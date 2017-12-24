Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

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Выход создателей балета «Нуреев» на сцену Большого театра в майках «Свободу режиссеру» в поддержку Кирилла Серебренникова не повлияет ни на судьбу постановки, ни на их собственную, заверил министр культуры России Владимир Мединский.
«Нет, не повлияет. Даже на дальнейшую судьбу этих людей это никак не повлияет. (...) Люди творческие, свободные. Хочу - такую майку надел, хочу - сякую. У нас же не Америка, у нас за это (...), так сказать, от профессии не отлучают... Мы - свободная страна», - сказал министр в воскресенье в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
Премьера балета «Нуреев» прошла в Большом театре 9 и 10 декабря. Над постановкой, кроме режиссера Серебренникова, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», работали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов. Последние вышли на поклон после финала постановки в футболках с фотографией и надписью в поддержку коллеги.
Мединский заметил, что Серебренников на посту худрука сам выбрал модель, при которой «отвечал за все», когда творческая личность совмещала руководство театром, занималась хозяйственной деятельностью. «У нас есть театры, где от этой подписи в платежке худрука за уши не оттащить. Он никогда в жизни не хочет делегировать никому никакие полномочия. Он всем руководит сам, вплоть до выбора туалетной бумаги», - отметил глава Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Юрий Итин, а также бывший главбух организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.
В конце октября в рамках дела была задержана и отправлена под домашний арест до 26 декабря директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. Среди фигурантов дела - Екатерина Воронова, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках «Платформы», но поставлен якобы не был. Она арестована заочно и объявлена в международный розыск.
Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре
Михаил Логвинов / Большой театр
В субботу в Большом театре состоялась премьера балета Кирилла Серебренникова «Нуреев». Представление длилось 2,5 ч. Зрители более 15 минут аплодировали артистам и кричали «браво», передает ТАСС
1/13
Валерий Шарифулин / ТАСС
Премьеру посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал постановку мировым событием и сказал, что ничего провокационного в ней не увидел
2/13
Михаил Логвинов / Большой театр
Над балетом о выдающемся танцовщике ХХ в. Рудольфе Нурееве работали композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебренников, который с 23 августа находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества
3/13
Некоторые артисты вышли на поклон в вечер премьеры в майках с фотографией Кирилла Серебренникова Фото: Василий Конов
4/13
Михаил Логвинов / Большой театр
Премьера «Нуреева» должна была состояться 11 июля, но за три дня до этого театр объявил о ее отмене
5/13
Михаил Логвинов / Большой театр
Таких отмен в последние десятилетия не было еще ни разу. В театре заявили, что спектакль оказался к показу на публике не готов
6/13
Валерий Шарифулин / ТАСС
Министр культуры Владимир Мединский на предпремьерном показе балета
7/13
Михаил Логвинов / Большой театр
Второй премьерный показ состоится в воскресенье. Билеты на спектакли были раскуплены задолго до этих дат
8/13
Михаил Логвинов / Большой театр
В кассе продавали не более двух билетов в одни руки и только по паспорту. Предварительная продажа была ограничена 500 билетами на каждый спектакль
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин на премьере
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Парламентская партия «Справедливая Россия» на предвыборном съезде 25 декабря не станет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержит кандидатуру действующего президента - Владимира Путина на пост президента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии.
"Партия "Справедливая Россия" на своем съезде 25 декабря поддержит Владимира Путина как кандидата в президенты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, съезд поручит пяти партийцам войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты. Как парламентская партия «Справедливая Россия» имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты без сбора подписей. По словам собеседника агентства, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от партии.
О поддержке кандидатуры Путина уже заявили Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». Всего выдвижение Путина на новый срок поддержат представители шести партий, сообщил «Дождь» в четверг. Помимо «Единой России» и «Справедливой России» это «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров».
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Оппозиционер Илья Яшин назвал успешной сегодняшнюю акцию в Лермонтовском сквере Москвы: по его оценке, выполнена главная задача - «добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета».
Яшин счел правильным отказ от «сомнительного компромисса с мэрией» и митинга на проспекте Сахарова. «Мы не поддались давлению и стояли на своем. Итогом стало проведение независимого собрания граждан, организованного муниципальными депутатами. Это важнейший шаг к восстановлению законных прав местного самоуправления», - написал оппозиционер. Свой заслугой как организатора он назвал мирный характер акции. «Полиция, несмотря на прямые угрозы разогнать акцию, в итоге воздержалась от арестов и в последний момент разблокировала площадь», - написал он.
Выступление председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина в Лермонтовском сквере Москвы сегодня длилось примерно полчаса. Число собравшихся в сквере в формате «собрания граждан» оценили в несколько сотен человек. На Яшина собран материал об административном правонарушении, объявило московское управление МВД.
