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Медведев сравнил с финансовыми пирамидами наращивающие парк авиакомпании

Правительство будет дополнительно следить за финансовым состоянием авиакомпаний, которые резко наращивают парк самолетов. Как передает «Интерфакс», это премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании о совершенствовании регулирования пассажирских авиаперевозок. По его словам, такое увеличение авиапарка свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что она постоянно берет в лизинг новые самолеты и продает на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся машин. «Таким образом, возникает пирамида, которая в конце-концов заканчивается весьма прискорбно. Поэтому этот показатель нужно обязательно анализировать», - сказал Медведев.

Подготовить предложения по мониторингу финансово-экономического состояния авиаперевозчиков президент Владимир Путин поручил после кризиса с компанией «ВИМ-авиа». По словам Медведева, правительство подготовило в связи этим план действий. Его первый блок направлен на повышение качества контроля за авиаперевозчиками. Второй блок предусматривает защиту прав пассажиров, которые находятся в заграничных аэропортах при задержке рейсов. «Нужно сделать все, чтобы авиаперевозчики исполняли свои обязательства перед пассажирами», - сказал премьер.

Ужесточить контроль за компаниями, которые резко наращивают авиапарк, ранее предлагали эксперты ГосНИИ гражданской авиации - авторы действующей методики анализа финсостояния перевозчиков. Они предлагали обязывать авиакомпании предоставлять Росавиации ежемесячный отчет о своих производственных показателях и финансово-экономическом состоянии, если после пополнения парка кресельная емкость увеличивается более чем на 15%. Сейчас Росавиация отслеживает состояние авиакомпаний раз в квартал.

Парк «ВИМ-авиа», приостановившей из-за долгов операционную деятельность в сентябре, с начала прошлого года увеличился более чем в два раза, до 29 судов.