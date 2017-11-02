Хаменеи предложил Путину аннулировать американские санкции и изолировать США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал к противостоянию санкционной политике США. «Мы можем аннулировать санкции США, используя такие методы, как отказ от доллара и замену его национальными валютами в сделках между двумя или более сторонами, изолировать американцев», - приводятся слова Хаменеи на его сайте.
Хаменеи подчеркнул, что разделяет позицию Путина по решению региональных проблем без участия внешних сил. «Американцы стремятся вмешиваться во все проблемы региона и мира, и для этого они полагаются на слабые власти в других странах», - сказал он. Иранский лидер указал на «провал» американской коалиции «в поддержку террористов в Сирии» и отметил усиление роли России в регионе. «Хорошая комбинация и совместное сопротивление Тегерана и Москвы мятежу и коррупции террористов в Сирии является значительным фактором, сделавшим Россию влиятельным игроком в регионе», - отметил Хаменеи.
В ходе визита в Тегеран Владимир Путин также встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее они уже собирались в формате «тройки» в августе 2016 г. в Баку и тогда же решили сделать встречи регулярными. Следующий саммит пройдет в следующем году в России.
В рамках визита Путина в Иран «Роснефть» подписала дорожную карту об инвестициях в местные месторождения нефти и газа, потенциально они могут составить $30 млрд. «Газпром» выразил готовность участвовать в проекте строительства газовой трубы до Индии стоимостью $7,5 млрд.