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«Роснефть» пожаловалась Росимуществу на условия аукциона по газовым активам «Алросы»

Интерфакс
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«Роснефть» обратилась в Росимущество с просьбой об оценке условий и сроков аукциона по газовым активам «Алросы», сообщил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

«Алроса» в конце ноября сообщила, что готова продать на аукционе 100% «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании, которые владеют лицензиями на Береговое и Усть-Ямсовейское месторождения в ЯНАО. Наблюдательный совет госкомпании 22 декабря согласовал сроки и параметры торгов. Стартовая цена определена в 30 млрд руб., задаток за участие - 21 млрд руб.

Участники торгов будут определены 30 января, торги пройдут 19 февраля. Претенденты на участие должны до 10 января внести задаток и до 29 января - подать заявку на участие в аукционе. Информация о стартовой цене и сроке аукциона была опубликована 25 декабря; официальное извещение, содержащее данные о размере задатка и дате начала приема заявок, - 26 декабря.

«Роснефть» сочла условия аукциона непрозрачными и опубликованными в спешке. «Ощущение, что это делается впопыхах и в темноте. Все это сделано заполошно, под праздники. Порядок, время аукциона, условия - все это вызывает самые нехорошие подозрения», - сказал Леонтьев.

«Крайним сроком предоставления залога в 21 млрд руб., а это, по нашим оценкам, примерно 70% реальной стоимости актива, предлагается 10 января. Срок подачи заявки - до 29 января, то есть сначала нужно заплатить залог, а потом будет видно. При этом к моменту направления заявки должны быть получены все разрешения ФАС. Кроме того, есть требование к заявителю, что он не имеет права просить гарантии и предъявлять претензии к "Алросе" после приобретения актива», - отметил представитель «Роснефти».

«Возникают два нехороших подозрения. Первое подозрение, что это делается под конкретного покупателя. Второе - что заодно решаются задачи утопить концы в воду и легализовать предыдущие сомнительные операции с этим активом, - заявил Леонтьев. - Мы хотим просто понять, почему нельзя сделать все прилично: провести нормальный конкурентный аукцион, с нормальными условиями, в нормальное время, без дикой предоплаты».

«Хотите аукцион - это ваше право. Это вполне цивилизованная форма продажи. Мы можем считать, что это нерационально, но это ваше право. Их аукцион - это черт из табакерки. Мы обратились с письмами в Росимущество, в "Алросу". Ожидаем понимания со стороны федеральных органов», - сказал пресс-секретарь «Роснефти».

По его словам, "Роснефть" по-прежнему заинтересована в этих газовых активах.

Представитель Минфина (министр Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет алмазодобывающей компании) заявил «Интерфаксу», что «условия аукциона по продаже газовых активов "Алросы" обсуждались на наблюдательном совете компании, они логичны и понятны... Требования по залогу обусловлены прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя».

У газовых активов «Алросы» семь потенциальных интересантов, отметили в министерстве. «Менеджмент компании информировал набсовет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности», - заявил представитель Минфина.

Представитель «Алросы» сообщил «Интерфаксу», что компания пока не получала писем «Роснефти» с просьбами пересмотреть условия аукциона. По его словам, компания давно готовилась к торгам и вела консультации с потенциальными участниками аукциона. «Что касается задатка, мы считаем его наличие необходимым условием. Предыдущие попытки реализации газовых активов не увенчались успехом как раз по той причине, что участники торгов в последний момент отказывались от покупки из-за отсутствия средств», - добавил представитель алмазной компании.

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В Москве задержан экс-директор фабрики «Меньшевик»

Ведомости
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Бывший хозяин и директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, застреливший накануне человека, задержан в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова. Аверьянов был задержан на территории организации, расположенной на улице Правды, после чего отправлен на допрос в Следственный комитет.

Утром 27 декабря 49-летний Аверьянов вступил в словесную перепалку с нынешним руководством фабрики, затем он несколько раз выстрелил из пистолета, смертельно ранив охранника, сообщала ранее представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. По данным «Интерфакса», ссылающегося на источники в правохранительных органах, имя погибшего – Алексей Костиков.

После стрельбы Аверьянов скрылся на территории фабрики. Как отмечалось на сайте ГСУ СКР по Москве, какое-то время он передвигался по фабричной территории и оказывал активное сопротивление при задержании. В этот момент на фабрики находились столичные приставы, которые действовали в рамках исполнительного производства против должника, являвшегося одним из арендаторов части помещений фабрики.

В отношении фабрики «Меньшевик» возбуждено почти 37 исполнительных производств о взыскании задолженностей на несколько миллионов рублей, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из банка данных должников Федеральной службы судебных приставов. Из них 16 приходятся на 2015 г., 10 - на 2016 г. и шесть - на текущий.

