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Структуры «Газпрома» забрали из «Открытия» 3 млрд рублей после первых слухов

Интерфакс
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Группа «Газпрома» забрала из банка «Открытие» до 3 млрд руб. еще до официального признания проблем банка. Это «Интерфаксу» рассказал начальник департамента 839 (казначейство) «Газпрома» Александр Душко.

По его словам, у «Газпрома» в банке был счет, вложений там нет, счет сейчас не используется и ни разу не использовался. Компания ждет, когда Банк России восстановит экономические показатели санируемого банка.

Счет в «Открытии» «Газпром» открыл около года назад, оценив «достаточно интересные ставки». «Но мы им не пользовались в силу того, что было понижение ставки ЦБ - появились интересные условия банков, в которых у нас были ранее открыты счета, и мы пользовались теми банками, которые есть», - рассказал менеджер.

Забрать деньги из «Открытия» дочерним структурам «Газпром» предложил еще «до публикаций». «Мы же мониторим ситуацию, и мы же знали, что есть определенные сложности. Когда только по рынку пошли те или иные слухи, мы начали внимательно смотреть. И на финансовом комитете приняли решение предложить всем нашим дочерним структурам закрыть все счета и забрать остатки. Там было немного. Когда мы принимали решение, там было до 3 млрд руб. Много мелких, дочерних, внучатых предприятий, «Востокгазпром», - цитирует «Интерфакс».

Комментируя просьбы временной администрации «Открытия» к крупным клиентам банка оставить средства на счетах, Душко отметил: «Просить могут, но каждая бизнес-структура принимает для себя решение самостоятельно. Мы приняли решение - когда поднимутся экономические показатели. У нас просто методологически так определено. Мы на финансовый комитет выносим только тот банк, у которого есть определенные нормативы, которые нас устраивают. После этого принимается коллегиальное решение, что мы можем размещаться».

По словам Душко, существует не так много банков, в которых открыты счета «Газпрома». Он напомнил, что у компании есть методика для размещения денег. «Есть распоряжение ЦБ, по которому определен перечень банков, с которыми есть разрешение работать на территории Российской Федерации. Дальше есть реестры, списки банков, имеющих право открывать спецсчета - например, для оборонки, есть значимые для РФ банки (каждый месяц обновляется список). Исходя из той методики, по которой мы определяем некий рейтинг этого банка. Мы смотрим, насколько он устойчив, мы имеем возможность какие-то свободные средства там размещать, работает ли этот банк с нашими партнёрами - подрядными организациями - принимается решение на финансовом комитете и в том или ином банке открывается счёт», - объяснил руководитель казначейства «Газпрома».

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Финансы
Новости

ЕЦБ объявил о сокращении денежного стимулирования

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что с января вдвое сократит покупку активов, до 30 млрд евро в месяц. Программа денежного стимулирования будет продолжаться до сентября 2018 г. В случае необходимости ЕЦБ может ее продлить.

Также по итогам заседания в четверг ЕЦБ решил не менять процентные ставки. Основная ставка по операциям рефинансирования осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам - минус 0,4%, а ставка по маржинальным кредитам – 0,25%. ЕЦБ ожидает, что процентные ставки будут оставаться на нынешнем уровне продолжительное время и после завершения программы покупки активов.

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Политика
Новости

Путин пообещал законопослушным гражданам минимум ограничений в интернете

Интерфакс/Ведомости
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Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совбеза России, призвал повысить безопасность рунета, но не создавать барьеров для законопослушных пользователей.

«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета, - заявил президент. - При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации».

Однако, продолжил Путин, как и в других демократических странах, Россия должна бороться с пропагандой радикальных идей в киберпространстве, оправданием терроризма, экстремизма и «решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан».

Президент поставил задачу усовершенствовать государственную систему борьбы с компьютерными атаками, улучшить взаимодействие ведомственных сегментов и усилить персональную ответственность руководителей за информационную безопасность.

Важная часть информационной безопасности России - импортозамещение, сказал Путин. «Важная задача - максимально снизить риски, связанные с объективной необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения», - сказал президент на заседании Совбеза.

Президент России не раз высказывался за минимальные ограничения свободы интернета, всегда публично придерживаясь позиции, что они должны быть связаны исключительно с защитой интересов общества в целом. Летом он подписал федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), вступающий в силу с 1 января 2018 г. В соответствии со связанным законом правонарушения в отношении объектов КИИ караются строже, чем в отношении традиционных компьютерных систем: лишением свободы сроком до 10 лет.

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Недвижимость
Новости

Власти хотят ограничить высоту частных жилых домов в России 20 метрами

Интерфакс/Ведомости
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Правительство РФ предложило ограничить высоту индивидуальных жилых домов 20 метрами и тремя этажами, сообщил журналистам по итогам заседания кабмина министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, передает «Интерфакс».

