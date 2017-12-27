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Бизнес
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Россия и Exxon завершили разбирательство по «Сахалину-1»

Ведомости
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Судебное разбирательство между Россией и американской ExxonMobil о взыскании средств по проекту «Сахалин-1» завершено.

В системе «СПАРК-Маркетинг» опубликован контракт Минфина с адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» от 21 декабря о представлении юридической фирмой интересов РФ в процессе, инициированном Exxon Neftegas Limited в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма. По сути, контракт подписан уже по факту оказания услуг, так как срок их предоставления, согласно документу, с 1 октября по 21 декабря.

Официальных заявлений стороны в последние дни не делали. Однако источник, знакомый с ходом процесса, подтвердил «Интерфаксу», что разбирательство действительно закончено.

И Минфин, и Exxon от комментариев воздержались. Услуги адвокатского бюро обошлись Минфину в 16,2 млн руб.

ExxonMobil подала в суд на Россию в апреле 2015 г. Ее «дочка» ExxonNeftagas - оператор проекта «Сахалин-1» - с 2008 г. пытается перейти со ставки налога на прибыль в 35%, установленной в соглашении о разделе продукции проекта «Сахалин-1», на ставку в 24%, а с 2009 г. - на ставку в 20%, установленную Налоговым кодексом. Однако СРП-проект имеет статус закона, и любые поправки могут быть внесены только судом. На этом основании российские чиновники последовательно отказывали Exxon в снижении ставки налога. С тех пор американская компания ежегодно выплачивает сначала 20% налога на прибыль, а после проведения камеральных налоговых проверок доплачивает оставшиеся 15% под протестом.

По оценке ExxonMobil, к марту 2017 г. общая сумма оспариваемых налогов выросла до $637 млн. ExxonMobil предложила списать порядка половины суммы, а оставшиеся средства зачесть в счет будущих платежей компании по налогу на прибыль. Компромисс достигнут не был, и Exxon обратилась в суд.

12 сентября министр финансов Антон Силуанов подписал от имени России мировое соглашение с «дочкой» ExxonMobil – Exxon Neftegas Limited по спору о налогах для проекта «Сахалин-1». Перед этим премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин может заключить мировое соглашение с Exxon по иску на $637 млн. Условия мировой конфиденциальны.

Бизнес
Новости

«Ренова» продала долю в одном из крупнейших производителей золота в России

Ведомости
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Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга продала свой пакет акций в компании Petropavlovsk. Об этом «Интерфаксу» рассказал член правления «Реновы» Андрей Шторх. Детали сделки он не раскрыл.

Кроме того, стало известно, что 22,42% Petropavlovsk получила кипрская компания Fincraft Holdings Ltd. Ее бенефициары не раскрываются. Компанией владеет казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, следует из данных кипрского реестра.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области. Компания входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России. В октябре Petropavlovsk предупредил инвесторов, что не гарантирует исполнение финансовых обязательств. У компании тяжелое финансовое положение: на конец II квартала общий долг Petropavlovsk составлял $602,8 млн. Для поддержания операционной и финансовой деятельности Petropavlovsk необходим постоянный доступ к деньгам, но возможность их получить сомнительна, говорится в проспекте компании к размещению дебютных долларовых евробондов.

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Технологии
Новости

Верховный суд принял иск Telegram к ФСБ

Ведомости
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Верховный суд России зарегистрировал иск Telegram, в котором компания просит признать недействующим приказ ФСБ. Речь идет о документе, утверждающем процедуру предоставления данных в ФСБ организаторами распространения информации в интернете.

Иск зарегистрирован 26 декабря. Заявителем является Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Ответчиком является ФСБ России. Представлять Telegram в Верховном суде будет адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев.

Ранее пресс-служба ФСБ в установленный законом срок (7 дней) не ответила на запрос «Ведомостей» по поводу иска Telegram, поданного в Верховный суд.

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Бизнес
Новости

Южно-Эргинский участок может достаться «Роснефти» без конкурса

ТАСС/Ведомости
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«Роснефть» может получить лицензию на пользование Южно-Эргинским участком в Ханты-Мансийском автономном округе, который примыкает к Эргинскому месторождению (недропользователь - «Роснефть»), по заявительному принципу, без конкурса, подтвердил представитель Минприроды. «Да, мы согласилась выдать "Роснефти" лицензию на Южно-Эргинский участок недр в полном соответствии с российским законодательством», - сказал ТАСС представитель Минприроды. По его словам, лицензия будет подготовлена в I квартале 2018 г.

В ноябре главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поставил перед генеральными директорами дочерних обществ задачу увеличить к 2022 г. добычу жидких углеводородов до уровня 250 млн т при сохранении операционной эффективности. Основными драйверами роста добычи нефти в ближайшие годы будут запуск крупных проектов, а также «снижение темпов падения базовой добычи на зрелых активах».

По данным «Роснефти», за последние два года «Роснефть» получила 59 лицензионных участков с общими запасами 243,7 млн т нефтяного эквивалента и ресурсами 2,1 млрд т нефтяного эквивалента. Крупнейшие из них – Эргинский, Назымский, Ай-Яунский, а также перспективные участки на Таймыре и в Якутии, «которые позволят создать новые крупные центры нефтегазодобычи».

Политика
Новости

Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве «Роскосмоса»

Ведомости
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Есть системные ошибки в управлении в руководстве госкорпорации «Роскосмос». Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Большие надежды мы связывали с тем, что выходим на безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году 20 пусков успешных, один аварийный», - сказал Рогозин. По его словам, космодром сработал идеально, ракета-носитель - прекрасно, также был исправный разгонный блок и рабочая нагрузка. «Но все вместе оказалось - один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился. Почему не получился? Для того чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно за всю эту систему», - отметил Рогозин. Он добавил, что не был назначен ответственный человек, который бы отвечал за сведение блока и ракеты-носителя.

Кроме того, Рогозин озвучил причину аварии «Союза». По его словам, блок ракеты-носителя «Союз-2.1б» действительно был настроен на старт с космодрома Байконур, а не с Восточного.

28 ноября второй запуск с нового российского космодрома Восточный прошел неудачно. Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно, однако разгонный блок «Фрегат» не вышел на орбиту. Комиссия «Роскосмоса», изучавшая причины нештатного пуска ракеты-носителя, пришла к выводу, что причиной аварии стало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

Какие ракеты падали

Технологии
Новости

Рогозин назвал причиной аварии «Союза» перепутанные космодромы

ТАСС/Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня подтвердил, что потерпевший аварию 28 ноября разгонный блок ракеты-носителя «Союз-2.1б» действительно был настроен на старт с космодрома Байконур, а не Восточный. «Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут», - заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Рогозин подчеркнул, что и космодром, и сама ракета «сработали идеально», а разгонный блок и полезная нагрузка были исправны. «Но всё вместе оказалось, что один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился», - отметил вице-премьер.

Рогозин рассказал, что авария стала следствием системных ошибок и отсутствия системного подхода. В частности, не был назначен даже головной ответственный за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя. Рогозин заявил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на «софт, который делали 20 лет назад». «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это дело отвечают?» - отметил он.

28 ноября неудачей завершился второй запуск с нового российского космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно, однако разгонный блок «Фрегат» не вышел на орбиту и, согласно расчетам, упал в Атлантический океан. В итоге были потеряны дорогостоящий (застрахован на 2,6 млрд руб.) спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. Информированные источники по горячим следам заявили, что «Фрегат» после отделения сориентировался против направления полета и выдал импульс не на разгон, а на торможение, что теоретически соответствовало версии «перепутанных» космодромов («Восточный» отстоит на 65 градусов долготы от Байконура на восток - по направлению запуска).

Для расследования причин аварии была создана аварийная комиссия Роскосмоса. Параллельно по поручению Рогозина была создана спецкомиссия, для проверки всей системы контроля качества при изготовлении ракетно-космической техники.

Комиссия Роскосмоса назвала причиной аварии «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя» из-за скрытой проблемы в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями. «Пуск прошел бы штатно, например, летом либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей ракеты-носителя лежали в стороне от выбранных», - говорилось в заключении.

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Экономика
Новости

С начала года инфляция в России достигла 2,5%

Ведомости
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Недельная инфляция в России с 19 по 25 декабря увеличилась на 0,1%, говорится в материалах Росстата.

Потребительские цены увеличиваются на 0,1% пятую неделю подряд. С начала декабря инфляция набрала 0,4%, с начала года достигла показателя в 2,5%.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,1%, свинина, говядина, пшено и маргарин – на 0,2-0,4%. Гречневая крупа подешевела на 0,9%, сахарный песок – на 0,5%, куры, мука и подсолнечное – на 0,1-0,3%. Рост цен на овощи и фрукты оценивается в 2,3%, помидоры и огурцы подорожали в среднем на 7,7%. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,6%.

ЦБ ожидает к концу 2017 г. инфляцию на уровне 2,4-2,6%. Такой прогноз содержался в декабрьском докладе о денежно-кредитной политике.

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Технологии
Новости

В РКК «Энергия» рассказали о потере связи с ангольским спутником‍

Ведомости
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РКК «Энергия» подтвердила факт отсутствия связи с ангольским спутником AngoSat-1. Об этом говорится в сообщении компании.

В заданное время спутник был выведен на расчетную орбиту и вышел на связь, однако через какое-то время с AngoSat-1 перестала поступать телеметрическая информация, уточнили в РКК «Энергия».

Во вторник, 26 декабря, ракету «Зенит» вместе со спутником запустили с космодрома Байконур. AngoSat-1 является первым национальным спутником связи Анголы.

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Экономика
Новости

Путин призвал российские регионы снижать долговую нагрузку

Ведомости
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Президент России Владимир Путин призвал региональные власти снижать долговую нагрузку, а также улучшать ситуацию с бюджетами в регионах, передает «Интерфакс».

По его словам, регионы являются участниками программы реструктуризации бюджетных кредитов, они должны сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов. «Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов регионов. Не нужно набирать новые долги, сбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», - заявил глава государства на заседании Госсовета по вопросам инвестполитики в регионах.

Путин поручил соответствующим ведомствам регулярно отчитываться о проведении работ по оздоровлению финансов в российских регионах.

Путин посетовал, что отдельные регионы «не спешат перекредитоваться». По его словам, имея возможность уйти на низкий процент, получить госфинансирование, эти регионы «сидят» в частных банках под большую процентную ставку. «Кому даете заработать-то? Пожалуйста, повнимательнее и как можно быстрее эту ситуацию решите», - сказал глава государства.

Президент заявил о необходимости выполнения в полном объеме обязательств, взятых в рамках программы реструктуризации бюджетных кредитов. Как он отметил, финансовая устойчивость регионов является одним из факторов их инвестпривлекательности.

Ранее правительство утвердило параметры реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом на текущий год. Речь идет о кредитах, срок погашения которых наступает в 2018-2019 гг. и 2021-2022 гг.

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Бизнес
Новости

«Система» получила дивиденды от МТС после снятия ограничений по иску «Роснефти»

Ведомости/Интерфакс
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ПАО «МТС» сообщило, что выплатило дивиденды на принадлежащий АФК «Система» 31,76%-ный пакет акций, с которого накануне было снято обеспечение по иску «Роснефти». Общая сумма дивидендных выплат за 2016 г. и первое полугодие 2017 г. составила 16,5 млрд руб.

Во вторник Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и правительства Башкирии с АФК «Система» и ее «дочкой» «Система-инвест». В соглашении «Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки – 100 млрд руб. Тем самым «Система» признает факт, что убытки имели место. ￼

«Роснефть» и «Система» отказались от всех имущественных требований в связи с уже поданными исками, кроме того, каждая сторона согласилась оплатить услуги своих адвокатов. «Башнефть» и «Роснефть» подали к «Системе» два иска, по первому отсудили 136 млрд руб. компенсации убытков от реорганизации «Башнефти» в 2013–2014 гг., по второму – требовали компенсации 131 млрд руб. за неправомерно выплаченные дивиденды, и такую же претензию, тоже на 131 млрд руб., предъявило правительство Башкирии (у него 25% «Башнефти» с лета 2015 г.).

