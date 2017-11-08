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Медведев сравнил с финансовыми пирамидами наращивающие парк авиакомпании

Интерфакс
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Правительство будет дополнительно следить за финансовым состоянием авиакомпаний, которые резко наращивают парк самолетов. Как передает «Интерфакс», это премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании о совершенствовании регулирования пассажирских авиаперевозок. По его словам, такое увеличение авиапарка свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что она постоянно берет в лизинг новые самолеты и продает на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся машин. «Таким образом, возникает пирамида, которая в конце-концов заканчивается весьма прискорбно. Поэтому этот показатель нужно обязательно анализировать», - сказал Медведев.

Подготовить предложения по мониторингу финансово-экономического состояния авиаперевозчиков президент Владимир Путин поручил после кризиса с компанией «ВИМ-авиа». По словам Медведева, правительство подготовило в связи этим план действий. Его первый блок направлен на повышение качества контроля за авиаперевозчиками. Второй блок предусматривает защиту прав пассажиров, которые находятся в заграничных аэропортах при задержке рейсов. «Нужно сделать все, чтобы авиаперевозчики исполняли свои обязательства перед пассажирами», - сказал премьер.

Ужесточить контроль за компаниями, которые резко наращивают авиапарк, ранее предлагали эксперты ГосНИИ гражданской авиации - авторы действующей методики анализа финсостояния перевозчиков. Они предлагали обязывать авиакомпании предоставлять Росавиации ежемесячный отчет о своих производственных показателях и финансово-экономическом состоянии, если после пополнения парка кресельная емкость увеличивается более чем на 15%. Сейчас Росавиация отслеживает состояние авиакомпаний раз в квартал.

Парк «ВИМ-авиа», приостановившей из-за долгов операционную деятельность в сентябре, с начала прошлого года увеличился более чем в два раза, до 29 судов.

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Политика
Новости

Сбором подписей за выдвижение Собчак займется руководитель «Открытых выборов»

Ведомости
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Сбором подписей в поддержку выдвижения Ксении Собчак на выборы президента займется участник «Открытой России» Тимур Валеев. Это сообщил предвыборный сайт Собчак. «Мы пригласили Тимура заняться региональным строительством в нашей избирательной кампании. На время выборов он уйдет в отпуск из "Открытой России" и сосредоточится на региональных штабах и сборе подписей», - сообщила Собчак, слова которой приводятся на ее предвыборном сайте.

Ранее предполагалось, что этой работой в штабе займется политолог Алексей Ситников. Он штаб Собчак покинул.

Валеев с конца 2015 г. руководит проектом «Открытые выборы» в движении Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Сайту этого движения он сообщил ,что из «Открытой России» не уходит, а возьмет отпуск на период работы в предвыборном штабе.

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Политика
Новости

Украина расторгла соглашение о поставках вооружений с Россией

Ведомости
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Украина прекратила действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники с Россией. Это решение кабинет министров Украины принял сегодня, 8 ноября, единогласно и без обсуждения.

Москва и Киев подписали соглашение о поставке вооружений и военной техники, комплектующих изделий и запчастей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения 8 февраля 1995 г. Соглашение освобождало Россию и Украину от уплаты ввозных и вывозных пошлин при поставке товаров и услуг военного назначения между странами.

Украина последовательно разрывает военно-технические связи с Россией. С 2014 г. действует запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. С мая 2015 г. правительство Украины разорвало соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 1993 г. В августе того же года денонсировано соглашение с Россией о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 г.

В августе 2017 г. Украина разорвала соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны. По этому соглашению не допускалась продажа и передача третьим сторонам товаров военного назначения без согласия другой стороны. 18 октября - действовавшее с 2000 г. межправительственное соглашение о сохранении специализации предприятий - производителей продукции военного назначения.

На минувшей неделе президент Украины Петр Порошенко поставил ВС Украины задачу скорейшего перехода на стандарты НАТО. «Мы должны перейти на принципы, которые доминируют среди наших стран-партнеров, членов североатлантического альянса - НАТО», - заявил Порошенко. 8 июня 2016 г. он подписал Стратегический оборонный бюллетень Украины, определивший курс на интеграцию Украины в НАТО.

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Авто
Новости

Volkswagen отзовет в России около тысячи автомобилей Audi

Ведомости
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ООО «Фольксваген груп рус» - официальный представитель Audi в России - отзывает 953 автомобиля. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыв коснется части Audi A6, A7 и RS6, которые были проданы в 2017 г. Причина - некоторые нарушения в работе функции аварийного вызова.

