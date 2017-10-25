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Гендиректор «Балтстроя» Сергеев останется под арестом до 29 января

Интерфакс
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Басманный суд Москвы оставил под арестом до 29 января генерального директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева. Он обвиняется в хищении 225 млн руб. при строительстве дома приемов в резиденции президента России в Ново-Огареве. Об этом сообщили в среду «Интерфаксу».

Сергеев был задержан 28 августа в Куйбышевском районном суде Петербурга после оглашения приговора по «делу реставраторов».По этому делу он получил 4,5 года условно и штраф в размере 800 000 руб. Одним из фигурантов дела являлся экс-замминистра культуры Григорий Пирумов.

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Политика
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Следствие рассматривает две основные версии нападения на Фельгенгауэр

Интерфакс
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Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», - пояснил юрист, не раскрывая детали.

По его словам, в скором времени Фельгенгауэр вручат постановление об официальном признании ее потерпевшей стороной. На данный момент следователи допрашивают сотрудников радиостанции, которые в момент нападения были в здании.

23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Бриц, имеющий двойное гражданство - России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Финансы
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В Госдуму внесен законопроект о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств

Интерфакс/Ведомости
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Законопроект, который позволяет банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов, если возникнет подозрение на хищение с них средств, внесен в Государственную думу. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, при подозрении на хищение банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

По данным Банка России, в 2016 г. было совершено около 300 000 несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на сумму более 1 млрд руб.

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Стиль жизни
Новости

Робби Уильямс объяснил причины отмены концертов в Москве и Петербурге

Ведомости
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Британский певец Робби Уильямс записал видеообращение к российским фанатам. Он назвал причины, из-за которых его концерты в Москве, Сочи и Петербурге не состоялись. Они были отменены в начале сентября этого года.

По его словам, основная причина - плохое самочувствие актера. «Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, эта болезнь вклинилась как раз под конец моего тура», - сказал он. По его словам, тур «хорошо шел», он планировал быть с концертами в Москве, в Санкт-Петербурге... Однако получил результаты исследований, «они вызывали беспокойство и я оказался в реанимации», добавил исполнитель.

Он поблагодарил фанатов за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. На данный момент певец чувствует себя лучше. Он каждый день занимается спортом. «Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда приеду и наконец выступлю», — сказал Уильямс.

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Политика
Новости

Станислав Белковский стал консультантом Ксении Собчак

Ведомости
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Политолог Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в штаб Ксении Собчак, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Об этом в эфире радиостанции заявил руководитель предвыборного штаба телеведущей Игорь Малашенко.

Станислав Белковский, в частности, работал в жюри проекта Михаила Ходорковского «Вместо Путина», с помощью которого экс-олигарх планировал отбирать кандидата на президентские выборы 2018 г.

Накануне Собчак объявила состав своего предвыборного штаба. Помимо Малашенко, сооснователя НТВ и соруководителя избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 г., в него вошли политтехнологи Виталий Шкляров, работавший на кандидата в президенты США Берни Сандерса, и Алексей Ситников, режиссер Сергей Кальварский и политтехнолог Марина Литвинович, работавшая, в частности, с «Союзом правых сил», Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым.

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Политика
Новости

Верховный суд Нидерландов разрешил оставить в секрете документы по крушению MH17

ТАСС/Ведомости
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Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы, которые касаются крушения Boeing 777 Malaysia Airlines в Донецкой области Украины в июле 2014 г. О вынесении соответствующего решения государственным советом страны сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Таким образом, государственный совет Нидерландов отменил решение нижестоящего суда, ранее постановившего, что сведения должны быть оглашены. В соответствии с решением «право правительства на секретность своей деятельности, единство государственной политики и чувствительность вопроса перевешивают важность раскрытия информации».

Boeing 777 Malaysia Airlines, который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

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Политика
Новости

Саакашвили подал иск в суд против миграционной службы Украины

ТАСС/Ведомости
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обжаловал в суде решение миграционной службы Украины о лишении его украинского гражданства, передает ТАСС.

«Мы сейчас обжалуем эту жалкую бумажку. Что нам скажут, непонятно, потому что реально ни одна норма не соблюдена, но мы подаем иск против их действий, чтоб они не сказали, что наш срок истек. Мы подаем иск против этой миграционной службы», - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

24 октября миграционная служба отказала Саакашвили в получении статуса беженца. В среду адвокат политика сообщил, что Саакашвили намерен подать заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите государства.

В понедельник генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что после отказа Саакашвили в статусе беженца и лишении его гражданства Украины Киев может беспрепятственно экстрадировать или депортировать его из страны. Сам Саакашвили опасается экстрадиции в Грузию, так как против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.

Путешествие Михаила Саакашвили по Украине

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Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Россетей» в январе – сентябре упала в 25 раз

Ведомости
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Чистая прибыль «Россетей» в январе - сентябре этого года по РСБУ составила 7,321 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на уровне 185,683 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка «Россетей» в отчетном периоде оценивается в 25,634 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода 2016 г.

«Получение чистой прибыли позволило увеличить стоимость чистых активов и привести данный показатель к уровню значительно выше уставного капитала. Так, чистые активы по итогам отчетного периода составили 388,7 млрд руб., что больше стоимости уставного капитала на 187,8 млрд руб.», - говорится в сообщении компании.

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Новости

Армен Джигарханян выписан из больницы

Ведомости
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82-летний актер Армен Джигарханян выписан из больницы, передает «РИА «Новости» со ссылкой на справочную 57-й городской больницы.

Как рассказали в больнице, актер был выписан 24 октября, во вторник вечером. Он был госпитализирован 10 октября в состоянии средней тяжести.

