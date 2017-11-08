Суд отказался ужесточить наказание Полонскому

Политика

Новости

Володин предложил разрешить россиянам использовать государственный герб неофициально

В Госдуму внесли законопроект о расширении возможностей использовать герб Российской Федерации. Его авторы - спикер Думы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Они предлагают разрешить гражданам использовать герб неофициально.

В поправках говорится, что предлагается допустить использование российского герба, в том числе его изображения, «гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, за исключением тех, которые уже установлены законодательством», если в таком использовании нет надругательства над гербом.

«Пределы такого использования ограничиваются только уголовно наказуемыми деяниями по статье "Надругательство над государственным гербом РФ или государственном флагом РФ"», - уточнил Крашенинников, комментируя эту инициативу. Его цитирует ТАСС. Он отметил, что сейчас фактически граждане и организации не имеют законного права неофициально использовать герб, за это может последовать административная, а также уголовная ответственность, передает «Интерфакс».

Закон разрешает размещать герб на знаках различия и форменной одежде тех, кто состоит на военной или государственной службе. Также можно включать его в геральдические знаки на эмблемах федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных государственных органов.