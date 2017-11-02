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Group-IB обнаружила 500 мошеннических сайтов продажи нового iPhone

Group-IB, которая специализируется на предотвращении киберпреступлений, обнаружила более 500 мошеннических сайтов продажи нового iPhone, сообщает компания.

В Group-IB привели пример одной из распространенных схем: клиент должен полностью оплатить предзаказ iPhone X по выгодной цене. На одном из таких сайтов цена почти на 30% ниже стоимости в официальном магазине, уточняет компания.

В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем – мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят устройство вирусом, говорит Андрей Бусаргин из Group-IB. По его словам, после официального начала продаж количество подобных сайтов только вырастет.

Активность мошенников связана с ажиотажным спросом на iPhone X, отмечают в компании.

Официально продажа новой модели iPhone начнется 3 ноября. Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа.