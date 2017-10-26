СМИ сообщили об обысках в театре Джигарханяна
Полиция начала обыски и выемки документов в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна. Это ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. С чем связаны следственные действия, он не уточнил. Об обысках сообщил и Telegram-канал Mash, по его сведениям, оперативники изымают документы в бухгалтерии театра.
Проведение обысков РЕН ТВ подтвердил помощник Джигарханяна Айрапет Оганесян. Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева сообщила ТАСС, что «произошел рейдерский захват уже полицией»: «Те, кто в театре, заблокированы и не могут выйти на связь». Корнеева также подтвердила проведение обысков.
Джигарханян недавно заявил в полицию, что у него украли общегражданский паспорт. По факту было возбуждено уголовное дело. Также СМИ сообщили, что артист подал на развод, а его жена Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась из театра.
Представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур 25 октября заявила РЕН ТВ, что в театре произошел рейдерский захват и сейчас рейдеры контролируют бухгалтерию и что Джигарханян не в курсе ситуации.
После этого стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская покинула пост директора театра Джигарханяна. Ее место заняла заместитель Елена Гильванова. Из-за чего разгорелся семейный скандал и почему Джигарханяна госпитализировали – в материале портала «Москва 24».
В тот же день информированный источник ТАСС заявил, что театр работает в штатном режиме, никто его не захватывал и 26 октября там пройдет спектакль, в соответствии с афишей. По его сведениям, Джигарханян здоров, но огорчен шумихой и выдумками вокруг учреждения.