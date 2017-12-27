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Михельсон передал часть доли в «Сибуре» в доверительное управление Газпромбанку

Мажоритарный владелец нефтехимического холдинга «Сибур» бизнесмен Леонид Михельсон перестал распоряжаться 14,4% из своего пакета в 48,5% акций нефтехимического холдинга, сообщила компания. Из сообщений следует, что бизнесмен передал эти акции в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк - управление активами».

«Газпромбанк - управление активами» получил право косвенного распоряжения, заключив договоры доверительного управления с тремя компаниями - акционерами «СИБУРа»: ООО «Сигма», ООО «Гамма» и ООО «Прайм» которые владеют 5, 6 и 3,4% акций «Сибура» соответственно. Непосредственным владельцем компаний стал закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк - среднесрочный»

Весной этого года Михельсон увеличил бенефициарную долю в «Сибуре» до 48,5%, а доля члена совета директоров «Сибура» Кирилла Шамалова сократилась до 3,9%. До того у Шамалова было 20,92% акций «Сибура», у Михельсона - примерно 43%.

В начале года акционеры «Сибура» и китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) после получения всех разрешений регулирующих органов закрыли сделку по продаже фонду 10% акций «Сибура». До того Sinopec получил разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям на покупку до 20% акций нефтехимического холдинга.