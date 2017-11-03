Новости
Бизнес
Новости

ФАС потребовала от «Роснефти» продать АЗС в семи регионах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от «Роснефти» продать автозаправки (АЗС) в семи российских регионах в рамках приватизации «Башнефти». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

ФАС считает, что нефтяная компания должна выставить на торги АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Башкирии.

Соответствующее предписание «Роснефти» было выдано после покупки контрольного пакета акций «Башнефти». В документе объяснялось, что продажа АЗС необходима для приведения совокупной доли по объемам реализации бензина и дизельного топлива до уровня 50%.

«ФАС анализирует, в какой мере исполнено предписание, и какие меры будут предложены нефтяной компанией... Ведомство ожидает от "Роснефти" вариантов выполнения предписания по продаже части АЗС», - заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Выбор редактора
Технологии
Новости

В Великобритании отменили крупнейшее IPO в 2017 году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Одна из крупнейших в Европе компаний по управлению телерадиовещательными башнями, британская Arqiva отказалась от проведения IPO в Лондоне, передает Bloomberg.

Компания собиралась привлечь в ходе размещения 1,5 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Основной объем этих средств планировалось направить на погашение задолженности. Как отмечает информагентство, если бы размещение состоялось, то это было бы крупнейшее в Великобритании IPO в 2017 г.

«Проведение листинга в период неопределенности на рынке не отвечает интересам компании», - говорится в официальном заявлении компании. Возможность проведения размещения будет пересмотрена «после улучшения условий рынка IPO».

Ранее, 23 октября, руководство Arqiva отказалось от плана продажи всех активов компании. В мае акционеры компании решили пересмотреть стратегию развития компании. Рассматривались два основных вариант: проведение IPO или продажа всего бизнеса компании. Arqiva была основана в 2005 г. Компания принадлежит консорциуму инвесторов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Потушен пожар в отделе личных коллекций Пушкинского музея

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пожар в здании отдела личных коллекций Пушкинского музея (Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина) в центре Москвы ликвидирован, сообщила официальный представитель МЧС по Москве Оксана Золотова. «В 16:03 пожар ликвидирован», - сказала она, пожарные проливают затронутую пожаром площадь и разбирают завалы.

Ранее Золотова сообщила о локализации пожара. По ее словам, он не представлял угрозы для хранящихся в здании произведений искусства. «В настоящий момент наблюдается задымление, пожарно-спасательные подразделения проводят дымоудаление»,- сказала она. Площадь возгорания составила 40 кв. м - горела обрешетка крыши, уточнили в МЧС.

Сообщения о пожаре в одном из зданий ГМИИ по адресу ул. Волхонка, 10, начали поступать около 15.00 мск. Очевидцы говорили о черном дыме, рвущемся из-под кровли здания. В нем хранятся личные коллекции, главная экспозиция закрыта до 2019 г.

Из здания было эвакуировано более 30 человек. В тушении участвовали 10 пожарных машин, улицу Волхонка перекрывали для автомобильного движения. Пожарные вскрыли крышу и произвели проливку обрешетки и стропил.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Украина подтвердила сотрудничество с Россией по самолетам «Руслан»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинское госпредприятие «Антонов» подтвердило сотрудничество с российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» по самолетам Ан-124-100 «Руслан». Ранее об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Специалисты ГП "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 "Руслан" ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр", которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции», — говорится в сообщении «Антонова» в Facebook.

В парке компании «Волга-Днепр» 12 самолетов Ан-124–100 «Руслан». Держателем сертификата на них остается «Антонов». Продлевать ресурс машин по его условиям необходимо каждые 4000 летных часов, хотя назначенный ресурс составляет 50 000 часов, 10 000 полетов и 45 календарных лет.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество России и Украины фактически прекратилось. В 2015 г. «Антонов» вышел из украинско-российского совместного производства.

Политика
Новости

«В контакте» заблокировала страницы «Партии националистов» и «Артподготовки»

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В соцсети «В контакте» заблокированы страницы незарегистрированной «Партии националистов» и неофициальная группа движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка». По адресу страницы «Партии националистов» выложено сообщение: «Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31.10.2017 № 27-31-2017 Ид5684-17». По адресу страницы «Вячеслав Мальцев. Артподготовка. Плохие новости» опубликована информация, что ее заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 19 октября.

«Все ресурсы "Партии националистов" во "В контакте" заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры, - сообщил "Интерфаксу" представитель организации Иван Белецкий. - Около 70 пабликов и публичных страниц». «Дождю» он сказал, что ресурсы движения блокируют каждый год, «но тут совсем все заблокировали». «Боятся наших призывов на «Русский марш» и 5 ноября. Других националистов не заблокировали в ближайшие дни, только ресурсы «Партии националистов», — отметил Белецкий.

26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. 3 ноября ФСБ заявила, что пресекла деятельность нескольких ячеек движения в нескольких городах. В столичном регионе раскрыта законспирированная ячейка, которая планировала на 4 и 5 ноября поджоги в Москве административных зданий и нападения на полицейских, чтобы дестабилизировать обстановку и спровоцировать массовые беспорядки.

Оппозиционное движение «Артподготовка» было создано саратовским блогером и политиком Вячеславом Мальцевым. Он говорил, что целью движения является проведение революции 5 ноября 2017 г. Один из лозунгов его сторонников - «Не ждем, а готовимся». «Партия националистов» - один из организаторов «Русского марша», который 4 ноября пройдет в Люблине.

