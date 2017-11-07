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РБК узнал о планах «Ростеха» продать 49% разработчика «Панцирей» и «Искандеров»

Наблюдательный совет «Ростеха» принял решение о продаже на закрытом конкурсе 49% акций (24 073 945 шт.) холдинга «Высокоточные комплексы», сообщает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы госкорпорации. «Мы предусматриваем возможность поэтапной продажи пакета, но в руки одного стратегического инвестора. При этом контрольный пакет акций в любом случае останется за «Ростехом», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Пока госкорпорация оценивает стоимость актива. Источники издания в военно-промышленной отрасли считают, что речь может идти о сумме порядка 80 млрд руб., оговариваясь, что конечная цена будет сформирована по итогам переговоров с инвесторами. Предложение о продаже было согласовано с Минпромторгом, Минобороны, Минэкономразвития и ФСБ. В Минпромторг направлен проект решения правительства о согласовании отчуждения пакета акций, заявили в «Ростехе».

Победитель конкурса обязуется сохранить основные направления деятельности холдинга, соответствующие стратегии кластера «Вооружение», а среди стратегических целей – увеличение доли гражданской продукции и выполнение государственного оборонного заказа.

Основным и пока что единственным претендентом на 49%-ный пакет «Высокоточных комплексов» является миллиардер и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев, рассказал собеседник издания. «Переговоры с ним ведутся. «Ростех» рассчитывает, что Бокарев будет вкладываться в проблемные предприятия холдинга». В апреле Чемезов, комментируя увеличение доли частных акционеров в «Калашникове», заявлял, что Бокарев может приобрести акции и другого холдинга «Ростеха». «Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать», – говорил он тогда.

Привлечение в «Высокоточные комплексы» частного инвестора ускорит развитие холдинга, как это показал опыт концерна «Калашников» и «ВСМПО-Ависма», считает Чемезов.

НПО «Высокоточные комплексы» было создано в 2009 г. и сейчас объединяет 19 предприятий. В их числе Конструкторское бюро машиностроения, которое является разработчиком оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», и Конструкторское бюро приборостроения – разработчик зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а также производитель этого комплекса – предприятие «Щегловский вал».