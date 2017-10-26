Анонс «Ведомостей» на 27 октября 2017 года

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Журнал The Economist к столетию революции поместил на обложку Путина в образе царя

Октябрьский номер американского журнала The Economist вышел с обложкой, на которой российский президент Владимир Путин изображен в образе царя. Фото обложки размещено в Twitter издания. Изображение на обложке посвящено 100-летию со дня Октябрьской революции.

«Царь рожден через 100 лет после революции», — указано на обложке. «Россия снова находится под властью царя», — написано в Twitter журнала. На обложке глава государства изображен с «эполетами». Его мундир украшают ракеты и «орден» в виде красной звезды. Одна из медалей на груди по очертанию напоминает полуостров Крым.

В редакционной статье The Economist объясняется выбор персоны для обложки. Как отмечает издание, Путин заработал «титул царя», так как вывел страну «из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов». Одной из слабостей российского президента журнал называет отсутствие механизма «реальной демократии». При «манипулируемой демократии победитель получает все». «Путин имеет рейтинг одобрения россиян более 80%, так как убедил их в том, что «Нет Путина - нет России», - говорится в статье.

Путин, думая о том, как должна развиваться Россия, якобы решил «доверить экономику либералам-технократам, а политику бывшим сотрудникам КГБ», пишет The Economist. Он «подкрепляет власть репрессиями и военными конфликтами», добавляет издание.

В прошлом году октябрьский номер The Economist также вышел с обложкой, на которой был изображен Путин. В его глазах «горели» два красных истребителя.