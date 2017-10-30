Бизнес

Новости

Владимир Якунин написал книгу о России для западного читателя

Мемуары экс-главы РЖД Владимира Якунина под названием «Коварная колея» вышли в британском издательстве Biteback Publishing. Они были проанонсированы на сайте издательства.

Бывший советский дипломат, офицер КГБ, глава одной из российских монополий, Якунин писал о собственных переживаниях событий постсоветской и российской истории, следует из аннотации. В книге затрагиваются такие темы как «терроризм, правительственные интриги и реальность ведения бизнеса в России». Издатель отмечает, что это первый случай, когда фигура уровня Якунина «говорила так открыто и откровенно о своей стране».

«Это книга не о Путине и тайнах Кремля, а именно о жизни Якунина и об исторических событиях, к которым он был причастен в силу профессиональной деятельности, как очевидец и гражданин, об их значении и личном восприятии», - рассказал «Коммерсанту» представитель Якунина Григорий Левченко. По его словам, эта книга ориентирована прежде всего на западного читателя, интересующегося новейшей историей России.

Сейчас книга доступна для предзаказа. Весной 2018 г. ее можно будет купить на английском языке, а позже она будет переведена на другие языки.

Ранее издание Quartz сообщало о сотрудничестве семьи Якунина с PR-компанией Project Associates, продвигавшей позитивный имидж сына экс-главы РЖД, а также с фирмой, отслеживавшей негативные публикации. Там же говорилось и о компании, отслеживавшей активы Якуниных, данные о которых появлялись в открытых источниках, чтобы скрыть их от антикоррупционных расследований, в том числе от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.