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Group-IB обнаружила 500 мошеннических сайтов продажи нового iPhone

Ведомости
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Group-IB, которая специализируется на предотвращении киберпреступлений, обнаружила более 500 мошеннических сайтов продажи нового iPhone, сообщает компания.

В Group-IB привели пример одной из распространенных схем: клиент должен полностью оплатить предзаказ iPhone X по выгодной цене. На одном из таких сайтов цена почти на 30% ниже стоимости в официальном магазине, уточняет компания.

В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем – мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят устройство вирусом, говорит Андрей Бусаргин из Group-IB. По его словам, после официального начала продаж количество подобных сайтов только вырастет.

Активность мошенников связана с ажиотажным спросом на iPhone X, отмечают в компании.

Официально продажа новой модели iPhone начнется 3 ноября. Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа.

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Политика
Новости

Движение более 20 поездов задержано в Подмосковье из-за ДТП

Интерфакс
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В Подмосковье из-за столкновения электрички с машиной задерживается движение более 20 электропоездов. Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб водитель иномарки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Ступинском районе. Электричка следовала в область из Москвы в Каширу. Перед ней на переезд выехал автомобиль BMW, машинист экстренно затормозил, но удара избежать не удалось. Машину отбросило на соседние пути.

В управлении МЧС Московской области сообщили, что ДТП произошло на перегоне Барыбино - Михнево.

На данный момент последствия аварии устраняют шесть единиц техники, 16 специалистов экстренных служб.

: Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве

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Стиль жизни
Новости

Лыжники Легков и Белов подали апелляцию на решение МОК об отстранении от Олимпиад

ТАСС
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Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, которых накануне Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна.

«Апелляция только что подана», - подтвердил юрист.

В среду МОК также аннулировал результаты спортсменов Олимпийских игр 2014 г.

Как российских олимпийцев награждали в Кремле

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Политика
Новости

Деталей встречи Путина с Трампом нет за неделю до возможной даты

Интерфакс/Ведомости
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Состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме, пока неясно, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. «Это пока не определено», - сказал он в четверг, 2 ноября, на брифинге в Белом доме, пообещав объявить о решении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин, возможно, примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме, но график двусторонних встреч, в том числе с президентом США, пока прорабатывается.

Касаясь деталей двусторонних встреч, Песков сказал: «Когда будет уже финализирована эта подготовка, мы сделаем соответствующее заявление».

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге 6-11 ноября, участие Путина в нем планируется. При этом, рассказал Песков, Путин не поедет в столицу Вьетнама Ханой, двусторонние российско-вьетнамские контакты состоятся на полях саммита. Трамп посетит Дананг 10 ноября в ходе азиатского турне 3-14 ноября.

Первая встреча Трампа и Путина

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Авто
Новости

Правительство Франции продаст часть акций в Renault

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Французское правительство продаст 14 млн акций (доля в 4,73%) автопроизводителя Renault, сообщает государственный инвестиционный фонд Франции APE.

Сделка может составить примерно 1,21 млрд евро, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на котировки компании.

Сейчас французское правительство владеет 19,7% в Renault. Выставляемый на продажу пакет акций государство приобрело в апреле 2015 г. перед собранием акционеров. Правительство Франции хотело усилить свою позицию по сравнению с компанией Nissan, передает Bloomberg.

В октябре 2015 г. правительство Франции сообщало о том, что откладывает продажу своей доли в Renault. Это случилось из-за падения акций автопроизводителей по всему миру. Кроме того, сделку перенесли из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках, писала The Wall Street Journal.

Тогда представители фонда отмечали, что акции будут проданы после стабилизации фондовых рынков. После сделки правительство Франции все равно останется крупнейшим акционером Renault с долей 15,01% в капитале, уточняет APE.

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Политика
Новости

В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

РИА Новости
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В Московской области на переезде между станциями Барыбино и Михнево Павелецкого направления МЖД электропоезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии погиб один человек. На данный момент задержано движение четырех поездов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Погиб водитель легковой машины», — сказал источник, в электричке никто не пострадал.

Причины ДТП выясняются. Авария произошла приблизительно в 18.45 мск. На переезде световая и звуковая сигнализации были в рабочем состоянии. Водитель нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающейся электричкой, следовавшей по маршруту Москва – Кашира. Столкновения не удалось избежать, несмотря на то что машинист предпринял экстренное торможение. В результате аварии машину отбросило на соседние пути.

Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве

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Технологии
Новости

Компания Дмитрия Гришина продала долю в Mail.ru за $150 млн

Интерфакс
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Компания сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited продала на Лондонской бирже 4 717 879 GDR интернет-компании, что соответствует 2,1% капитала Mail.ru.

Mail.ru сообщила, что цена размещения составила $31,8 за расписку, а стоимость всего пакета - чуть более $150 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже цена одной GDR составила $31,6, снизившись на 2,32%.

После продажи GDR у Denholma останется 1,1% Mail.ru. В отношении этого пакета, как сообщалось ранее, будет действовать трехмесячный lock-up период.

