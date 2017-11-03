ФАС проверит цены на новый iPhone
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на iPhone X, рассказал представитель службы.
К нам поступила жалоба на одинаковую цену iPhone X в магазинах, говорит представитель ФАС. По ней ФАС проведет проверку ценообразования и решит, возбуждать дело или нет, объяснил он. Пока говорить о конкретных компаниях, которые могут быть привлечены к разбирательству, преждевременно, отметил представитель службы.
В октябре ФАС также пообещала проверить цены на другую новинку Apple - iPhone 8. Тогда представители службы также ссылались на жалобы.
В марте 2017 г. ФАС признала российскую «дочку» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone, говорится в сообщении службы. Большинство ритейлеров со старта официальных продаж в России моделей Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus устанавливали на них одинаковые цены, рекомендованные компанией «Эппл рус», и поддерживали их в течение приблизительно трех месяцев, установило ведомство.