Южно-Эргинский участок может достаться «Роснефти» без конкурса
«Роснефть» может получить лицензию на пользование Южно-Эргинским участком в Ханты-Мансийском автономном округе, который примыкает к Эргинскому месторождению (недропользователь - «Роснефть»), по заявительному принципу, без конкурса, подтвердил представитель Минприроды. «Да, мы согласилась выдать "Роснефти" лицензию на Южно-Эргинский участок недр в полном соответствии с российским законодательством», - сказал ТАСС представитель Минприроды. По его словам, лицензия будет подготовлена в I квартале 2018 г.
В ноябре главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поставил перед генеральными директорами дочерних обществ задачу увеличить к 2022 г. добычу жидких углеводородов до уровня 250 млн т при сохранении операционной эффективности. Основными драйверами роста добычи нефти в ближайшие годы будут запуск крупных проектов, а также «снижение темпов падения базовой добычи на зрелых активах».
По данным «Роснефти», за последние два года «Роснефть» получила 59 лицензионных участков с общими запасами 243,7 млн т нефтяного эквивалента и ресурсами 2,1 млрд т нефтяного эквивалента. Крупнейшие из них – Эргинский, Назымский, Ай-Яунский, а также перспективные участки на Таймыре и в Якутии, «которые позволят создать новые крупные центры нефтегазодобычи».