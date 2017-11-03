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ФАС потребовала от «Роснефти» продать АЗС в семи регионах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от «Роснефти» продать автозаправки (АЗС) в семи российских регионах в рамках приватизации «Башнефти». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

ФАС считает, что нефтяная компания должна выставить на торги АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Башкирии.

Соответствующее предписание «Роснефти» было выдано после покупки контрольного пакета акций «Башнефти». В документе объяснялось, что продажа АЗС необходима для приведения совокупной доли по объемам реализации бензина и дизельного топлива до уровня 50%.

«ФАС анализирует, в какой мере исполнено предписание, и какие меры будут предложены нефтяной компанией... Ведомство ожидает от "Роснефти" вариантов выполнения предписания по продаже части АЗС», - заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.