Выбор редактора
Политика
Новости

Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем iPhone X

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся сегодня сообщения о том, что он одним из первых в России получил новый iPhone X. «Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни при этом процитировал анонимный Telegram-канал «Караульный». Помимо новости об iPhone Кадырова со ссылкой на источники в руководстве Чечни утром в этом канале появилось сообщение о группе чеченцев, якобы приехавших с утра к салону re:Store на Тверской за новым iPhone.

Продажи iPhone X в России стартовали утром в пятницу, 3 ноября. Россия впервые вошла в число стран первой волны - в них продажи новых iPhone начинаются в тот же день, что и в США. Очередь за новым смартфоном выстроилась еще за три дня до начала продаж. В пятницу самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 Гб - закончились в салоне через час после старта продаж.

В России начались продажи iPhone X

Выбор редактора
Политика
Новости

Из-за пожара в ГМИИ им. Пушкина в Москве перекрыли Волхонку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что из-за пожара в ГМИИ им. Пушкина в центре Москвы полностью перекрыта для движения транспорта улица Волхонка. На месте работают экстренные службы.

«Просим водителей объезжать данный участок по Пречистенской набережной. На улицах, прилегающих к перекрытому участку, возможны осложнения движения», — говорится в сообщении ЦОДД в Telegram.

Пожар возник в пятницу в одном изданий ГМИИ им. А. С. Пушкина. Представитель музея сообщил «Ведомостям», что горит не главное здание, а Музей личных коллекций. Из здания эвакуировали около 30 человек. Предположительно, очаг возгорания находился в системе вентиляции.

Недвижимость
Новости

В Домодедове ради команд ЧМ-2018 снесут старые дома

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Домодедове снесут восемь ветхих домов, которые стоят рядом с маршрутами участников чемпионата мира по футболу 2018 г. Как передает «Интерфакс», это заявил глава городского округа Александр Двойных. Все эти дома снесут до конца года.

Четыре дома находятся в микрорайоне Авиационный, рядом с гостиницей, где поселится одна из команд. По словам чиновника, жильцы этих домов уже получили ключи от новых квартир. Их дома снесут, а территория под ними будет расчищена.

Еще четыре дома снесут у Каширского шоссе, по которому будут ездить команды.

Ранее сообщалось, что в Домодедове планировали обустроить две тренировочные базы ЧМ-2018. Первая включает в себя городской стадион «Авангард» и гостиницу «Рамада», а вторая - пансионат «Бор».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Евгений Пригожин отрицает связь с заблокированными в Google News СМИ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Евгений Пригожин не владеет, не контролирует и никак не аффилирован с Федеральным агентством новостей (ФАН) и другими СМИ, заблокированными Google News, заявил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Google News в конце октября перестал выдавать сообщения Федерального агентства новостей (ФАН). Интернет-издание заявило, что из новостного сервиса удален и полный архив новостей ФАНа с момента его создания в 2014 г. Как утверждал РБК в своем расследовании, ФАН входит в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина. «Ведомости» 2 ноября убедились, что в Google News нет ни одной ссылки на сайт ФАНа и на сайты других СМИ, которые РБК также связал с Пригожиным. Это «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости».

ФАН уже обвинило Google в политической цензуре, предположив, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

РБК ранее отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. С троллями борются крупнейшие интернет-компании.

Пригожин 2 ноября в очередной раз заявил, что не связан с «фабрикой троллей» и не вмешивался в выборы президента США.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Москве загорелся Музей личных коллекций ГМИИ им. Пушкина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В центре Москвы загорелось одно из зданий Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Пожар возник по адресу Волхонка, д. 10, где находится отдел личных коллекций. Представитель музея подтвердил «Ведомостям», что горит не главное здание. «Небольшое задымление в отделе личных коллекций в здании на Волхонке, 10. Здание закрыто для посетителей. Ситуация под контролем», - сказала она.

«Интерфакс» сообщил о сером дыме, вырывающемся из-под крыши здания. Как передает корреспондент агентства, на крыше находятся несколько десятков пожарных. Они производят проливку и вскрывают крышу при помощи циркулярных пил. Всего на месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Улица Волхонка перекрыта.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали до 30 человек. Предположительно очаг возгорания находился в системе вентиляции.

По информации сайта музея, основная экспозиция отдела личных коллекций закрыта до 2019 г. В здании проходят только лекции.

Выбор редактора
Политика
Новости

Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми к возвращению в Донбасс

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости артиллерии Вооруженных сил Украины быть готовой вернуться на линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

«Сегодня нам с вами необходимо оттачивать мастерство, оттачивать быстрое реагирование и перемещение - развертывание артиллерийских и ракетных систем», - добавил глава государства, обращаясь к военнослужащим в Киевской области.

По его словам, артиллерию отвели от линии разграничения, но военнослужащие должны быть готовы вернуться обратно и вести бой с противником в случае необходимости оборонительных мер.

В пятницу на Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» закроет приложение – интегратор каршеринга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс» прекратит поддержку запущенного в мае этого года приложения-интегратора «Яндекс.Каршеринг», позволявшего искать на карте машины разных сервисов. Объявление об этом размещено на странице-заглушке по адресу, где ранее находилась страница проекта.

«До конца ноября мы прекратим поддержку приложения «Яндекс.Каршеринг» и дальше будем развивать сервис в «Яндекс.Транспорте», где он оказался более востребован», - говорится в сообщении.

Пресс-служба «Яндекса» объяснила малую популярность проекта тем, что пользователи могли только искать, а не бронировать машины: каршеринговые сервисы отказались предоставлять нужные данные третьей стороне. «Пользователям гораздо важнее иметь возможность строить городские маршруты на подходящем под ситуацию транспорте, будь то автобус, велосипед или аренда автомобиля», - говорится в сообщении.

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото