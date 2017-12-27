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Состояние богатейших людей мира за год увеличилось на $1 трлн

Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира в 2017 г. увеличилось на $1 трлн, сообщает агентство Bloomberg. В 2016 г. этот показатель был в четыре раза меньше - тогда участники рейтинга Bloomberg в совокупности стали богаче на $237 млрд.

По состоянию на 26 декабря 500 миллиардеров из Bloomberg Billionaires Index контролировали активы стоимостью $5,3 трлн против $4,4 трлн на 27 декабря 2016 г., пишет агентство. Bloomberg Billionaires Index, который ежедневно отслеживает состояние 500 богатейших людей мира, за год вырос на 23%, в то время как фондовые индексы MSCI World и Standard & Poor’s 500 прибавили почти по 20%.

Совокупное состояние 27 богатейших людей России, по подсчетам агентства, выросло на $29 млрд.

Лучшим 2017 г. стал для 57 миллиардеров из IT-отрасли. По оценке Bloomberg, они стали богаче на $262 млрд. По оценкам агентства, состояние самого богатого человека в мире - основателя интернет-ритейлера Amazon Джеффа Безоса - увеличилось в этом году на $34,2 млрд, на конец ноября его состояние оценивалось в $99,6 млрд. На втором месте - сооснователь Microsoft Билл Гейтс, который пожертвовал значительную часть средств на благотворительность. Его состояние Bloomberg оценивал в $91,3 млрд.

Впервые число азиатских миллиардеров в мире превысило число американских, пишет Bloomberg со ссылкой на данные UBS Group AG и PwC. В то же время наибольший вес в индексе Bloomberg по-прежнему имеют американские миллиардеры: 159 человек, контролирующие в совокупности $2 трлн, в этом году тали богаче на $315 млрд, подсчитало агентство.

Bloomberg выделяет китайских миллиардеров. По данным агентства, 38 бизнесменов из Китая стали богаче на $177 млрд. В частности, основатель China Evergrande Group Хуэй Ка Янь прибавил $25,9 млрд (+350%), став вторым после Безоса в рейтинге по уровню роста доходов. Соучредитель телекоммуникационной компании и мессенджера Tencent Ма Хуатэн заработал $41 млрд, став вторым в списке богатейших людей Азии.