Сам Аверьянов рассказывал Business FM, что фабрику у него отобрали по поддельным документам. «Утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я <…> применил оборону», - пересказывал он ход событий. Его адвокат со слов подзащитного пояснял, что «в здание в сопровождении судебного пристава незаконно проникли около десяти лиц <…> вооруженных битами». Аверьянов настаивает, что стрелял в порядке самообороны.

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Политика
Новости

Тиллерсон и Лавров высказались против признания КНДР ядерной державой

Ведомости
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявили, что ни Вашингтон, ни Москва не признают Северную Корею в качестве ядерной державы. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента по итогам телефонной беседы глав внешнеполитических ведомств 26 декабря.

Ранее в тот же день министерство унификации КНДР сообщило, что Пхеньян «в поисках способа признания статуса Северной Кореи в качестве страны, де-факто обладающей ядерным оружием, может исследовать возможность переговоров с США», – говорилось в сообщении. В нем отмечалось также, что северокорейские чиновники будут внимательно следить за новогодним обращением лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, чтобы узнать, допускает ли он такую возможность. В середине декабря к переговорам Северную Корею призывал сам Тиллерсон.

Россия не разделяет политики оказания максимального давления на КНДР, но серьезно обеспокоена стремлением КНДР обрести ядерный статус, пояснял ранее Лавров. «Никогда этого не примем и не одобрим. Предпринимаемые Пхеньяном шаги на данном направлении чреваты подрывом глобального режима нераспространения», — подчеркивал российский министр. Москва стремится к денуклеаризации и закреплению безъядерного статуса Корейского полуострова.

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Политика
Новости

Госдепартамент призвал Россию вернуть военных наблюдателей на Донбасс

Ведомости
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву вернуть российских военных наблюдателей в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента. Ранее с аналогичным заявлением к российским властям обратились федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

О прекращении работы российской миссии в рамках СЦКК российский МИД сообщил 18 декабря. Это решение дипломаты объяснили напряженной морально-психологической обстановкой и препятствиями с украинской стороны.

Позже Путин в беседе с Меркель пояснял, что власти Украины «долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания» на Донбассе российских военных. На требование России урегулировать «неприемлемую ситуацию» Киев не отреагировал.

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Политика
Новости

Опубликовано видео с подозреваемым во взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге

Ведомости
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Видеокадры с подозреваемым во взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге публикует «Фонтанка». Крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном - так издание описывает его внешность. На кадрах видно как мужчина входит в магазин с перекинутым через плечо светло-бежевым рюкзаком, в котором предположительно находилось самодельное взрывное устройство. Затем он ненадолго исчезает в зоне камер хранения. В торговый зал мужчина входит уже без рюкзака.

По информации издания, в магазин мужчина приехал на маршрутке, остановившейся на Площади Калинина 27 декабря в 18.15, примерно за полчаса до взрыва. В торговом зале молодой человек провел не более полутора минут, после чего вышел из «Перекрестка», оставив рюкзак в камере хранения, и затерялся в толпе. В 18.45 в магазине произошел, мощность которого оценивается в 200 гр. в тротиловом эквиваленте. Посетители услышали глухой хлопок и заметили светло-голубую вспышку.

В результате взрыва пострадали десять человек. Они были госпитализированы в больницы города. Один из них уже выписался, сообщила вице-губернатор Сакт-Петербурга Анна Митянина на своей странице в твитере.

Штаб по расследованию инцидента возглавил Национальный антитеррористический комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте НАК.

15 декабря ФСБ сообщала о задержании семи членов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) по подозрению в подготовке терактов в Казанском соборе Санкт-Петербурга и других местах массового скопления людей. Их выявлению помогла инфомармация спецслужб США. Президент России Владимир Путин благодарил американского лидера Дональда Трампа за своевременное предупреждение. Трамп, выступая перед военными в США, заявлял о «тысячах спасенных» жизней в результате предотвращения теракта.

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Политика
Новости

Коалиция во главе с США ответила на обвинения в подготовке боевиков в Сирии

Ведомости
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Возглавляемая США международная коалиция не занимается подготовкой боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в России) на американской военной базе в Сирии Эт-Танф. Обвинения в этом в коалиции считают абсурдными, передает ТАСС со ссылкой на представителя международной группы, участвующей в операции «Непоколебимая решимость».

«США лично не проводят какие-либо операции в Ираке и Сирии. США являются членом коалиции, состоящей из 74 стран, чья цель - добиться устойчивого поражения ИГ в Ираке и Сирии», - отметил представитель.

Коалиция не занимается «обучением ИГ», а старается разгромить боевиков. Российские официальные лица в прошлом, к сожалению, ошибались, отметили в коалиции.