Как прошла акция в Лермонтовском сквере
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сегодня выступил перед собравшимися на организованную им акцию в Лермонтовском сквере Москвы
1/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
В ходе выступления Яшин заклеймил несменяемость власти и коррупцию, назвав президента Владимира Путина «главным политическим коррупционером в нашей стране». Он раскритиковал систему власти на всех уровнях, в том числе на муниципальном, призвав менять ее снизу
2/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Он обратился и к полицейским: «Уважаемые сотрудники полиции, помните, что мы добиваемся защиты не только своих прав, но и ваших. Хотим, чтобы вы не были унижаемой частью общества и могли гордиться своей профессией»
3/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Всего в акции, по оценке «Ведомостей», участвовали порядка 500 человек, пресс-служба МВД сообщила о 300 участниках
4/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Член СПЧ Николай Сванидзе
5/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Попыток задержания во время акции не было
6/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Людей с символикой почти не было, но у некоторых были значки «За Навального» и «День свободных выборов»
7/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Акция «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере должна была стать первым массовым митингом после относительного успеха опозиции на сентябрьских муниципальных выборах в Москве, но широкой мобилизации не получилось. На фото: снеговики в Лермонтовском сквере
8/9
Алина Дидковская / Ведомости
В пятницу, 22 декабря, депутаты во главе с Яшиным предложили перенести «День свободных выборов» на проспект Сахарова, но в этом им было отказано. В воскресенье утром Яшин объявил, что вместо «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере пройдет собрание граждан
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Сегодня, 24 декабря, в возрасте 82 лет скончался выдающийся советский и российский лингвист, компаративист, исследователь берестяных грамот Андрей Зализняк. Об этом сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. «Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене», - написал ученый.
Академик Российской академии наук по отделению литературы и языка (1997) Андрей Зализняк известен фундаментальными научными работами по морфологии русского языка и новгородским берестяным грамотам, в том числе по скрытым текстам «Новгородского кодекса». Популяризатор науки. Его перу принадлежит лингвистический анализ «Слова о полку Игореве», в котором ученый доказывает невозможность фальсификации текста в первой половине XIX в. Последовательный критик «Новой хронологии» Анатолия Фоменко. Аргументированно доказал поддельность «Велесовой книги».
«Благодаря Андрею Зализняку у нас есть Россия – и, в частности, Новгородская республика, те самые традиции народовластия, которые доказывают нам, что мы «можем повторить», - написал сегодня оппозиционер Дмитрий Гудков.
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Центризбирком в воскресенье продлил работу в связи с большим потоком кандидатов в президенты России с документами на выдвижение, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение председателя ЦИК Эллы Памфиловой. На сайте ЦИК указано, что часы приема документов в рабочие дни – с 9 до 18 часов, в выходные - с 10 до 15 часов.
Документы для регистрации кандидатом в президенты хотел подать сегодня, но пока не подал в ЦИК оппозиционер Алексей Навальный. Сегодня в 20 городах России прошли собрания его инициативных групп, которые являются обязательным условием для кандидатов–самовыдвиженцев. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш объяснила задержку низкой температурой в шатре, где происходило собрание Навального в Москве: «Принтеры в итоге перестали работать - слишком низкая температура». «Представители ЦИК подтвердили, что примут сегодня у нас документы, и продлили работу комиссии», - написал сам Навальный.
Документы в ЦИК сегодня сдали основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидаты от «Российского общенародного союза» и «Женского диалога». Памфилова неоднократно говорила, что Навальный ложно трактует Конституцию и не сможет баллотироваться в президенты раньше 2028 г. из-за судимости по тяжкой статье.
