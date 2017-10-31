Анонс «Ведомостей» на 1 ноября 2017 года

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Яровая призвала освободить россиян от оплаты установки счетчиков

Устанавливать и заменять счетчики в квартирах, а также снимать их показания должны не жильцы, а снабжающие организации - иное абсурдно, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Кто должен оплачивать приборы учета? Тот, кто продает услуги. Мы с вами ведь не ходим в магазины со своими весами. Это абсурд, и думаю, нам надо повернуть ситуацию в зону здравого смысла», - передала слова Яровой «Парламентская газета». Она предложила профильным министерствам и ведомствам разработать предложение в течение месяца.

Это возможно при создании системы автоматического учета данных потребления, сказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. «Бесполезно каждому ставить свой прибор со своими параметрами, все это должно быть в системе, которая должна быть организована, в первую очередь за счет тех, кто управляет городским хозяйством, это безусловно повысит эффективность. Мы сейчас отрабатываем эту стратегию, думаю, что 2018 год - это перспектива для изменения соответствующей нормативной базы», - сказал он.

По его мнению, собственники квартир не должны следить за сроками поверки счетчиков и передавать данные учета.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут платить за общедомовые коммунальные услуги - горячую, холодную воду и электроэнергию - по общедомовому счетчику, а не по региональному нормативу.

Отметим, что сейчас Москва выбирает стандарт «интернета вещей» IoT - сети, в которую смогут входить и такие приборы, как квартирные счетчики потребления. Как наиболее перспективные пока рассматриваются два стандарта: NB-IoT и LoRaWAN (LoRa) – их тестируют МТС и «Эр-телеком холдинг».