст. 325 УК «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

В свою очередь представитель жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк‐Романовской Элина Мазур рассказала телеканалу «360» о том, что здание Московского драматического театра якобы подверглось рейдерскому захвату. По ее словам, руководство учреждения отстранено. «Бухгалтерия захвачена армянской группировкой», - сообщила Мазур. По ее словам, сам Джигарханян находится в своем кабинете. Актеры театра рассказали, что в здании идет репетиция, театр работает в штатном режиме.

Джигарханян сыграл более 250 ролей в театре и кино.

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Стиль жизни
Новости

Louis Vuitton поможет Лувру выкупить часослов Франциска Первого

Ведомости
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Лувр начал сбор частных пожертвований на часослов Франциска Первого, шедевр переплетчиков и ювелиров эпохи Ренессанса. Цель кампании музея - собрать 1 млн евро к 15 января 2018 г.

В кампании уже принял участие производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Группа пообещала внести за часослов 5 млн евро, пишет Le Figaro. Годовой бюджет музея на покупку произведений искусства не может превышать 5,2 млн евро. Цена часослова на аукционе может дойти до 10 млн евро.

Манускрипт размером 8,5 на 6,5 см выставил на продажу лондонский коллекционер. В молитвеннике 16 иллюстраций размером с полную страницу и множество украшенных инициалов. Его переплет инкрустирован драгоценными и полудрагоценными камнями, к нему приложена цилиндрическая закладка, украшенная рубинами, бирюзой и жемчужиной.

В 1538 г. король Франции Франциск Первый приобрел часослов - вероятно, в подарок для племнницы Жанны д'Альбре, королевы Наваррской. От нее книга перешла к ее сыну Генриху IV. Его вдова Мария Медичи продала часослов кардиналу Мазарини. С XVIII в. книга находится в Англии. В последний раз она меняла владельца в 1942 г. Сейчас она экспонируется в Лувре с выставкой «Франциск Первый и искусство Нидерландов». Лувр хочет использовать шанс вернуть книгу во Францию уже навсегда. Потенциальных жертвователей музей убеждает, что их взнос, каким бы он ни был, может стать решающим.

Экономика
Новости

Госдума ужесточила наказание за незаконные валютные операции

Интерфакс
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Госдума приняла в среду в окончательном чтении законопроект, который уточняет размеры штрафов и круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за незаконные валютные операции и нарушения по репатриации денежных средств. Об этом информирует «Интерфакс».

Так, за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц штраф будет составлять от 20 000 до 30 000 руб. Штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц устанавливается в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Штраф за нерепатриацию средств назначен для должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 руб. Для ИП и юрлиц - в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Банка России от суммы средств, которые зачислены на счета с нарушением установленного срока.

За повторные нарушения в части незаконных валютных операций и нерепатриацию средств должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до 3 лет.

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Недвижимость
Новости

С 2018 года программа «Моя улица» придет в спальные районы Москвы

Ведомости
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Благоустройство по программе «Моя улица» в 2018 г. будет проводиться в спальных районах Москвы. Как передает агентство «Москва», это мэр города Сергей Собянин заявил в Мосгордуме, представляя отчет о работе мэрии за минувший год и бюджет на 2018-2020 гг. По словам градоначальника, основные работы по этой программе внутри Садового кольца закончились. Он напомнил, что реконструкция проводилась и в столичных парках и в результате всех проведенных работ на благоустроенных улицах стало больше пешеходов.

«В следующем году мы переходим от массовой и проблемной реконструкции центра к спокойной планомерной работе по благоустройству, с полным пониманием того, что не только в центре, но и в других районах, там, где живет большинство москвичей, Москва должна быть комфортной и удобной», - сказал Собянин.

В интервью «Ведомостям» мэр говорил, что в 2017 г. на «Мою улицу» было выделено около 50 млрд руб., а в 2018 г. расходы на благоустройство будут сокращены вдвое. По данным РБК, в 2018 г. на благоустройство улиц в бюджете было запланировано 33,3 млрд руб., в 2019 г. - 30,6 млрд руб., в 2020 г. - 30,5 млрд руб. С учетом расходов текущего, 2017 г., суммарные расходы на программу до 2020 г. достигнут 200 млрд руб., сообщал портал.

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Стиль жизни
Новости

В метро Лондона появился «российский» поезд

РИА Новости
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В метрополитене Лондона запущен тематический поезд «Сердце России», передает «РИА Новости».

Поезд из семи вагонов начал курсировать в рамках реализации проекта, приуроченного к перекрестному году науки и образования России и Великобритании.

Благодаря поезду британцы смогут узнать больше информации о достижениях России и СССР в науке, архитектуре, балете, искусстве, литературе, кинематографе и космической отрасли. Для оформления поезда использованы цвета российского флага: белый, красный и синий. Стены вагонов оформлены тематически.

«Я надеюсь, что все люди, путешествующие на этом поезде, как молодые, так и пожилые, у них зажжется интерес, и они узнают много нового о русской культуре и истории», — заявил во время церемонии запуска поезда главный исполнительный директор Британского совета Киаран Девайн.

Первый замруководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов рассказал, что проект должен повысить интерес британцев к России. Поезд на протяжении трех месяцев будет курсировать по трем линиям метро Лондона – Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт.