По соглашению «дочка» «Системы» должна до конца текущей недели отдать 20 млрд руб. «Башнефти». Компания будет использовать свои деньги (на счетах «Системы» 68,9 млрд руб.) и полученные после размораживания активов дивиденды. До конца I квартала 2018 г. «Система» в два транша перечислит еще 80 млрд руб. Первые 40 млрд руб. ей поможет привлечь РФПИ, второй транш будет обеспечен кредитом Сбербанка.

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Политика
Новости

Навальный объявил акцию протеста 28 января

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный, инициативную группу которого для выдвижения в президенты не зарегистрировал Центризбирком, позвал россиян на общероссийскую акцию «Забастовка избирателей» 28 января. Об этом он сегодня заявил на своем сайте.

«Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка. Свои 70% они уже получили — это им ясно из элементарного анализа линейки кандидатов, которых они сами отобрали. Любая фокус-группа криком кричит: ну уж лучше Путин, чем эти. Задача «победы» решена, и до 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки», - считает Навальный.

По мнению оппозиционера, поскольку вменяемого смысла в голосовании на выборах 18 марта нет, единственный вариант - забастовка избирателей. Она должна выражаться в бойкоте выборов и всестороннем наблюдении за выборами, чтобы не допустить завышения явки. «28 января мы проводим общероссийскую акцию в поддержку забастовки избирателей. Мы не хотим ждать еще шесть лет. Мы хотим конкурентных выборов прямо сейчас. Предварительные заявки на проведение шествий и митингов 28 января мы подаем прямо сейчас. За месяц. Чтобы ни один чинуша нам не сказал потом «ой, площадь занята конкурсом танца живота»», - написал Навальный.

«Дело не во мне - совсем не в том, что конкретно меня не пустили на выборы. Дело именно в вас. Возьмите свой возраст и прибавьте к нему шесть лет. Вот столько вам будет, когда у вас появится следующая теоретическая возможность проголосовать на выборах президента», - напомнил Навальный.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне призвал изучить призывы Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству.

Он сказал, что в Кремле знакомы с мнениями аналитиков, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке. «Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения. И, безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство о выборах, никак не может повлиять на легитимность выборов», – заявил Песков.

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Политика
Новости

В Донбассе начался крупнейший с начала конфликта обмен пленными

ТАСС
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В Донбассе начался крупнейший с начала вооруженного конфликта на Украине обмен пленными, передает ТАСС. Обмен происходит около КПП «Майорск» в районе Горловки на линии соприкосновения.

Пленных сопровождают представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева соответственно, а также специалисты Международного комитета Красного Креста. За процессом следят представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Безопасность в момент передачи обеспечивают вооруженные сотрудники силовых структур.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил «РИА «Новости» начало обмена. Представитель совместного центра по контролю и координации заявил «Интерфаксу», что обмен производится на подконтрольной Киеву территории. «Первая группа обмениваемых лиц со стороны ЛНР уже убыла на эту территорию», - отметил он.

Процедура обмена продлится несколько часов, так как необходимо проверить документы более 300 человек. Перед началом процедуры обмена уточнялись списки пленных. Ранее стало известно, что обмен совершается по формуле «306 на 74». Около 20 человек пленных решили остаться на территории ДНР и ЛНР, их доставят на КПП для подтверждения их решения.

В 2018 г. стороны планируют провести второй этап обмена пленными для освобождения тех, кто еще находится в плену.

Последний обмен пленными в Донбассе происходил более 15 месяцев назад. По условиям минских соглашений обмены должны происходить по формуле «всех на всех». Однако такая формула не применяется из-за взаимных разногласий сторон.

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