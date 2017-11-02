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РЖД обсуждает строительство двух дорог в Саудовской Аравии

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и Саудовская Аравия обсуждают возможность участия российской компании в строительстве двух железных дорог в королевстве. Это сообщил ТАСС замминстра промышленности и торговли Василий Осьмаков. По его словам, тендер на эти проекты намечается на конец года. Переговоры идут активно, «прогресс чувствуется», добавил чиновник.

Также идут переговоры о поставках в Саудовскую Аравию грузовиков «Камаз». По словам Осьмакова, заинтересованность в сделке проявили обе стороны. Он допустил, что Эр-Рияд в ответ потребует локализовать часть производства в Саудовской Аравии. «Каждую поставку они увязывают со встречными требованиями», - добавил чиновник.

Обсуждается и открытие прямого авиасообщения между двумя странами. Как сказал Осьмаков, это возможно уже в 2018 г., но многое будет зависеть от возможности заполнить рейсы.

2 ноября Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение по энергетике и климату и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в энергетическом секторе. Как сообщает «Интерфакс», подписи под договорами на заседании межправительственной комиссии поставили министр энергетики Александр Новак и министр торговли и инвестиций Маджид Аль-Касаби. Новак говорил о важности сотрудничества взаимоотношения в атомной сфере. По его словам, «Росатом» может принять участие в строительстве 16 атомных энергоблоков в Саудовской Аравии.