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Онищенко попросит ФСБ проверить иностранные лаборатории в России

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости проверить иностранные компании, которые занимаются исследованиями биоматериалов и клиническими испытаниями лекарств в России. Для этого он направит запрос в органы, в том числе в ФСБ, передает ТАСС.

Цели две: проверить соблюдение договорных требований и изучить возможность их ужесточения, сказал Онищенко. Он также обратил внимание на то, что у компаний с иностранным капиталом есть возможность проводить исследования, не отчитываясь перед российскими властями.

В перспективе в России должны работать только национальные компании, отметил Онищенко.

В четверг, 2 ноября, компания «Инвитро» заявила о возможности подать иск против него о защите деловой репутации. Комментарии компании как раз свидетельствуют о том, что должного контроля за их обследованиями и за соблюдением ими российского законодательства не ведется, заявил ТАСС Онищенко.