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Политика
Новости

Суд арестовал подозреваемого в хищении у Этуша 28 млн рублей

Интерфакс/Ведомости
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Тверской суд Москвы в среду дал разрешение на арест до 18 декабря бывшего президента Национального банка Абхазии Даура Барганджии. Он подозревается в хищении 28 млн руб. у народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщает в среду «Интерфакс».

Своей вины Барганджия не признает. Ранее в среду он заявил, что взял деньги у Этуша в долг и собирается в скором времени их вернуть. Об этом писало агентство «РИА Новости».

СМИ ранее сообщали, что Этуша обманули в 2013 г. Он лишился сбережений в размере 28 млн руб., деньги у артиста взял мужчина, он обещал выгодно вложить их в швейцарский банк.

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Политика
Новости

В ЦИК не откажут Собчак в регистрации из-за ее слов о Крыме

РИА Новости/Ведомости
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Заявление Ксении Собчак о том, что Крым по международному законодательству считается украинской территорией, не является основанием отказать ей в регистрации кандидатом в президенты России. Это «РИА Новости» сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. Она уточнила, что само по себе никакое заявление не может стать поводом для отказа.

Существует четкий перечень оснований, по которым соискателю могут отказать в регистрации кандидатом, напомнила секретарь ЦИК. Это могут быть обвинительные приговоры суда по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях или экстремизм. По мнению самой Гришиной, в заявлении Собчак о Крыме нет никакого призыва и оно не является экстремистским.

Телеведущая Ксения Собчак заявила о начале избирательной кампании перед президентскими выборами. На первой пресс-конференции в новом качестве она сказала, что с точки зрения международного права Крым - украинский и что теперь надо обсуждать, как быть. Затем она объяснила, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.

Комментируя ее слова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России. Он добавил, что территориальная и суверенная принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. На вопрос о привлечении Собчак к уголовной ответственности за заявление Песков ответил, что решение этого вопроса - не прерогатива администрации президента или Кремля.

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во вторник заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. Она считает, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.

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Политика
Новости

Саакашвили получил документы о лишении его гражданства Украины

РИА Новости
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил официальные документы о лишении его гражданства Украины. Он собирается обжаловать данное решение в суде, передает «РИА Новости».

По его словам, документы были получены от администрации президента.

При этом Саакашвили собирается лично подать заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Его адвокат ранее подал в миграционную службу соответствующее заявление. Политик опасается экстрадиции в Грузию, где в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Накануне генпрокурор страны Юрий Луценко говорил, что теперь Киев может экстрадировать или депортировать Саакашвили из страны. В предоставлении статуса беженца Саакашвили официально было отказано.

«Я буду опять подавать. Пусть они покажут, как по форме… как правильно… Как мне нужно действовать, чтобы я не получил информацию от генпрокурора, что я не так что-то сделал», — прокомментировал он ситуацию с гражданством.

Путешествие Михаила Саакашвили по Украине

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Политика
Новости

Матвиенко раскритиковала позицию Собчак как «кандидата против всех»

РИА Новости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала позицию телеведущей Ксении Собчак как кандидата в президенты «против всех». По ее словам, такая позиция не конструктивная и не будет успешной.

«Графа "против всех" и кандидат "против всех" — это абсолютно разные вещи. Если человек идет кандидатом на выборы президента, то его главная задача и обязанность — выходить со своей программой», — пояснила спикер, добавив, что кандидату, желающему заменить собой графу «против всех», необходимо превратиться в избирательную урну и «не делать никаких заявлений».

Матвиенко считает, что Собчак собирается подготовить программу и на данный момент она набирает команду. По ее словам, она может переосмыслить, изменить подход к участию в выборах и выдвигаться как реальный кандидат.

Выборы президента России будут проходить в марте 2018 г. Избирательная кампания официально начнется в декабре 2017 г. Ранее о планах участвовать в президентских выборах говорили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и политик Григорий Явлинский от партии «Яблоко».

18 октября Собчак заявила о президентских амбициях. Она собирается принять участие в президентских выборах в марте 2018 г. Собчак называет себя кандидатом «против всех». «Ведомости» ранее опубликовали полный текст письма, в котором она объясняла, почему решила бороться за пост президента.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Авто
Новости

Nissan расширил отзывную кампанию из-за вскрывшихся подлогов

Ведомости
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Nissan Motor объявил 25 октября об отзыве еще 38 650 автомобилей, выпущенных в Японии с февраля по октябрь 2017 г. Как сообщает Kyodo, это дополнительная проверка к уже объявленному 6 октября отзыву 1,2 млн машин, проданных в стране. Отзыв проводится после того, как выяснилось, что качество автомобилей, собранных для домашнего рынка, проверяли несертифицированные сотрудники заводов. 20 октября телекомпания NHK сообщила, что такие подлоги на заводах Nissan практиковались не менее 20 лет.

На открывшемся Токийском автосалоне - 2017 вице-президент Nissan Даниэле Скиллачи принес клиентам извинения за допущенные нарушения. Как сообщает АР, он кланялся и опускал голову, извиняясь в «японском стиле».

Компания представила в Токио концепт электромобиля Leaf Nismo. Kyodo отмечает, что электрокары Leaf сейчас являются одними из наиболее продаваемых в мире.

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