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Политика
Новости

ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии перехватила ракеты боевиков

Интерфакс
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Зенитный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожил две ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщило в среду просирийское издание «Аль-Масдар».

По этой информации, боевики выпустили в сторону авиабазы несколько ракет из поселка Бдама в провинции Идлиб. Российский «Панцирь-С1» сбил две из них пушечным и ракетным огнем. Минимум одна ракета отклонилась от траектории и упала вдали от авиабазы в районе города Джабла, провинция Латакия. «Аль-Масдар» утверждает, что после обстрела российские вертолеты начали патрулирование района, из которого были запущены ракеты.

На прошлой неделе на коллегии Минобороны министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона (ПВО). «Комплексы С-400, С-300В и "Панцирь" совместно с истребительной авиацией обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве. Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме», - сказал Шойгу.

По его словам, «Панцирь-С1» перехватил и уничтожил уже «16 беспилотных летательных аппаратов, 53 снаряда реактивных систем залпового огня». «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от средств воздушного нападения стратегических объектов, а также районов развертывания комплексов С-300 и С-400. Он способен сбивать цели ракетами на максимальной дальности 20 км, из пушек - на дальности до 4 км.

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Политика
Новости

Губернатор Полтавченко поручил помочь пострадавшим при взрыве в Петербурге

Ведомости
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве в супермаркете в Калининском районе города. «Губернатор #спб Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи», - сообщил в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

По данным Кибитова, 10 пострадавших при взрыве доставлены в три больницы Петербурга - Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, один пострадавший от госпитализации отказался. «Со всеми пострадавшими работают медики, комитет по здравоохранению держит на контроле оказание помощи», - сообщил пресс-секретарь Полтавченко.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Петербурга, д. 44, произошел в среду, 27 декабря, около 19.30 мск. Взорвалось маломощное взрывное устройство порядка 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом. По свидетельствам очевидцев, бомба была оставлена в сумке в камере хранения магазина.

Взрыв в Петербурге

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Политика
Новости

Телеведущая Екатерина Гордон подала документы в ЦИК

Ведомости
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Телеведущая Екатерина Гордон подала в Центризбирком документы для выдвижения на выборах президента России, передает ТАСС.

Гордон 23 декабря была выдвинута на съезде Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

О желании участвовать в выборах президента России она сообщила еще осенью 2017 г.

Выборы президента России состоятся 18 марта следующего года.

27 декабря нынешний глава государства Владимир Путин лично подал в ЦИК документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента. Путин в третий раз идет на выборы президента самовыдвиженцем.

Кто выдвинул Путина в президенты

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Политика
Новости

ЦИК определил день рассмотрения документов инициативной группы Путина

Ведомости
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Центризбирком России примет решение по документам Владимира Путина, сданным для его выдвижения кандидатом на президентских выборах 2018 г., уже в четверг, 28 декабря. В повестке завтрашнего дня стоит «вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и ее уполномоченных представителей».

Президент России в среду лично подал в ЦИК документы для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства.

После проверки документов ЦИК имел право в течение пяти дней принять решение о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. После этого он сможет начать сбор не менее 300 000 подписей в свою поддержку. Путин в третий раз идет на выборы президента самовыдвиженцем. Решение о поддержке его самовыдвижения накануне на ВДНХ единогласно поддержала инициативная группа избирателей.

Кто выдвинул Путина в президенты

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Политика
Новости

После взрыва в «Перекрестке» в больницы доставили девять человек

Ведомости
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Девять человек госпитализированы после взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Калининского района. Официально Следственный комитет России (СКР) сообщил о четырех пострадавших, доставленных в больницу.

«Раненых развезли по различным медучреждениям города», – рассказали в пресс-службе администрации района.

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство более двух человек, совершенное общеопасным способом» (ст. 105 ч. 2, пункты «а», «е», и ст. 30 ч. 3 УК).

На данный момент в помещении магазина работают криминалисты, оперативники ФСБ и МВД.

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Бизнес
Новости

СК возбудил уголовное дело из-за невыплат зарплат сотрудникам «ВИМ-авиа»

Ведомости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплат сотрудникам «ВИМ-авиа». Об этом говорится в сообщении СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, руководство компании умышленно и из личной заинтересованности допустило задержку зарплат более чем на два месяца, следует из сообщения СК. На 19 декабря 2017 г. общая задолженность «ВИМ-авиа» перед сотрудниками составила более 490 млн руб., указано там же.

Ранее Росавиация сообщала со ссылкой на гендиректора «ВИМ-авиа» Вячеслава Кононенко, что компания не может выплатить долги по зарплате из-за задолженности перед ФНС. Любые денежные средства, поступающие на счета авиакомпании, автоматически блокируются и направляются в счет долга перед налоговой службой.

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