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РЖД назвала рейсы «Сапсанов» с заполнением больше 100%

Заполняемость некоторых рейсов скоростных поездов «Сапсан» Москва - Санкт-Петербург превысила 100%, рассказали РЖД. Речь идет о поездах отправлением в 21.00 мск, которые «стали очень востребованными у пассажиров».

«Заполняемость вечернего поезда близка к 100%, а в некоторые дни достигает 102%», - сообщил представитель РЖД. По его словам, в период с 4 октября по 3 ноября на этих рейсах «Сапсанов» перевезено около 32 000 человек.

«Поздние» вечерние рейсы «Сапсанов» начались 4 октября. Поезда прибывают на конечную станцию уже после полуночи и закрытия метро (в Санкт-Петербург - в 00.42 мск следующего дня, в Москву - в 00.58 мск), делая одну остановку в Твери. В результате число рейсов «Сапсанов» увеличилось до 14 пар, а в пиковые периоды - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям - до 16.

«Если пассажир нам говорит, что готов заплатить, - почему не дать ему эту возможность? - говорил в апреле "Интерфаксу" замглавы департамента по управлению бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" "Российских железных дорог" Максим Шнейдер. - Пусть работает, сколько хочет: может, ему надо поужинать, провести встречу? В районе девяти-десяти часов вечера он сможет сесть в "Сапсан", чтобы у нас отдохнуть и потом добраться домой на такси».

По данным РЖД, в январе - октябре 2017 г. «Сапсанами» воспользовались почти 4,3 млн пассажиров, что на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре РЖД снизила в 1,5–2 раза стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсанов». Теперь, как следует из данных системы бронирования, самый дешевый билет стоит чуть дороже 4000 руб. вместо 6000 руб. ранее.