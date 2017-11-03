В штаб-квартире ритейлера Metro прошли обыски

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Мальцев прокомментировал задержание своих сторонников ФСБ

Саратовский блогер и политик Вячеслав Мальцев назвал «грязной провокацией» задержание ФСБ своих сторонников под видом членов ячейки «Артподготовки». Никакой организации нет, а есть одноименный канал на YouTube, сообщил Мальцев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что его сторонники не планировали нападений на полицию или поджогов 5 ноября. По словам политика, это должна быть мирная уличная протестная акция с требованием отставки президента России Владимира Путина. «Нет организации никакой, есть канал «Артподготовка», в котором я вещаю каждый вечер. У нас есть сторонники, зрители. Но таких людей — пол-России... Если они там кого-то ловят, сажают, бьют и пытаются так прекратить мою деятельность — они ее не прекратят. Они говорят про теракты, взрывы - это все грязная путинская кагэбэшная провокация», - сказал Мальцев.

ФСБ сегодня сообщила о задержании участников движения Мальцева «Артподготовка», которые планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября. По данным спецслужбы, члены законспирированной ячейки готовили и другие «резонансные экстремистские акции», в том числе нападения на полицейских. Целью акции в ФСБ считают провокацию массовых беспорядков. Все предполагаемые участники ячейки задержаны в Московском регионе.

Ранее Мальцев говорил, что цель движения – проведение революции 5 ноября 2017 г. Один из лозунгов его сторонников - «Не ждем, а готовимся». 26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. Мальцев уехал из России в июле 2017 г.

В 1994 г. Мальцев стал депутатом Саратовской областной думы первого созыва, в 1997 г. и 2002 г. он туда переизбирался. В 1990-х гг. он состоял в партии «Отечество — Вся Россия», в 2001 г. вступил в «Единую Россию», в 2007 г. возглавлял отделение этой партии в Саратове.