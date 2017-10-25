Чистая прибыль «Россетей» в январе – сентябре упала в 25 раз

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В ЦИК не откажут Собчак в регистрации из-за ее слов о Крыме

Заявление Ксении Собчак о том, что Крым по международному законодательству считается украинской территорией, не является основанием отказать ей в регистрации кандидатом в президенты России. Это «РИА Новости» сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. Она уточнила, что само по себе никакое заявление не может стать поводом для отказа.

Существует четкий перечень оснований, по которым соискателю могут отказать в регистрации кандидатом, напомнила секретарь ЦИК. Это могут быть обвинительные приговоры суда по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях или экстремизм. По мнению самой Гришиной, в заявлении Собчак о Крыме нет никакого призыва и оно не является экстремистским.

Телеведущая Ксения Собчак заявила о начале избирательной кампании перед президентскими выборами. На первой пресс-конференции в новом качестве она сказала, что с точки зрения международного права Крым - украинский и что теперь надо обсуждать, как быть. Затем она объяснила, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.

Комментируя ее слова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России. Он добавил, что территориальная и суверенная принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. На вопрос о привлечении Собчак к уголовной ответственности за заявление Песков ответил, что решение этого вопроса - не прерогатива администрации президента или Кремля.

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во вторник заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. Она считает, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.