Как Алексея Навального выдвигали в президенты
Максим Стулов / Ведомости
24 декабря инициативные группы в нескольких российских городах выдвинули политика Алексея Навального в президенты. Собрание инициативных групп – обязательное условие для кандидатов–самовыдвиженцев
1/14
Максим Стулов / Ведомости
Первым городом, поддержавшим выдвижение Навального, стал Владивосток. Пресс-секретарь штаба Навального в этом городе Руслан Шаведдинов заявил, что эта инициативная группа завершила процедуру выдвижения в 8 утра по московскому времени. Через несколько часов заседание инициативной группы завершилось с аналогичным результатом в Омске. В Москве инициативная группа собиралась в Серебряном Бору с 7 утра
2/14
Максим Стулов / Ведомости
На территории пляжа № 3 был разбит шатер, у входа в который волонтеры штаба Навального подробно инструктировали людей, которые записались участниками инициативной группы
3/14
Елена Мухаметшина / Ведомости
Очередь начиналась еще на улице
4/14
Максим Стулов / Ведомости
Для участников инициативной группы был организован кофе-брейк с пирожками, блинами и шаурмой
5/14
Максим Стулов / Ведомости
Собрание началось с полуторачасовым опозданием из-за задержки с регистрацией большого количества участников
6/14
Максим Стулов / Ведомости
Всего процедуру нотариального заверения прошли 753 человека
7/14
Максим Стулов / Ведомости
Юлия Навальная во время голосования
8/14
Максим Стулов / Ведомости
В итоге за выдвижение Навального проголосовали 742 участника инициативной группы
9/14
Максим Стулов / Ведомости
Выступая перед собравшимися, Навальный заявил, что идет на выборы ради победы. «Мы идем, чтобы выиграть. Мы идем для того, чтобы изменить власть, чтобы росло качество жизни людей. Мы будем бороться за победу и победим, потому что за нас честные и смелые люди и потому что на нашей стороне правда», - сказал Навальный
10/14
Максим Стулов / Ведомости
Обращаясь к Владимиру Путину, политик заявил: «Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы. На этих выборах мы бросаем вам вызов и намерены выиграть»
11/14
Максим Стулов / Ведомости
Он добавил, что его сторонники устроят забастовку, если Центризбирком не зарегистрирует его на выборах. «Только попробуйте не пустить нас на выборы – мы устроим забастовку», - заявил политик
12/14
Максим Стулов / Ведомости
«Вчера Путин заявил, что в России унизительно высокий уровень бедности. Хочется спросить: к кому вы обращаетесь? Разве это не вы забрали нефть и газ у этих людей и сделали этих людей из бедных нищими?» - сказал Навальный во время выступления
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Максим Стулов / Ведомости
В течение воскресенья Навальный планирует подать в ЦИК документы для участия в выборах президента в 2018 г.
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После акции в защиту честных выборов, которая прошла в Лермонтовском сквере в Москве, в отношении ее организаторов собрали материал об административном правонарушении. Об этом сообщили в московском управлении МВД.
Мероприятие организовал председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он планировал провести праздник «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции изменил формат на собрание граждан.
Перед началом акции к дому, где живет Яшин, прибыла полиция. Депутата остановили возле подъезда и потребовали отказаться от проведения акции, но задерживать не стали. В МВД напомнили, что мероприятие признано судом незаконным. После выступления Яшина в Лермонтовском сквере его сторонники проводили его до подъезда.
Полиция насчитала на акции 300 человек, «из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры». По оценкам корреспондента «Ведомостей», в Лермонтовском сквере собралось около 500 человек.
Как прошла акция в Лермонтовском сквере
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сегодня выступил перед собравшимися на организованную им акцию в Лермонтовском сквере Москвы
1/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
В ходе выступления Яшин заклеймил несменяемость власти и коррупцию, назвав президента Владимира Путина «главным политическим коррупционером в нашей стране». Он раскритиковал систему власти на всех уровнях, в том числе на муниципальном, призвав менять ее снизу
2/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Он обратился и к полицейским: «Уважаемые сотрудники полиции, помните, что мы добиваемся защиты не только своих прав, но и ваших. Хотим, чтобы вы не были унижаемой частью общества и могли гордиться своей профессией»
3/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Всего в акции, по оценке «Ведомостей», участвовали порядка 500 человек, пресс-служба МВД сообщила о 300 участниках
4/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Член СПЧ Николай Сванидзе
5/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Попыток задержания во время акции не было
6/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Людей с символикой почти не было, но у некоторых были значки «За Навального» и «День свободных выборов»
7/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Акция «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере должна была стать первым массовым митингом после относительного успеха опозиции на сентябрьских муниципальных выборах в Москве, но широкой мобилизации не получилось. На фото: снеговики в Лермонтовском сквере
8/9
Алина Дидковская / Ведомости
В пятницу, 22 декабря, депутаты во главе с Яшиным предложили перенести «День свободных выборов» на проспект Сахарова, но в этом им было отказано. В воскресенье утром Яшин объявил, что вместо «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере пройдет собрание граждан
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы, это была стандартная проверка документов, сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.
«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересечь границу Швейцарии», - сказал Неволя в эфире канала «112 Украина».
Он подчеркнул, что ситуация не связана с наличием какой-либо информации о Яценюке в базах данных Интерпола.
В субботу вечером пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо заявила, что на паспортном контроле в Женеве задержали экс-премьера Украины, якобы по запросу России. «Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, задержали на паспортном контроле по запросу России – за всем уже известные абсурдные обвинения в участии в боевых действиях в Чечне», - написала Лаппо в Faceboоk. Через десять минут политика отпустили, добавила она, предупредив, что аналогичная процедура возможна, когда Яценюк полетит обратно.
В МВД Украины заявили, что никаких препятствий со стороны Интерпола для перемещения Яценюка по всему миру не существует.
