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Военный завод «Ростеха» начал выпускать поющие холодильники

Входящий в «Ростех» завод Pozis выпустил на российский рынок бытовые холодильники со встроенной звуковой функцией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, покупатель за 10 000 руб. сможет заказать эту функцию и выбрать звук по вкусу: любимые песни, предупреждение для худеющих или что-либо еще.

Pozis также выпускает бытовую технику с индивидуальным дизайном и художественной росписью. Для примера в «Ростехе» привели индивидуальный заказ на холодильник с портретом Муслима Магомаева. Когда дверь холодильника открывали, начинали звучать песни этого исполнителя.

Технику с индивидуальным дизайном компания поставляет и за рубеж. В 2016 г. на экспорт было поставлено на 80% больше холодильников с художественной росписью, чем в 2015 г.

Pozis входит в кластер «Вооружение» госкорпорации «Ростех» и является одним из ведущих в стране производителей систем охлаждения. Выпуск гражданской техники компания наращивает в соответствии со стратегией «Ростеха» по диверсификации предприятий ОПК.