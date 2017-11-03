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«Детский мир» хочет купить долю в российском производителе игрушек

Ритейлер детских товаров в России «Детский мир» ведет переговоры о покупке доли в российском производителе игрушек. Об этом RNS сообщил гендиректор компании Владимир Чирахов. Представитель «Детского мира» подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Детали сделки компания не раскрывает.

Покупка доли в производителе игрушек поможет увеличить рентабельность холдинга, считает Чирахов. «Детский мир» не рассматривает строительство собственного производства игрушек, подчеркнул он.

Группа компаний «Детский мир» - крупнейший продавец детских товаров в России. Помимо одноименных магазинов в группу входит также проект развивающих игрушек ELC - всего более 550 торговых точек. Выручка «Детского мира» в прошлом году выросла на 31% до 79,5 млрд руб., а за девять месяцев этого года – на 23% до 66,6 млрд руб.