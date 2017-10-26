ВЭБ инициировал банкротства еще двух предприятий концерна «Тракторные заводы»
Внешэкономбанк (ВЭБ) подал иски о признании банкротами еще двух предприятий концерна «Тракторные заводы», передает «Интерфакс».
24 октября было подана исковое заявление в Арбитражный суд Мордовии о признании банкротом ОАО «Сарэкс», а в Арбитражный суд Волгоградской области - иск о признании банкротом ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор». Иски еще не приняты судами к рассмотрению.
25 октября банк подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании банкротом ОАО «ЧАЗ».
В начале октября набсовет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении «Тракторных заводов». ВЭБ подал иск в суд с требованием взыскать 68,5 млрд руб.