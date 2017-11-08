Суд отказался ужесточить наказание Полонскому
Мосгорсуд отклонил апелляцию прокуратуры на приговор основателю Mirax Group Сергею Полонскому, сообщает RNS.
Перед заседанием Полонский сказал, что ожидает справедливого решения, уточняет агентство.
В июле Пресненский суд Москвы признал Полонского виновным по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса (Мошенничество) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. По версии следствия, Полонский и члены совета директоров Mirax Group похитили деньги граждан при строительстве элитного жилья. Однако Полонского сразу же освободили из зала суда в связи истечением сроков давности.
Позже прокуратура пожала апелляцию: надзорное ведомство попросило назначить ему восемь лет колонии строгого режима и оштрафовать на 900 000 руб., отмечал «Интерфакс».