Крупнейший акционер Mail.ru - «Мегафон» - владеет 15,2% капитала и 63,8% голосов, южноафриканской медиакомпании Naspers (через дочернюю компанию MIH) принадлежит 27,55% капитала и 12,2% голосов. Третий по величине акционер Mail.ru - китайская интернет-компания Tencent, владеющая 7,37% капитала и 3,27% голосов.

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Политика
Новости

Троллейбусы в Астрахани приостановили из-за долгов

ТАСС
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Работа троллейбусов в Астрахани приостановлена на неопределенный срок из-за долгов за электричество Автобусно-троллейбусного предприятия (АТП) и износа контактных сетей.

«Автобусно-троллейбусное предприятие действительно обесточено. Причина - долги за электроэнергию, а также критический износ контактной сети и тяговых подстанций. Безопасно эксплуатировать электрооборудование предприятия сейчас невозможно, поэтому выпуск троллейбусов на линию прекращен. Точно не можем сказать, на какой срок приостановлена работа троллейбусов», - уточнили в администрации.

Троллейбус в Астрахани был запущен к 50-й годовщине Октябрьской революции - 5 ноября 1967 г. Таким образом, электротранспорт в Астрахани закрыт в год своего 50-летия.

По информации областного правительства, на линии работали семь троллейбусов. Состояние контактной сети - более 52 км - «оставляет желать лучшего», необходима замена 27,8 км троса несущей подвески, опор контактной сети, капитальный ремонт 12 трансформаторов. На содержание парка из регионального бюджета необходимо 50 млн руб. Работники АТП уведомлены о предстоящем сокращении (более 40 человек являются пенсионерами).

В администрации Астрахани утверждают, что троллейбус городу не нужен. «Троллейбусы не выходят на линию уже три дня, при этом никакого транспортного коллапса нет, скорее всего, троллейбусы будут заменены автобусами средней вместимости, маршруты будут сохранены», - сказал представитель администрации. В будущем Астрахань закупит 20 автобусов средней вместимости на газомоторном топливе.

Прокуратура области уже начала проверку по факту отсутствия на линии троллейбусов. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено исполнению трудового законодательства на предприятии.

Тестирование электробуса в Москве

Политика
Новости

ФСБ вновь провела обыски у генподрядчика строительства «Лахта центра» в Петербурге

ТАСС
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Сотрудники ФСБ провели обыски у генподрядчика «Лахта центра» компании Renaissance Construction по ранее возбужденному уголовному делу о нарушении валютного законодательства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подробнее рассказывать о ходе и результатах расследования в пресс-службе ФСБ не стали.

12 сентября сотрудники ФСБ уже проводили обыски в Renaissance Construction. Тогда источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что было возбуждено уголовное дело по статье УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России». Следствие считает, что руководство компании незаконно вывело за границу около 100 млрд руб. В компании отрицают обвинения.

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Технологии
Новости

В Москве стоящие в очереди за iPhone X могут греться в бесплатных автобусах

РИА Новости
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Власти Москвы предоставили бесплатные автобусы для тех, кто стоит в очереди за новым iPhone X, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в транспортном комплексе.

«Неважно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», — пояснил он.

Ранее представитель ретейлера re:Store Людмила Семушина пояснила, что места в очереди желающие купить новый смартфон стали занимать за три дня до начала продаж несмотря на холодную погоду.

Лица очереди за iPhone X

Политика
Новости

В Испании суд арестовал восьмерых членов правительства Каталонии

Ведомости
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В Испании суд арестовал до рассмотрения дела по существу восьмерых бывших членов парламента Каталонии, в том числе бывшего заместителя главы парламента Ориола Жункераса, пишет El Pais.

Под залог в размере 50 000 евро может остаться на свободе только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила. Ранее сообщалось, что накануне провозглашения независимости властями Каталонии он ушел в отставку.

Ранее прокуратура Испании попросила суд объявить в международный розыск и выдать разрешение на арест бывшего главы парламента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех членов экс-правительства автономии, находящихся на данный момент в Брюсселе.

Арестованные члены парламента обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

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Бизнес
Новости

Онищенко попросит ФСБ проверить иностранные лаборатории в России

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Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости проверить иностранные компании, которые занимаются исследованиями биоматериалов и клиническими испытаниями лекарств в России. Для этого он направит запрос в органы, в том числе в ФСБ, передает ТАСС.

Цели две: проверить соблюдение договорных требований и изучить возможность их ужесточения, сказал Онищенко. Он также обратил внимание на то, что у компаний с иностранным капиталом есть возможность проводить исследования, не отчитываясь перед российскими властями.

В перспективе в России должны работать только национальные компании, отметил Онищенко.

В четверг, 2 ноября, компания «Инвитро» заявила о возможности подать иск против него о защите деловой репутации. Комментарии компании как раз свидетельствуют о том, что должного контроля за их обследованиями и за соблюдением ими российского законодательства не ведется, заявил ТАСС Онищенко.

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