Владельцам следует дождаться письма или звонка от компании, а также можно самостоятельно проверить по VIN-коду автомобиля, попал ли он в список для отзыва.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

В мае 2017 г. «Фольксваген груп рус» уже отзывала более 14 000 Audi в России: A4, A5, A6, Q5. В них нашли нарушения работы дополнительного насоса охлаждающей жидкости, уточнял Росстандарт.

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Технологии
Новости

Uber привлек NASA к созданию летающего такси

Ведомости
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Сервис такси Uber заключил контракт с NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, США) о разработке программного обеспечения по контролю за маршрутами летающих такси, сообщает Reuters. Uber подчеркнул, что это первый формальный контракт с NASA. Взаимодействие сторон коснется все же не космических сфер, а нижних эшелонов воздушного пространства. Ранее NASA заключало аналогичные контракты с разработчиками ракет. Проект по созданию летающего такси называется Uber Elevate.

Тестировать летающие такси Uber начнет в Лос-Анджелесе в 2020 г., сообщил главный менеджер по продуктам компании Джефф Холден. Машины будут рассчитаны на четырех пассажиров и смогут развивать скорость до 321 км/ч.

В октябре 2016 г. Uber опубликовал документ, в котором изложено видение компании по развитию сети и инфраструктуры летательных аппаратов, которые могут помочь жителям пригородного сообщения избежать пробок, перемещаясь над автострадами и улицами. Цель проекта - сократить время поездок и транспортные расходы. Компания надеется провести эксперименты с первыми автомобилями, которые будут приземляться и взлетать вертикально, следовало из этой стратегии.

Весной 2017 г. Холден сказал Financial Times, что к 2020 г. Uber продемонстрирует летающие автомобили в Дубае и на территории аэропорта Даллас / Форт-Уэрт, а к 2023 г. они войдут в таксопарк компании.

Кто выпускает летающие автомобили или собирается это сделать

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Политика
Новости

Ткачев назвал сроки выхода на полное самообеспечение России сыром

Интерфакс
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Через пять лет Россия может выйти на полное самообеспечение сыром, сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас строится сразу несколько крупных сырных заводов: 50-60-70 т в сутки, еще в Московской области планируют создать сырный кластер, а также активно развиваются небольшие сыроварни, перечислил министр.

Полностью отказываться от импортного сыра не надо, отметил Ткачев: «Какой-то процент, эксклюзив - неплохо, пусть будет швейцарский сыр на прилавках наших магазинов». Однако в основном в России должен быть сыр российского производства, добавил он.

Еще недавно Россия зависела от импорта мяса птицы, свинины, растительного масла, напомнил министр. Сейчас же достаточно этих продуктов собственного производства. «Теперь даже и не вспоминаем о других», - отметил Ткачев.

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Политика
Новости

В МИДе назвали безумием возможный разрыв дипотношений Украины и России

Интерфакс/Ведомости
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Если в закон о реинтеграции Донбасса, который рассматривает Верховная рада, действительно будут внесены поправки о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией, это будет «очередным упражнением в политическом безумии и безответственности». Это заявил «Интерфаксу» замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможный разрыв отношений Украины и России нанесет урон интересам людей в обеих странах и осложнит урегулирование ситуации на Донбассе.

О возможном принятии на Украине закона о разрыве дипотношений с Россией ранее сообщил «Коммерсантъ». По его сведениям, такую поправку в закон о реинтеграции Донбасса внесут ко второму чтению, оно намечено на 16 ноября. Газета сообщила, что поправку внес депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник. Винник в интервью «Интерфаксу» это отрицал.

Депутаты Рады, в свою очередь, сообщили, что такой поправки в законопроекте нет и что разрыв дипломатических отношений вообще не входит в компетенцию украинского парламента.

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Бизнес
Новости

В суде назвали дату вызова Сечина на процесс по делу Улюкаева

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, вызвал главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на заседание, которое состоится 13 ноября. Это, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь суда в среду, 8 ноября.

Помимо Сечина на 13 ноября в суд вызваны первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер и еще двое свидетелей, передает «Интерфакс». Вызвать на заседание вице-премьера Аркадия Дворковича суд отказался, пояснив, что чиновника не допрашивали на предварительном следствии.

Вызвать Сечина на процесс суд постановил на заседании, которое прошло ранее в среду. С предложением направить топ-менеджеру повестку выступил гособвинитель. Направить повестку он предложил по месту работы Сечина. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев на запрос «Ведомостей» не ответил.

