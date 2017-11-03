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«Коммерсантъ» узнал о закрытых переговорах России и Украины по самолетам «Руслан»

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское ГП «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124–100 «Руслан». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли, а также собеседника, близкого к украинскому правительству. Решение откладывается из-за сложных политических отношений между Москвой и Киевом. «Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске», - рассказал один из них. Компании тему не комментируют.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество России и Крыма фактически прекратилось. В 2015 г. «Антонов» вышел из украинско-российского СП «ОАК—Антонов» из-за приостановки работы над совместными проектами. Проблемы с начались и у компании «Волга-Днепр», в парке которой 12 самолетов Ан-124–100 «Руслан». Держателем сертификата на них остается «Антонов». Продлевать ресурс машин по его условиям необходимо каждые 4000 летных часов, хотя назначенный ресурс составляет 50 000 часов, 10 000 полетов и 45 календарных лет.

Предложение Москвы передать право отслеживания эксплуатации самолетов КБ Ильюшина, встретило протесты украинского концерна. При этом в сотрудничестве по проекту заинтересованы обе стороны. «Украинское предприятие с 2016 г. не выпустило ни одного самолета, а поддержание летной годности «Русланов» для них это какие-никакие, но деньги»,- поясняет один из собеседников в российском авиапроме. Другой отмечает, что если попытки «Антонова» остановить полеты «Русланов» за рубежом окажутся успешными, это приведет к удорожанию логистики и «едва ли заказчики тех же космических аппаратов будут этим довольны». Сейчас «Русланы» перевозят европейские спутники на космодром «Куру» во Французской Гвиане.

«Если Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла», «Антонов» сможет договориться с компанией «Волга-Днепр», выразил надежду близкий к украинскому правительству собеседник. Российская сторона отмечает, что если украинская сторона «упрется по «Русланам»», Киев может получить проблемы с Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ Ильюшина.