В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям: участие в вооруженной группе, покушение на преступление и умышленное убийство. По версии следствия, Яценюк участвовал в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 гг. Экс-премьер обвинения отрицает.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebооk. «Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — цитирует Володина «РИА Новости».
В ночь на субботу аккаунты Кадырова в Instagram и Facebооk оказались недоступны. При попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка неверна или аккаунт удален. Власти Чечни заявили о кибератаке на Instagram Кадырова, за которой стоят США. Глава Чечни решил, что не будет восстанавливать доступ к страницам, так как сам давно хотел удалиться из этих сетей.
Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в «список Магнитского». Он добавил, что «правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».
Ранее США включили Кадырова в санкционный «список Магнитского», в который вносятся те, кто, по мнению Вашингтона, причастен к нарушению прав человека в России. По мнению Кадырова, США не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.
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Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин приехал к Лемонтовскому скверу близ метро «Красные Ворота» в Москве, где люди собрались на организованную им акцию, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места событий. На месте присутствуют порядка 350 человек.
Перед этим Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция. «У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter. Позже соратник Яшина Дмитрий Таралов сообщил, что полиция остановила депутата возле дома, ему зачитывают представление прокуратуры и запрещают проводить встречу в сквере.
В 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве должно было начаться собрание Яшина с гражданами. Сначала депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан. Зампред совета депутатов Петр Царьков ранее сообщил, что полиция не намерена препятствовать проведению собрания, запрещено только использование политической символики.
Сквер по-прежнему открыт для граждан. Как передает корреспондент «Ведомостей», с плакатами и политической символикой никого нет. Полиция просит собравшихся не мешать проходить другим гражданам, потому что «акция не согласована с органами исполнительной власти».
К Илье Яшину пришла полиция
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
24 декабря в 14:32 председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция
1/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
«У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter
2/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
На 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве было запланировано собрание Яшина с гражданами. Депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан
3/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Полиция сначала зашла в одну из квартир, но потом оказалось, что политик там не живет
4/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Не найдя квартиру, где живет Яшин, полиция осталась ждать его у подъезда
5/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
После того как Яшин вышел из своего дома на улицу, к нему подошла сотрудница полиции и зачитала ему предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона
6/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
После этого политик продолжил путь к Лермонтовскому скверу, сообщает «Дождь»
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Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул ее главу Максима Сурайкина кандидатом в президенты России на выборах 2018 г., сообщила сегодня пресс-служба партии. «Шестой съезд партии "Коммунисты России" выдвинул товарища Максима (Сурайкина) кандидатом в президенты страны»,- говорится в сообщении.
Согласно программным тезисам кандидата, «России необходим сталинский президент-коммунист», который реализует принятую партией программу «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». В самой программе прописана минимальная зарплата в 70 000 руб., пенсия в 40 000 руб. с ежегодной индексацией, «оборонительный союз антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора» и «восстановление Союзного государства с социалистической и советской перспективой».
Сторонники Сурайкина уже принесли материалы об участии в выборах в Центризбирком. Сегодня заявление подал самовыдвиженец - недавно осужденный за мошенничество основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский.
Выборы президента состоятся 18 марта 2018 г. Для регистрации кандидату от непарламентской партии необходимо собрать 100 000 подписей не менее чем в 43 регионах России.
Кто намерен идти в президенты
Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин, президент России
1/10
Комсомольская правда / PhotoXPress
Павел Грудинин, директор подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина»
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко»
3/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР
4/10
Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального
Алексей Навальный, политик
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Ксения Собчак, телеведущая
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, лидер «Партии Роста»
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Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция. «У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter. Позже соратник Яшина Дмитрий Таралов сообщил, что полиция остановила депутата возле дома, ему зачитывают представление прокуратуры и запрещают проводить встречу в сквере.
В 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве должно было начаться собрание Яшина с гражданами. Депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан.
Зампред совета депутатов Петр Царьков ранее сообщил, что полиция не намерена препятствовать проведению собрания, запрещено только использование политической символики.
Сквер открыт для граждан. Как передает корреспондент «Ведомостей», с плакатами и политической символикой никого нет. Полиция просит собравшихся не мешать проходить другим гражданам, потому что «акция не согласована с органами исполнительной власти».
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
24 декабря в 14:32 председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция
1/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
«У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter
2/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
На 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве было запланировано собрание Яшина с гражданами. Депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан
3/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Полиция сначала зашла в одну из квартир, но потом оказалось, что политик там не живет
4/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Не найдя квартиру, где живет Яшин, полиция осталась ждать его у подъезда
5/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
После того как Яшин вышел из своего дома на улицу, к нему подошла сотрудница полиции и зачитала ему предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения закона
6/7
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
После этого политик продолжил путь к Лермонтовскому скверу, сообщает «Дождь»