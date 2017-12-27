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«Система» получила дивиденды от МТС после снятия ограничений по иску «Роснефти»

ПАО «МТС» сообщило, что выплатило дивиденды на принадлежащий АФК «Система» 31,76%-ный пакет акций, с которого накануне было снято обеспечение по иску «Роснефти». Общая сумма дивидендных выплат за 2016 г. и первое полугодие 2017 г. составила 16,5 млрд руб.

Во вторник Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и правительства Башкирии с АФК «Система» и ее «дочкой» «Система-инвест». В соглашении «Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки – 100 млрд руб. Тем самым «Система» признает факт, что убытки имели место. ￼

«Роснефть» и «Система» отказались от всех имущественных требований в связи с уже поданными исками, кроме того, каждая сторона согласилась оплатить услуги своих адвокатов. «Башнефть» и «Роснефть» подали к «Системе» два иска, по первому отсудили 136 млрд руб. компенсации убытков от реорганизации «Башнефти» в 2013–2014 гг., по второму – требовали компенсации 131 млрд руб. за неправомерно выплаченные дивиденды, и такую же претензию, тоже на 131 млрд руб., предъявило правительство Башкирии (у него 25% «Башнефти» с лета 2015 г.).

По соглашению «дочка» «Системы» должна до конца текущей недели отдать 20 млрд руб. «Башнефти». Компания будет использовать свои деньги (на счетах «Системы» 68,9 млрд руб.) и полученные после размораживания активов дивиденды. До конца I квартала 2018 г. «Система» в два транша перечислит еще 80 млрд руб. Первые 40 млрд руб. ей поможет привлечь РФПИ, второй транш будет обеспечен кредитом Сбербанка.