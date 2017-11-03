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«Ростех» начал оздоровление концерна «Тракторные заводы»

«Ростех» сообщил, что создана рабочая рабочая группа и она уже подготовила план оздоровления концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Как передает ТАСС, в группу вошли представители «Ростеха», Внешэкономбанка, Минпромторга, Минтруда и региональные чиновники. «Ростех» начал выполнять этот план.

Задолженность предприятий крупнейшего машиностроительного концерна России превышает 85 млрд руб. Внешэкономбанк уже подал иск о признании КТЗ банкротом, сумма исковых требований составляет 68,5 млрд руб.

На время судебных процедур банкротства всем предприятиям КТЗ помогут принять меры, чтобы производство всей выпускаемой номенклатуры не останавливалось и продолжалось без сбоев и производственный цикл сохранился. Одновременно будут проводиться меры по оптимизации производства, сохранению рабочих мест и зарплат сотрудникам.

Главными целями индустриальный директор кластера вооружение «Ростеха» Сергей Абрамов назвал выполнение гособоронзаказа вовремя и в полном объеме и сохранение социальной стабильности.

С 2006 г. в КТЗ вошли 17 системообразующих производственных предприятий в 20 регионах, на них работают более 10 000 человек. Также в составе концерна есть специализированные и торгово-сервисные компании.

В конце сентября руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что считает невозможным и бесполезным финансовое оздоровление концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). По его словам, предприятие «находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», его нужно обязательно банкротить.