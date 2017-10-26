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Gunvor продаст долю в терминале в Роттердаме «дочке» Saudi Aramco

Швейцарский сырьевой трейдер Gunvor, некогда крупнейший продавец российской нефти, продает AOC, дочерней компании Saudi Aramco, свою долю в нефтяном терминале Maasvlakte Olie Terminal (MOT) в Роттердаме, говорится в сообщении трейдера.

Терминалом, через который перегружается порядка 35-40 млн т нефти в год на голландские НПЗ, владеют шесть компаний, каждая по 16,7% - ВР, Shell, Esso, Total, Vopak, Gunvor. Трейдер надеется завершить сделку в октябре, ее условия не называются.

В феврале 2016 г. Gunvor купил у Kuwait Petroleum International нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме, частью сделки был и терминал MOT.

В начале года стало известно, что Gunvor консультировался с конкурентами по поводу возможной продажи всей компании.