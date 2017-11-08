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Директором по особым поручениям «Ростеха» стал выходец из ФСБ

Бывший первый замначальника научно-технической службы ФСБ Николай Андрианов назначен директором по особым поручениям «Ростеха», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Это произошло в начале ноября. Факт назначения подтвердили в госкорпорации, уточнив, что генерал отвечает за взаимодействие холдинговых компаний с ФСБ в рамках работ по созданию средств вооружения и спецтехники.

До сих пор в «Ростехе» был только один директор по особым поручениям — Василий Бровко, ранее работавший директором по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям. Сейчас он занимается развитием цифровой экономики в производственной части, стимулированием конверсии в части работы НПО «Конверсия», а также обеспечением ИТ-инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018. В «Ростехе» заверяют, что приход Андрианова на сферах его компетенции не скажется.

Введение должности второго директора по особым поручениям в «Ростехе» объясняют необходимостью повысить «эффективность управления». В задачи генерала будет входить «повышение качества взаимодействия между организациями «Ростеха» с ФСБ в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуемых корпорацией в интересах этого ведомства», отмечают в госкорпорации. Также он будет курировать комплексные ИТ-проекты, связанные с созданием защищенных вычислительных и телекоммуникационных систем, а также хранением и обработкой данных. Еще одной сферой его ответственности станет разработка и создание «специализированной электронной компонентной базы». Издание не исключает, что в перспективе Андрианов может войти в ряд советов директоров предприятий госкорпорации.

«С 2011 г. Николай Андрианов обеспечивал успешную коммуникацию свыше 150 промышленных предприятий с ФСБ в сфере государственного оборонного заказа»,— отметили в госкорпорации. Он же курировал создание информационной системы обеспечения безопасности и системы контроля доступа на объектах Олимпиады-2014 в Сочи и ЧМ-2018. В середине 2000-х гг. Андрианов возглавлял управление специальной связи научно-технического совета ФСБ, включавшего в себя управление заказов и поставок вооружений, а также управление оперативно-технических мероприятий, отвечавшее за прослушку. В 2016 г. генерал, по данным издания, участвовал в консультациях по «пакету Яровой», обязывающему российских операторов хранить записи разговоров, текстовых сообщений и изображений в течение трех лет .