О том, что обвинение включило Сечина в список свидетелей по делу Улюкаева, стало известно еще в августе. Представитель «Роснефти» тогда говорил, что повестку в компании не получали. РБК Леонтьев заявил, что в случае получения повестки Сечин готов дать показания в суде. Но суду надо будет учесть плотный график топ-менеджера и подстроиться под него, предупреждал он.

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Политика
Новости

Володин предложил разрешить россиянам использовать государственный герб неофициально

Ведомости
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В Госдуму внесли законопроект о расширении возможностей использовать герб Российской Федерации. Его авторы - спикер Думы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Они предлагают разрешить гражданам использовать герб неофициально.

В поправках говорится, что предлагается допустить использование российского герба, в том числе его изображения, «гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, за исключением тех, которые уже установлены законодательством», если в таком использовании нет надругательства над гербом.

«Пределы такого использования ограничиваются только уголовно наказуемыми деяниями по статье "Надругательство над государственным гербом РФ или государственном флагом РФ"», - уточнил Крашенинников, комментируя эту инициативу. Его цитирует ТАСС. Он отметил, что сейчас фактически граждане и организации не имеют законного права неофициально использовать герб, за это может последовать административная, а также уголовная ответственность, передает «Интерфакс».

Закон разрешает размещать герб на знаках различия и форменной одежде тех, кто состоит на военной или государственной службе. Также можно включать его в геральдические знаки на эмблемах федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных государственных органов.

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Политика
Новости

Полонский заявил о намерении выдвинуться в президенты

Ведомости
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Бывший руководитель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Такое заявление, как передает «Интерфакс», он сделал после заседания Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба прокуратуры на приговор по его делу.

Бывшего девелопера приговорили к пяти годам лишения свободы. После вынесения приговора Полонского освободили от наказания за истечением срока давности. Прокуратура потребовала отменить решение суда. В среду Мосгорсуд отклонил жалобу и признал приговор законным.

В июле Пресненский суд Москвы признал Полонского виновным по делу о хищениях денег дольщиков при строительстве жилья. Ущерб пострадавших следствие оценивало в 2,6 млрд руб. Сам Полонский свою вину отрицал.

Дело против Полонского возбудили в 2012 г. В 2013 г. его заочно обвинили в мошенничестве. Сам Полонский в это время находился в Камбодже. В этой стране у него собственный остров. В 2015 г. его арестовали и передали российской стороне.

Политика
Новости

Суд отказался вызвать Дворковича на процесс по делу Улюкаева

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, не будет вызывать на заседание вице-премьера Аркадия Дворковича, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Дворкович не обладает информацией о даче взятки Улюкаеву, заявило обвинение.

Защита попросила вызвать Дворковича не первый раз. Ранее суд уже признавал это нецелесообразным.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн у «Роснефти». Эти деньги он, по версии следствия, мог требовать за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила нефтяной компании приобрести пакет «Башнефти».

После задержания президент Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития. Сейчас он находится под домашним арестом и продолжает отрицать свою вину.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал возможный разрыв отношений с Украиной

Ведомости
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Решение разорвать дипломатические отношения с Россией - это внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. О такой возможности ранее сообщил «Коммерсантъ», газета сослалась на законопроект, внесенный в Верховную раду. В Раде такие планы опровергли.

Песков напомнил, что в последние годы на Украине принимали много решений, «которые имели самое негативное последствие для урегулирования конфликта на юго-востоке страны», цитирует его РБК. Решение о разрыве дипломатических отношений дополнительно усложнит ситуацию, считает чиновник. «Это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», — уточнил он. На вопрос, кто может стать международным посредником, если дипотношения действительно будут разорваны, он отвечать отказался.

В законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях нет нормы о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией, заявил ранее замруководителя фракции «Батькивщина» в Раде Сергей Соболев. Его цитировал «Интерфакс». Депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сообщил журналистам в кулуарах парламента, что данный законопроект касается в первую очередь ситуации в Донбассе. Он также добавил, что такое решение должно быть взвешенным, поскольку разрыв отношений может отразиться на реализации минских соглашений и на судьбе украинцев, которые находятся в России и там работают.

Разрыв дипломатических отношений не входит в компетенцию ни законопроекта о реинтеграции Донбасса, ни вообще в компетенцию Рады, заявил ТАСС председатель комитета Рады по вопросам безопасности Сергей Пашинский.

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