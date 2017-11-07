Бизнес

Новости

Крупнейший ритейлер в России открыл первое торговое представительство за границей

Компания X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») открыла торговое представительство в Гонконге, сообщила компания.

Это первое торговое представительство за границей. В будущем Х5 может открыть подобные офисы в Центральной Азии и Южной Америке, уточняется в сообщении.

Работа напрямую с зарубежными поставщиками поможет повысить качество предложения, минимизировать риски недопоставок и усилить контроль за стандартами производства, считает компания.

Сейчас Х5 Retail Group напрямую работает с поставщиками из 27 стран. Например, 50% фруктов и ягод закупается напрямую, отмечается в сообщении компании.

Выручка Х5 Retail Group за девять месяцев 2017 г. выросла на 26,3% год к году до 927,48 млрд руб.