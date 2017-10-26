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Названы имена находившихся в упавшем у Шпицбергена вертолете

Минэнерго России назвало имена восьмерых человек, находившихся на борту российского вертолета, упавшего в море близ арктического острова Шпицберген.

На борту находились трое пассажиров - сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева, передало «РИА Новости».

Поиски вертолета продолжаются, но не принесли результата. На широте Шпицбергена в конце октября начинается полярная ночь.

Вертолет направлялся из поселка Пирамида в Баренцбург, где находится угольная шахта и шахтоуправление российской компании «Арктикуголь». Вертолет упал в 2-3 км от берега. О пропаже вертолета спасательные службы Норвегии узнали в 15.35 по местному времени (16.35 мск), его падение подтвердилось в 15:45.

Разбившийся на Шпицбергене вертолет Ми-8, по информации «Интерфакса», принадлежал тверской авиакомпании «Конверсавиа» и был зафрахтован ФГУП «Арктикуголь».

Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 г., все подписавшие его страны имеют равные права эксплуатации природных ресурсов острова. В настоящее время этим правом пользуются только Норвегия и Россия.