«Мегафон» расплатился за долю в Mail.ru Group
«Мегафон» выплатил оставшиеся $100 млн плюс проценты по договору о приобретении 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, говорится в сообщении оператора.
«Мегафон» объявляет о полном выполнении своих обязательств по приобретению контрольного пакета в Mail.Ru Group, – сообщает оператор. – Размер выплаты составил 100 млн долларов США плюс проценты, накопленные с даты закрытия сделки».
Сделка была заключена 23 декабря 2016 г. со структурами контролирующего акционера «Мегафона» USM холдинга Алишера Усманова.
Оператор приобрел 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, что составляет около 15,2% уставного капитала и 63,8% голосующих акций Mail.Ru.
Ранее «Мегафон» выплатил за акции интернет-компании $640 млн. Кредит на 35 млрд руб. оператору предоставил Сбербанк.
«Мегафон» сообщал, что рассчитывает благодаря приобретению Mail.ru Group увеличить долю абонентов, использующих веб-сервисы, мессенджеры и социальные сети.
Mail.Ru Group владеет одноименным порталом и почтовым сервисом, а также соцсетями «В контакте», «Одноклассники» и мессенджерами «Агент Mail.Ru» и ICQ.