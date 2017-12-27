ФАС проверит жалобы на рост цен авиабилетов в города проведения ЧМ-2018

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Навальный объявил акцию протеста 28 января

Оппозиционер Алексей Навальный, инициативную группу которого для выдвижения в президенты не зарегистрировал Центризбирком, позвал россиян на общероссийскую акцию «Забастовка избирателей» 28 января. Об этом он сегодня заявил на своем сайте.

«Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка. Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали. Любая фокус-группа криком кричит: ну уж лучше Путин, чем эти. Задача «победы» решена, и до 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки», - считает Навальный.

По мнению оппозиционера, поскольку вменяемого смысла в голосовании на выборах 18 марта нет, единственный вариант - забастовка избирателей. Она должна выражаться в бойкоте выборов и всестороннем наблюдении за выборами, чтобы не допустить завышения явки. «28 января мы проводим общероссийскую акцию в поддержку забастовки избирателей. Мы не хотим ждать еще шесть лет. Мы хотим конкурентных выборов прямо сейчас. Предварительные заявки на проведение шествий и митингов 28 января мы подаем прямо сейчас. За месяц. Чтобы ни один чинуша нам не сказал потом «ой, площадь занята конкурсом танца живота»», - написал Навальный.

«Дело не во мне - совсем не в том, что конкретно меня не пустили на выборы. Дело именно в вас. Возьмите свой возраст и прибавьте к нему шесть лет. Вот столько вам будет, когда у вас появится следующая теоретическая возможность проголосовать на выборах президента», - напомнил Навальный.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне призвал изучить призывы Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству.

Он сказал, что в Кремле знакомы с мнениями аналитиков, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке. «Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения. И, безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство о выборах, никак не может повлиять на легитимность выборов», – заявил Песков.