Он отметил, что такая мера нужна для того, чтобы под видом ИЖС недобросовестные застройщики не возводили высотные жилые дома, привлекая для этого средства дольщиков.

«У нас этим законом устанавливаются единые требования к параметрам и строительству объектов ИЖС. Его предлагается определить как отдельно стоящий дом, с количеством надземных этажей не больше трех и высотой не более 20 м, не состоящий из квартир или блок-секций», — сказал министр (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что если гражданин решил построить дом площадью менее 500 кв. м, ему достаточно уведомить об этом местную администрацию, а затем сообщить об окончании работ. Если же площадь объекта будет превышать 500 «квадратов», потребуется оформлять проектную документацию, проводить экспертизу и другие процедуры, предусмотренные для объектов капитального строительства.

Кроме того, губернаторов в регионах со следующего года могут обязать лично подписывать заключения о соответствии (ЗОС) построенных объектов требованиям техрегламентов и проектной документации, поскольку одной из причин появления обманутых дольщиков в регионах является ненадлежащий контроль за стройками со стороны местных властей, передает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Минстроя.

Технологии
Новости

У вирусов-шифровальщиков BadRabbit и NotPetya нашли общих авторов

Ведомости
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Авторами вируса-шифровальщика BadRabbit оказались те же хакеры, что стояли за летней эпидемией вируса NotPetya, говорится в исследовании компании Group-IB. По наблюдениям компании, код BadRabbit создавался из исходных кодов NotPetya.

От BadRabbit на этой неделе пострадали российские СМИ, украинские объекты инфраструктуры (киевский метрополитен и аэропорт Одессы). По данным антивирусной компании Eset, большинство заражений пришлись на Россию и Украину, но затронуты также Турция, Болгария и некоторые другие страны.

Эпидемия Petya началась 27 июня. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, где не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал $300 за расшифровку. Но как коммерческий проект он не сложился, заработав почти за полтора месяца лишь $18 000. Но урон нанес несопоставимо больший. Одна из его жертв – датский логистический гигант Moller-Maersk оценил недополученную выручку от кибератаки в $200–300 млн.

BadRabbit же пытается замаскироваться под обычную криминальную группу, пишет Group-IB. Petya содержал лишь один кошелек для перевода выкупа, что позволяло предположить, что основная задача хакеров – саботаж, а вот BadRabbit генерирует для каждого компьютера уникальные ключ и кошелек.

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Политика
Новости

Песков не смог ответить на вопрос о помиловании лидеров меджлиса

Интерфакс/Ведомости
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о помиловании президентом России осужденных лидеров меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России). Это сообщает «Интерфакс». Об освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова стало известно 25 октября, 26 октября это подтвердила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко сообщил, что освобождение Чийгоза и Умерова стало возможным благодаря посредничеству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры меджлиса из Крыма были отправлены в Турцию, в Киеве их ждут вечером 26 октября.

Президент Владимир Путин помиловал осужденных после письма муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, говорил «Коммерсанту» депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он добавил, что помилование «невозможно» без «полного признания вины». Адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил изданию, что лидеры меджлиса не писали прошений о помиловании, однако с них сняли уголовное преследование в России. Зампред председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук рассказал «Коммерсанту», что освобождение осужденных - это результат договоренности между Путиным и Эрдоганом.

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Политика
Новости

СКР подтвердил задержание Софьи Апфельбаум по делу «Седьмой студии»

Ведомости
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Следственный комитет России подтвердил задержание директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Ранее она занимала должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России.

По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с режиссером, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб».

В пресс-релизе СКР отмечается, что вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.

В ближайшее время ей предъявят обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и будет рассмотрен вопрос об избрании ей меры пресечения.

Политика
Новости

МИД передал посольству США ноту протеста из-за вывоза архива генконсульства

ТАСС/Ведомости
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Москва направила в посольство США ноту протеста из-за вывоза архивов российского генконсульства в Сан-Франциско. Как передает ТАСС, это заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что эти заявления были продублированы в Вашингтоне. «Подобные действия американцев явно нарушают Консульскую конвенцию между СССР и США от 1 июня 1964 г. (статья 17: "Консульские архивы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения")», - сказала она.

Генконсульство в Сан-Франциско было закрыто со 2 сентября, в начале октября МИД заявил о захвате здания. 11 октября со здания закрытого генконсульства исчезли флаги. Российское посольство сообщило, что их сорвали и украли американские власти. В Вашингтоне отметили, что флаги с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско» были «почтительно опущены и благополучно хранятся в каждом из зданий». 25 октября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что флаги дипмиссии вернули.

