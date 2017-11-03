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AliExpress опробует в России магазины виртуальной реальности

Интернет-ритейлер AliExpress вложил 12 млн руб. в сеть магазинов в России с элементами виртуальной реальности (VR), сообщает РБК со ссылкой на заявление компании. Первые магазины сети начнут работу в порядке эксперимента 3 ноября. Большая часть вложенных в проект средств была потрачена на создание цифровых копий товаров.

В 11 городах России AliExpress разместит специальные метки. Если пользователь наведет на них смартфон, ему откроется виртуальный магазин электроники, одежды и детских товаров. На смартфоне это будет выглядеть как изображение физического магазина с витринами и полками с товарами. Товар можно будет взять, осмотреть с разных сторон, узнать его цену и купить.

3 ноября запуск VR-магазинов пройдет в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Новосибирске. В следующие два дня такие точки запустят в Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Всего меток магазинов будет 121. Они будут размещены в торговых центрах и просто на улице. Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить заказ 11 ноября, во Всемирный день шопинга (День холостяка).

Затем AliExpress оценит результаты эксперимента и решит, стоит ли его продолжать. Цель проекта - убедить пользователей в удобстве торговой платформы Tmall, сообщил РБК Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ.

Россия — единственная страна, где AliExpress регулярно тестирует возможность выхода в офлайн, напоминает РБК.