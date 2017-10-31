Анонс «Ведомостей» на 1 ноября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
доля рубля в расчетах с другими странами растет (приложение «Ведомости &. Евразийская интеграция»);
молодежь все реже скрывает размер своей зарплаты;
отдавая приказы, молодые руководители делают типичные ошибки.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как открывать новые месторождения в России и попасть в список Forbes рассказал в интервью совладелец Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
и статью на полосе «Комментарии»: как получилось, что революции в 2017 г. никто не остановил.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».