Также стало известно, что Джигарханян написал в отделение полиции заявление о краже у него паспорта. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело. Паспорт был украден предположительно в театре, где работает актер.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи документа, однако не стали раскрывать личность потерпевшего. По информации МВД, заявление было подано 24 октября. «С 1 по 10 октября текущего года неустановленное лицо, находясь в помещении организации, где работает заявитель, тайно похитило паспорт гражданина России на его имя», — пояснил источник, добавив, что дело возбуждено по ст. 325 УК «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

В свою очередь представитель жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк‐Романовской Элина Мазур рассказала телеканалу «360» о том, что здание Московского драматического театра якобы подверглось рейдерскому захвату. По ее словам, руководство учреждения отстранено. «Бухгалтерия захвачена армянской группировкой», - сообщила Мазур. По ее словам, сам Джигарханян находится в своем кабинете. Актеры театра рассказали, что в здании идет репетиция, театр работает в штатном режиме.

Джигарханян сыграл более 250 ролей в театре и кино.

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Стиль жизни
Новости

Louis Vuitton поможет Лувру выкупить часослов Франциска Первого

Ведомости
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Лувр начал сбор частных пожертвований на часослов Франциска Первого, шедевр переплетчиков и ювелиров эпохи Ренессанса. Цель кампании музея - собрать 1 млн евро к 15 января 2018 г.

В кампании уже принял участие производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Группа пообещала внести за часослов 5 млн евро, пишет Le Figaro. Годовой бюджет музея на покупку произведений искусства не может превышать 5,2 млн евро. Цена часослова на аукционе может дойти до 10 млн евро.

Манускрипт размером 8,5 на 6,5 см выставил на продажу лондонский коллекционер. В молитвеннике 16 иллюстраций размером с полную страницу и множество украшенных инициалов. Его переплет инкрустирован драгоценными и полудрагоценными камнями, к нему приложена цилиндрическая закладка, украшенная рубинами, бирюзой и жемчужиной.

В 1538 г. король Франции Франциск Первый приобрел часослов - вероятно, в подарок для племнницы Жанны д'Альбре, королевы Наваррской. От нее книга перешла к ее сыну Генриху IV. Его вдова Мария Медичи продала часослов кардиналу Мазарини. С XVIII в. книга находится в Англии. В последний раз она меняла владельца в 1942 г. Сейчас она экспонируется в Лувре с выставкой «Франциск Первый и искусство Нидерландов». Лувр хочет использовать шанс вернуть книгу во Францию уже навсегда. Потенциальных жертвователей музей убеждает, что их взнос, каким бы он ни был, может стать решающим.

Экономика
Новости

Госдума ужесточила наказание за незаконные валютные операции

Интерфакс
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Госдума приняла в среду в окончательном чтении законопроект, который уточняет размеры штрафов и круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за незаконные валютные операции и нарушения по репатриации денежных средств. Об этом информирует «Интерфакс».

Так, за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц штраф будет составлять от 20 000 до 30 000 руб. Штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц устанавливается в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Штраф за нерепатриацию средств назначен для должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 руб. Для ИП и юрлиц - в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Банка России от суммы средств, которые зачислены на счета с нарушением установленного срока.

За повторные нарушения в части незаконных валютных операций и нерепатриацию средств должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до 3 лет.

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Недвижимость
Новости

С 2018 года программа «Моя улица» придет в спальные районы Москвы

Ведомости
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Благоустройство по программе «Моя улица» в 2018 г. будет проводиться в спальных районах Москвы. Как передает агентство «Москва», это мэр города Сергей Собянин заявил в Мосгордуме, представляя отчет о работе мэрии за минувший год и бюджет на 2018-2020 гг. По словам градоначальника, основные работы по этой программе внутри Садового кольца закончились. Он напомнил, что реконструкция проводилась и в столичных парках и в результате всех проведенных работ на благоустроенных улицах стало больше пешеходов.

«В следующем году мы переходим от массовой и проблемной реконструкции центра к спокойной планомерной работе по благоустройству, с полным пониманием того, что не только в центре, но и в других районах, там, где живет большинство москвичей, Москва должна быть комфортной и удобной», - сказал Собянин.

В интервью «Ведомостям» мэр говорил, что в 2017 г. на «Мою улицу» было выделено около 50 млрд руб., а в 2018 г. расходы на благоустройство будут сокращены вдвое. По данным РБК, в 2018 г. на благоустройство улиц в бюджете было запланировано 33,3 млрд руб., в 2019 г. - 30,6 млрд руб., в 2020 г. - 30,5 млрд руб. С учетом расходов текущего, 2017 г., суммарные расходы на программу до 2020 г. достигнут 200 млрд руб., сообщал портал.

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Стиль жизни
Новости

В метро Лондона появился «российский» поезд

РИА Новости
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В метрополитене Лондона запущен тематический поезд «Сердце России», передает «РИА Новости».

Поезд из семи вагонов начал курсировать в рамках реализации проекта, приуроченного к перекрестному году науки и образования России и Великобритании.

Благодаря поезду британцы смогут узнать больше информации о достижениях России и СССР в науке, архитектуре, балете, искусстве, литературе, кинематографе и космической отрасли. Для оформления поезда использованы цвета российского флага: белый, красный и синий. Стены вагонов оформлены тематически.

«Я надеюсь, что все люди, путешествующие на этом поезде, как молодые, так и пожилые, у них зажжется интерес, и они узнают много нового о русской культуре и истории», — заявил во время церемонии запуска поезда главный исполнительный директор Британского совета Киаран Девайн.

Первый замруководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов рассказал, что проект должен повысить интерес британцев к России. Поезд на протяжении трех месяцев будет курсировать по трем линиям метро Лондона – Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт.

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