Судьба архивов оставалась отдельным предметом для беспокойства Москвы. Ранее Захарова говорила, что американцы не только посягнули на флаги, но и не скрывали, что «порылись в документах, которые остались в генконсульстве». 24 октября посольство России в США заявило, что дипломатам так и не позволили собрать архивы генконсульства и вывезти их. Вместо этого американцы сами упаковали архив, вывезли в Вашингтон и там передали посольству.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Минстрой рассказал об этапах отказа от долевого строительства

Ведомости
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Российские власти уже предпринимают первые шаги к переходу от долевого строительства жилья к проектному финансированию, но пока не называют точных сроков такого перехода, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Минстроя Михаила Меня.

«Это большая, серьезная работа, даже сама разработка дорожной карты, где основными будут Минэкономразвития и ЦБ. Поэтому было бы опрометчиво называть конкретные сроки», — сказал министр, отметив, что в процессе перехода важно не допустить роста цен на жилье.

Первым этапом перехода к новой схеме стало появление фонда защиты прав дольщиков, который уже принял взносы от 17 застройщиков жилья.

Вторым этапом, по его словам, станет вступление в силу с 1 июля 2018 г. поправок в законодательство о долевом строительстве. Одновременно будет вестись работа по унификации системы контроля за долевым строительством в регионах. На следующем этапе необходимо будет посмотреть, каким образом работает банковское сопровождение, заметил Мень, передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья к проектному банковскому финансированию строек. При этом, как отметил Михаил Мень, это «не дело завтрашнего дня», а планы на перспективу.

Сегодня в 72 субъектах насчитывается 830 проблемных объектов. Число граждан, заключивших договоры долевого участия в этих объектах, составляет 86 000 человек. При этом в реестры пострадавших граждан включены 36 600 участников строительства, поскольку включение в реестр носит заявительный характер.

Недвижимость
Новости

«Лахта центр» введут в эксплуатацию осенью 2018 года

ТАСС
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Башня «Лахта центра» в Петербурге, куда переедут структуры «Газпрома», будет введена в эксплуатацию осенью 2018 г. Как передает ТАСС, это заявил исполнительный директор многофункционального комплекса «Лахта центр» Александр Бобков. Агентство напомнило, что речь идет о самом высоком здании в Европе.

По словам Бобкова, полностью заполнить здание его администрация рассчитывает за год-полтора. Госкомиссия начнет работать на объекте в марте 2018 г., ее работа может занять около полугода, добавил он.

Основные арендаторы здания - структуры «Газпрома» - начнут отделку помещений «под себя» с сохранением общей концепции здания параллельно с работой госкомиссии. Поэтому Бобков рассчитывает, что не будет задержек с вводом центра в эксплуатацию.

«Лахта центр», способный вместить 8000 человек, строится между Приморским шоссе и побережьем Финского залива. Высотной доминантой комплекса станет башня высотой 462 м на стилобате. Генподрядчик проекта - Renaissance Construction.

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Политика
Новости

Суд признал экстремистским движение Вячеслава Мальцева «Артподготовка»

Телеканал Дождь
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Красноярский краевой суд признал экстремистским движение Вячеслава Мальцева «Артподготовка», сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом, деятельность организации запрещена на территории России.

Мальцев уехал из России в июле 2017 г. Он объяснил это тем, что в отношении него завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества и он решил уехать до того, как его бы арестовали. ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

31 октября в Мосгорсуде рассмотрят жалобу на заочный арест Вячеслава Мальцева, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Активиста заочно арестовал Мещанский суд Москвы 10 октября.

Политика
Новости

МВД назвало причину обысков в Театре Джигарханяна

ТАСС
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Обыски в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна проходят по уголовному делу о краже паспорта артиста. Это ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД по Москве. Ранее сообщалось, что уголовное дело о краже паспорта было на днях возбуждено по заявлению Джигарханяна.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, представителей театра и его художественного руководителя сообщили, что в театре в четверг начались обыски и что оперативники изымают документы, в том числе в бухгалтерии. Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева говорила, что «произошел рейдерский захват уже полицией» и что находящиеся в здании сотрудники лишены возможности выйти на связь.

Недавно стало известно, что Джигарханян подал на развод, а его жена Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась из театра. Представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур 25 октября заявила РЕН ТВ, что в театре произошел рейдерский захват и сейчас рейдеры контролируют бухгалтерию и что Джигарханян не в курсе ситуации. В тот же день источник ТАСС заявил, что театр работает в штатном режиме.

Корнеева рассказала радио «Коммерсантъ FM», что Джигарханяна сопровождают и контролируют люди, которых он называет друзьями и которые вмешиваются в работу театра и репертуарную политику. Она заявила, что они добились увольнения Цымбалюк-Романовской. Актер театра на условиях анонимности сообщил радиостанции, что на работе труппы конфликт пока не сказывается.

Цымбалюк-Романовская была директором театра 2,5 года, супруги рассорились из-за финансовых проблем театра, и недавно жена Джигарханяна свой пост покинула, описала ситуацию радиостанция.

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