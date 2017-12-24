Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

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Создателей «Нуреева» не накажут за майки в поддержку Серебренникова

Выход создателей балета «Нуреев» на сцену Большого театра в майках «Свободу режиссеру» в поддержку Кирилла Серебренникова не повлияет ни на судьбу постановки, ни на их собственную, заверил министр культуры России Владимир Мединский.

«Нет, не повлияет. Даже на дальнейшую судьбу этих людей это никак не повлияет. (...) Люди творческие, свободные. Хочу - такую майку надел, хочу - сякую. У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают... Мы - свободная страна», - сказал министр в воскресенье в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Премьера балета «Нуреев» прошла в Большом театре 9 и 10 декабря. Над постановкой, кроме режиссера Серебренникова, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», работали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов. Последние вышли на поклон после финала постановки в футболках с фотографией и надписью в поддержку коллеги.

Мединский заметил, что Серебренников на посту худрука сам выбрал модель, при которой «отвечал за все», когда творческая личность совмещала руководство театром, занималась хозяйственной деятельностью. «У нас есть театры, где от этой подписи в платежке худрука за уши не оттащить. Он никогда в жизни не хочет делегировать никому никакие полномочия. Он всем руководит сам, вплоть до выбора туалетной бумаги», - отметил глава Минкультуры.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Юрий Итин, а также бывший главбух организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

В конце октября в рамках дела была задержана и отправлена под домашний арест до 26 декабря директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. Среди фигурантов дела - Екатерина Воронова, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках «Платформы», но поставлен якобы не был. Она арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре